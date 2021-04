111e vendredi du Hirak : Deux années après la « démission » d’A.Bouteflika

Des centaines de milliers d’algériens ont manifesté ce vendredi à Alger ,à Sétif et dans beaucoup d’autres villes du pays à l’occasion du 111ème vendredi du Hirak,réitérant les revendications pour un changement radical du système, un État civil, un État de droit et une Algérie libre et démocratique,« Le peuple veut l’indépendance ».

Cette énième manifestation coïncide avec le deuxième anniversaire de la chute de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika qui « a démissionné » le 2 avril 2019, sous la pression de la rue qui s’était opposée au 5e mandat.