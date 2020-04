Ain Oulmène,ville fantôme le premier jour du « couvre-feu sanitaire » de 15 heures à 7 heures du matin

À 15 heures 22 , Ain Oulmène et à l’instar des autres villes des 9 wilayas confinées partiellement, est devenue une « ville fantôme » à cause du « couvre-feu sanitaire », un confinement sanitaire imposé de 15 heures à 7 heures de matin et ce jusqu’au 19 avril prochain« si tout va bien » par les pouvoirs publics dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus,les superettes et magasins fermés et aucun véhicule, bicyclette ou moto n’y circulent.

Toutefois, il y a eu quelques récalcitrants rappelés à l’ordre par la patrouille de la police en lançant le gyrophare et la sirène.

Sauf quelques douces tourterelles rodent sur les trottoirs à la recherche de grains de riz et ou de maïs et quelques chats déambulent tranquillement dans les rues désertes de la ville.