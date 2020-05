Ain Oulmène : Les magasins d’habillement et de chaussures bravent tous les interdits

Malgré les appels récurrents via des médias lourds et autres des pouvoirs publics pour le respect strict de la distanciation sociale et du respect des règles du confinement en vue d’endiguer la propagation du Coronavirus,les magasins d’habillement et de chaussures font la sourde oreille ,ouverts à rideaux à moitié fermés, pendant que les clients se massent devant les magasins sans aucune protection.

En effet, ce matin les éléments de la Brigade Mobile de la Police judiciaire (BMPJ) de la ville de Ain Oulmène ont utilisé la force notamment dans le quartier dit de « Salah Zawra » pour sommer les magasins à fermer, les verbaliser éventuellement et disperser les femmes, hommes et enfants venant inconsciemment faire leurs achats à quelques jours de l’Aid Es Séghir avec le risque d’être infectés.

Alors que près d’une vingtaine de membres du personnel médical et paramédical ont déjà péri du coronavirus, d’autres sont entrain de se sacrifier H24 pour sauver les personnes atteintes du coronavirus.

Et nul ne peut oublier la mort tragique de la femme médecin Wafa Boudissa, exerçait à l’hôpital de Ras El Oued ,ville située à 29 kilomètres à l’Ouest de Ain Oulmène et décédée à l’hôpital de Ain El Kébira (Nord de Sétif) ,après avoir été infectée au Coronavirus, âgée à peine de 28 ans, la défunte était enceinte de huit mois et mère d’une fillette.

Chez nous, « ces gens-là » inconscients,ne pensent qu’à l’argent et s’en foutent de cette crise sanitaire.

Chose étrange, beaucoup de gens pensent que c’est une « invention » et il n’y a pas de coronavirus, alors que cette pandémie a fait à ce jour dans le monde près 320.000 morts et près de 5 millions de cas de contaminés.