Ain Oulmène-Covid-19 : Médecins libéraux portés volontaires pour vacciner

Dès l’intensification de la campagne de vaccination contre la Covid-19,deux médecins libéraux, Le Docteur M.K et le Docteur T.A,des généralistes en retraite , se sont portés volontaires pour vacciner dans la mosquée « El Badr » de la Ville de Ain Oulmène, le samedi, le dimanche et le lundi de 13H30 à 17 H30 .

Selon une source bien informée,cette opération est « chapeautée » par les services de la santé et ces médecins auraient ausculté et vacciné déjà près de 300 personnes.

Une bonne initiative est à saluer et à encourager d’une part et d’autre part espèrent ces volontaires que celle-ci sera suivie par d’autres généralistes et des paramédicaux.

Selon cette même source, tous les médecins généralistes et spécialistes libéraux intéressés peuvent s’inscrire dans la démarche auprès de la Direction de la Santé de Sétif.