Ain Oulmène : Décharge d’ordures ménagères improvisée à côté du marché de gros fruits et légumes

Décharge d’ordures ménagères improvisée à côté du marché de gros fruits et légumes,12-05-2020

Depuis le mois de mars dernier, que les habitants de Guellal, ville située à 14 kilomètres au Nord de Ain Oulmène ont empêché les camions poubelles de la commune de Ain Oulmène de déverser les ordures ménagères à la décharge publique sise à 1 kilomètre au Sud-Ouest de la ville.

Le problème de « site » de décharge d’ordures ménagères s’avère un véritable casse-tête chinois pour les élus de la commune de Ain Oulmène.

En effet, les élus de la commune de Ain Oulmène « n’ont pas trouvé mieux » que d’autoriser les camions poubelles de la commune à déverser les ordures ménagères sur un terrain vague à côté du marché de gros de fruits et légumes en face du marché hebdomadaire en phase d’achèvement.

Une décision, tant décriée par les habitants de Ain Oulmène, de Lefrikat et d’Echott dont certains n’hésiteront pas à la qualifier d’irresponsable, d’irréfléchie qui a fait couler beaucoup d’encre dans les réseaux sociaux en ce confinement sanitaire.

Dès lors, ces déchets et ordures ménagères, dégagent des odeurs nauséabondes à longueur de journée, envahissent les marchands de légumes et fruits installés tout le long de l’entrée du marché commencent à se faire sentir dès que vous vous approchez de cet espace et un nuage gris en colonne montant d’une montagne d’ordures qui commence à se dessiner.

A ce jour, les camions continuent de déverser des tonnes d’ordures chaque jour à cette décharge improvisée où errent les chiens et les rats, pose un véritable problème de pollution et un désastre écologique pour les populations environnantes.