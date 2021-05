Ain Oulmène : Où sont les équipes mobiles d’entretien des routes ???

BREAKING NEWS

Dimanche 02 mai 2021 Plusieurs centaines d’agents de la Protection civile ont marché, ce dimanche à Alger pour porter leurs revendications aux plus hautes autorités du pays en marchant depuis la Place du 1er Mai jusqu’à El Mouradia. Cette marche a été marquée par l’intervention musclée des agents de la police anti-émeute, engendrant plusieurs blessés parmi les manifestants.*** Selon le dernier bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (OMM) , il est attendu ,pluies, et averses orageuses, à partir de ce dimanche,dans les wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, Bordj Bou-Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El-Bouaghi, M'sila, Batna, Khenchela et Tébessa.