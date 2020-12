BREAKING NEWS

Mardi 08 décembre 2020 Margaret Keenan, une Britannique âgée de 90 ans, est devenue ce mardi 8 décembre 2020 la première personne au monde vaccinée contre le Coronavirus à l'aide du vaccin élaboré par Pfizer et BioNTech à 07h30 dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre.*** Reprise des vols: Le premier vol Alger-Sétif est programmé ce mardi et chaque mardi avec un départ d’Alger vers 8h00 et un retour à 9h35.