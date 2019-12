Ain Oulmène est désormais wilaya déléguée et l’Algérie en compte donc 58 wilayas dont 10 nouvelles wilayas et 44 wilayas déléguées

Le Conseil des ministres, réuni ce mardi 26 novembre , a décidé de créer 10 nouvelles Wilayas dans le Grand Sud : Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Djanet, In Guezzem, El Mghaier, Touggourt, Béni Abbes, Tmiminoune, Ould Djelel, El Menia et de créer aussi 44 wilayas déléguées.

Wilaya de Batna: Arris, Barika et Merouana;

Wilaya de Laghouat: Aflou,

Wilaya de Oum El Bouagi: Aïn Beïda et Ain Mlila;

Wilaya de Bouira: Sour El Ghozlane, Aïn Bessam;

Wilaya de Tlemcen: Meghnia et Sebdou;

Wilaya de Tiaret: Franda et Ksar chellala;

Wilaya de Djelfa: Messaad et Aïn Oussara;

Wilaya de Sétif: El Eulma, Bougaa et Aïn Oulmène;

Wilaya de Tébessa: Bir Al Ater, Cheria et Ouenza;

Wilaya de Médéa: Ksar el Boukhari, Berrouaghia, Beni Slimane etTablat;

Wilaya de M’Sila: Bousaada, Megra et Sidi Aissa;

Wilaya de Sidi Bel Abbès: Telag, Sfisef, BenBadis et Ras El Ma;

Wilaya de El Bayadh: El Abiod Sidi Cheikh;

Wilaya de Bordj Bou Arreridj: Ras El Oued;

Wilaya de Tissemsilt: Tniet El Had;

Wilaya de Khenchela: Chechar, Ouled Rechache et Kais ;

Wilaya de Souk Ahras: Sedrata et Taourra;

Wilaya de Naâma: Macheria et Ain Safra;

Wilaya de Mila: Chelghoum El Aid, Ferdjioua et Tadjenanet.