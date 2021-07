Ain Oulmène-Covid-19 : Un nouveau business pour les spéculateurs de production d’oxygène et de vente de concentrateurs

Les contaminations au Covid-19 se multiplient à Ain Oulmène et l’hôpital Mohammed BOUDIAF de la ville est débordé, ne parvient pas à traiter les personnes admises au Covid-19 par manque d’oxygène.

Ces vautours ne reculent devant rien

Des ruptures incessantes ont été enregistrées ces derniers jours, qui ont causé malheureusement le décès d’une dizaine de personnes.

D’autres opportunistes en profitent de la situation, un « pseudo industriel » sans morale et sans foi se met à produire de l’oxygène à l’entrée de Guellal ,ville située à14 kilomètres de Ain Oulmène.

Chaque jour, dès les premières heures de la matinée, plusieurs dizaines de voitures et de fourgonnettes font la chaine sous un soleil de plomb pour remplir leurs bouteilles à raison 1500 DA selon le conducteur d’une camionnette qui attend son tour.

On ne sait pas si ce « pseudo-industriel » produit de l’oxygène médical ou industriel et ce business est autorisé ou non par les pouvoirs publics.

Profitant aussi de cette situation sans précèdent, les concentrateurs d’oxygène flambent et n’échappent pas aux spéculateurs sans scrupules qui vendent à « ciel ouvert » les concentrateurs de 10 litres qui sont passés de 18 millions à 30 millions voire plus l’unité au grand dam des personnes contaminées.