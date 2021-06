Ain Oulmène : Début timide et retard de livraison de la campagne de vaccination contre le Covid-19

BREAKING NEWS

Dimanche 20 juin 2021 Pour la cinquième année consécutive, les pouvoirs publics ont procédé à la coupure de l’Internet pour lutter contre la fraude et le risque de fuite des sujets durant les épreuves du Baccalauréat . Ceci engendre des pertes financières des entreprises, des ports, des banques, des compagnies d’assurances et aériennes et autres.