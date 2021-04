6e jour de grève des postiers de la ville de Ain Oulmène et dans plusieurs villes du pays

Les bureaux de poste Nord et Sud de la ville de Ain Oulmène sont en grève pour le sixième jour consécutif.

Selon un ex postier en retraite « sur place » m’a confié ce matin que « cette grève » n’a pas été précédée d’un préavis qui,a suscité la colère et le désarroi des citoyens entassés devant l’entrée des bureaux fermés de de la Poste Nord et Sud en ce mois de Ramadan et de froid glacial.

En effet, cette grève, s’est poursuivie jusqu’à ce jour et semble s’élargir dans plusieurs autres wilayas du pays.

Et selon toujours cet ex postier, les postiers de la ville de Ain Oulmène auraient suivi ce mouvement de grève suite à l’appel lancé sur les réseaux sociaux revendiquant le non-versement de la prime annuelle d’encouragement et l’amélioration de leurs conditions de travail.

Aussitôt, dans son communiqué, la Direction d’Algérie Poste a annoncé le versement imminent de la première tranche de la prime d’encouragement tout en précisant que toutes les mesures pour la satisfaction des autres revendications « seront prises en considération » et apparemment « toutes ces mesures » n’ont pas convaincu les grévistes puisque la grève se poursuit aujourd’hui, pour le 6e jour consécutif malgré les « menaces de licenciement » de leur Direction Générale.