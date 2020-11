Ain Oulmène-Coronavirus : Rebond des cas de contamination

BREAKING NEWS

Dimanche 08 novembre 2020 Réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile de 20h jusqu’au lendemain à 05h, à partir du 10 novembre, et pour une durée de 15 jours, dans 29 wilayas au lieu des seuls 20 wilayas concernées préalablement ( Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arreridj et Boumerdes). 9 nouvelles wilayas concernées par cette nouvelle mesure : Adrar, Guelma, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Tipasa et Ain Temouchent. Et report de le date de le rentrée universitaire et le formation professionnelle pour l’année 2020-2021, au 15 décembre 2020.