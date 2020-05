Ain Oulmène:Les lignes MT au-dessus des habitations font encore des victimes

BREAKING NEWS

Dimanche 10 mai 2020 17H 09 Le Conseil des ministres réuni, ce dimanche, a décidé du report des épreuves du Baccalauréat et du BEM et se dérouleront à la troisième semaine de septembre et celles du BEM à la deuxième semaine de septembre. Quant à l’examen de la 5e année primaire ex 6ème est annulé.***Pour ce qui est de la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020. Pour les étudiants de licence, Master ou doctorat,la soutenance de leurs thèses de fin d’études en mois de juin .*** 15H58 Coronavirus-Algérie: 5723 cas confirmés(+165) et 502 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 10 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.