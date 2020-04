BREAKING NEWS

Vendredi 17 avril 2020-17H20

Coronavirus-Algérie: 2418 cas confirmés (+150) et 364 décès (+16) selon le communiqué de ce vendredi 17 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Jeudi 16 avril 2020-17H24 Coronavirus-Algérie: 2268 cas confirmés (+108) et 348 décès (+12) selon le communiqué de ce jeudi 16 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Coronavirus dans le monde :2.119.300 cas confirmés et 141.945 décès. Mercredi 15 avril 2020 Coronavirus-Algérie: 2160 cas confirmés (+90) et 336 décès (+10) selon le communiqué de ce mercredi 15 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Mardi 14 avril 2020 L’Algérie a franchi depuis ce mardi 14 avril la barre de 2000 personnes contaminées par le coronavirus .

. Coronavirus-Algérie: 2070 cas confirmés (+87) et 326 décès (+13) selon le communiqué de ce mardi 14 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Lundi 13 avril 2020 Coronavirus-Algérie: 1983 cas confirmés (+69) et 313 décès (+20) selon le communiqué de ce lundi 13 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel FOURAR,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Dimanche 12 avril 2020 Coronavirus-Algérie: 1914 cas confirmés (+89) et 293 décès (+18) selon le communiqué de ce dimanche 12 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel FOURAR,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Samedi 11 avril 2020 Coronavirus-Algérie: 1825 cas confirmés (+64) et 275 décès (+19) selon le communiqué de ce samedi 11 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel FOURAR,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Salim Latreche,ex medecin de l’hôpital Kherrata (Nord de Sétif) est décédé ce samedi à l’âge de 42 ans à l’hôpital Frantz Fanon de Bejaia, après être contaminé du Coronavirus. Vendredi 10 avril 2020 Coronavirus-Algérie: 1761 cas confirmés (+95) et 256 décès (+21) selon le communiqué de ce vendredi 10 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel FOURAR,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Jeudi 09 avril 2020 Deux journalistes sont décédés ce mercredi 8 avril de Covid-19. Il s’agit du photographe de presse Firas Zagher et de l’ancien journaliste du quotidien « El Moudjahid », Mohamed Baghdadi.

Coronavirus-Algérie: 1666 cas confirmés (+94) ,235 décès (+30) et 347 (+110) selon le dernier bilan publié ce jeudi 09 avril à 17 heures.

Coronavirus-dans le monde:1.576.077 cas ,93.575 décédés et le nombre de guéris:348.188

Mercredi 08 avril 2020 Coronavirus-Algérie: 1572 cas confirmés (+104) et 205 décès (+12) selon le dernier bilan publié ce mercredi 08 avril à 17 heures. Mardi 07avril 2020 Coronavirus-Algérie: 1468 cas confirmés (+45) et 193 décès (+20) selon le dernier bilan publié ce mardi 07 avril à 17 heures. Lundi 06 avril 2020 Coronavirus-Algérie: 1423 cas confirmés (+103) ,173 décès (+21) et le nombre de cas de guéris est de 90 (inchangé) selon le dernier bilan publié ce lundi 06 avril à 17 heures.

Extension du confinement partiel à toutes les wilayas. Dimanche 05 avril 2020 Selon le c omité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,les résultats sont encourageants du protocole de traitement à la Chloroquine .

omité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,les résultats sont encourageants du protocole de traitement à la Chloroquine . Coronavirus-Algérie: 8,5 millions de masques et 30 000 kits de dépistage seront réceptionnés ce dimanche 05 avril 2020. Samedi 04 avril 2020 Coronavirus-Algérie: 1251 cas confirmés (+80) et 130 décès (+25) selon le dernier bilan publié ce samedi 04 avril à 17 heures. Vendredi 03 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1171 cas confirmés (+185) et 105 décès (+19) selon le dernier bilan publié ce vendredi 3 avril à 17 heures.

Jeudi 02 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 986 cas confirmés (+139) et 83 décès (+25).

Coronavirus-Algérie : Confinement partiel étendu à 4 autres wilayas ( Ain Defla, Mostaganem, Bejaia et Bordj Bou Arreridj).

Coronavirus-Algérie:Les mesures de confinement total et partiel prolongées jusqu’au 19 avril 2020.

Mercredi 01 avril 2020

Coronavirus-Algérie:847 cas confirmés et 58 décès.

Prolongation indéterminée de la fermeture des écoles, des Universités et des centres de formation professionnelle , dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus.

Mardi 31 mars 2020

Coronavirus-Algérie:716 cas confirmés et 44 décès.

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le coronavirus, les vacances scolaires seront prolongées jusqu’au 19 avril,a indiqué hier 30 mars un communiqué du ministère de l’Education.

Lundi 30 mars 2020

Le chef de service de chirurgie générale à l’hôpital de Frantz Fanon (Blida) le Pr Si Ahmed El Mahdi, est décédé dans la matinée du 30 mars 2020 du Coronavirus.

Coronavirus-Algérie: 511 cas confirmés et 31 décès.

Dimanche 29 mars 2020

Selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar a révélé ce dimanche,57 nouveaux cas du coronavirus,2 décès,ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 511 et les décès à 31.

Samedi 28 mars 2020

Coronavirus-Algérie: 454 cas confirmés et 29 décès.

Vendredi 27 mars 2020

Coronavirus-Algérie: 409 cas confirmés et 26 décès

Jeudi 26 mars 2020

Le nombre de cas confirmés à 367 et les décès à 25, a révélé, ce jeudi, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

Mercredi 25 mars 2020

Coronavirus-Algérie: 264 cas et 19 décès

L’Algérie expérimentera la Chloroquine afin de traiter les cas atteints du coronavirus Covid-19.

Mardi 24 mars 2020

Il était une légende de l’afro-jazz. Le saxophoniste et chanteur franco-camerounais Manu Dibango est décédé ce mardi des suites du Covid-19 à l’âge de 86 ans.

Dimanche 22 mars 2020

Selon le ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière,l’Algérie est entrée en phase trois de la propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19).

Samedi 21 mars 2020

Dès demain le dimanche 22 mars 2020,les transports suspendus, cafés et restaurants fermés pour endiguer la propagation du coronavirus.

Kenny Rogers,la star de la musique country dont la carrière s’est étalée sur plus de 60 ans, s’est éteinte à l’âge de 81 ans.

Un vendredi civique et responsable,20 mars 2020

Pour la première fois depuis le 22 février2019, il n’y a pas eu manifestants appelant au changement du système à Alger et dans les grandes villes du pays, un vendredi civique et responsable face à la propagation du coronavirus.

Mercredi 18 mars 2020

Le coronavirus commence à se propager.A ce jour, Le nombre total de contamination atteint donc le chiffre de 67 dont 05 morts.

La coupe d’Europe des nations de football 2020 est annulée à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement.

Mardi 17 mars 2020

Plusieurs organisations estudiantines activant au sein du Hirak (mouvement de contestation populaire) auraint annoncé ce lundi la suspension des marches des mardis ainsi que leur participation à celles des vendredis jusqu’à nouvel ordre.

Coronavirus-Algérie : Suspension des prières dans toutes les mosquées et salles de prières dans tout le pays.

56e vendredi,13 mars 2020

Des millions d’algériens ont bravé les menaces du coronavirus pour manifester dans les rues d’Alger et dans les grandes villes du pays contre le système et ce pour le 56e vendredi consécutif du mouvement de protestation populaire depuis le 22 février 2019.

Dimanche 8 mars 2020

Journée internationale de la femme du 8 mars : Des milliers de femmes algériennes ont marché ce dimanche, journée internationale de la femme, une journée de lutte !!!

55e Vendredi,06 mars 2020

Ils sont des millions d’algériens, toujours au rendez-vous pour le 55e vendredi de mobilisation consécutif contre le système.

A Alger et dans les autres villes du pays, les manifestants continuent à marcher et leur principale revendication à savoir le changement radical.

Lundi 02 mars 2020

Selon un communiqué du ministère de la santé d’hier soir,deux cas de coronavirus ont été confirmés dans la wilaya de Blida, la même source précise qu’il s’agit d’une femme et sa fille respectivement âgées de 54 ans et 24 ans.

Samedi 29 février 2020

Papicha ( jeunes filles coquettes ), le film de Mounia Meddour, interdit en Algérie a réussi à arracher deux prestigieux récompenses lors de la 45e cérémonie des Césars qui s’est tenue ce vendredi 28 février à Paris, en France.

Jeudi 27 février 2020

Suite aux recommandations des autorités saoudiennes face au Coronavirus ,la compagnie Air Algérie annonce l’annulation de tous ses vols vers l’arabie saoudite.

Dimanche 24 février 2020

Hervé Bourges est décédé ce dimanche à l’âge de 86 ans,grande figure des médias et de la francophonie et était un militant anti-colonialiste du temps de la guerre de libération d’Algérie.

Samedi 22 février 2020

Des millions d’algériennes et algériens ont marché le 53e vendredi à travers tout le pays, encore des millions de manifestants sont sortis également ce jour samedi à Alger et dans toutes les villes du pays pour célébrer le premier anniversaire du mouvement populaire contre le système, pour le changement et pour un état de droit.

Vendredi 21 février 2020

Ils étaient des millions à commémorer ce vendredi 21 février, avec un pacifisme inouï sous un soleil printanier l’anniversaire du début de mouvement populaire à Alger et à travers toutes les villes d’Algérie du pays.

Leur volonté d’aller jusqu’au bout dans les principales revendications de la révolution populaire pour un changement radical du système.

Un slogan inédit : « Nous nous ne sommes pas venus pour fêter, mais pour que vous dégagiez ».

Dimanche 16 février 2020

Kherrata,ville du 8 mai 1945 est le berceau du Hirak, célèbre sa première année de révolution pacifique ce jour le 16 février 2020.

Vendredi 07 février 2020

Des millions de manifestants ont marché à Alger et dans les grandes villes du pays ce 51è vendredi consécutif de mobilisation populaire en scandant les slogans habituels contre le pouvoir en place : « un État civil et non militaire ». et appelant à un changement politique.

Mercredi 05 février 2020

L’acteur américain Kirk Douglas, célèbre notamment pour ses rôles dans les films « 20.000 Lieues sous les mer », « Les Sentiers de la gloire » et « Spartacus », est décédé ce mercredi à l’âge de 103 ans.

Mardi 04 février 2020

50e Marche des étudiants,04-02-2020:Ils sont des milliers à Alger et dans les grandes villes,déterminés plus que jamais, à la veille des célébrations de l’an I du Hirak, à faire aboutir les revendications nées un 22 février.

Dimanche 02 février 2020

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.L’Algérie s’est dit “surprise de la déclaration faite par le Président turc, Recep Tayyip Erdogan dans laquelle il attribue à Abdelmadjid Tebboune des propos sortis de leur contexte sur une question liée à l’histoire de l’Algérie”.

Vendredi 31 janvier 2020

50e vendredi du 31 janvier 2020:

Des millions d’algériens ont manifesté ce 50e vendredi du Hirak à Alger et dans les grandes villes du pays pour réaffirmer leur refus du système en place.

Mardi 28 janvier 2020

Mardi 28-01-2020: 49e Marche des étudiants à Alger et dans les grandes villes:Clamant « Non à l’exploitation du gaz de schiste et changement radical du système ».

Vendredi 24 janvier 2020

49e Marche du vendredi,24-01-2020 :Les algériens et algériennes ont marché ce vendredi 24-01-2020 à Alger et dans plusieurs villes de pays.

Mardi 21 janvier 2020

Des milliers d’étudiants soutenus par la population, sont mobilisés ce mardi à Alger et dans les grandes villes du pays pour le 48e acte de leur mouvement,même volonté et détermination.

Vendredi 17 janvier 2020

Le 48e vendredi de contestation a été marqué par des pancartes et slogans en hommage au Chahid Didouche Mourad, tué les armes à la main le 18 janvier 1955 à Constantine.

Mardi 14 janvier 2020

Libye : Haftar a quitté Moscou sans signer l’accord de cessez-le-feu.

Lundi 13 janvier 2019

Libye:Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen (GNA), et le maréchal Khalifa Haftar, sont attendus à Moscou aujourd’hui lundi, ayant pour pour objectif la signature d’un accord formel de cessez-le-feu en Libye.

Samedi 11 janvier 2020

An Amazigh 2970 :Asseguas Amegaz & Meilleurs vœux à toutes et à tous !!!

Vendredi 10 janvier 2020

47e Marche ,10-01-2020:Des milliers de manifestants clament «Asseguas Amegaz, wel Hirak Rahou labass » .

Mardi 07 janvier 2020

Des milliers d’étudiants et citoyens ont marché ce mardi à Alger et dans les grandes villes du pays clamant « un état civil et non militaire ».

Vendredi 03 janvier 2020

Marée humaine à Alger et dans les grandes villes du pays en ce 46e vendredi du 03-01-2020.

Un raid américain à Bagdad a causé ce vendredi la mort du puissant général iranien Soleimani et d’un autre leader pro-Téhéran en Irak.

La situation en Libye étant montée d’un cran après la déclaration d’intention de l aTurquie d’intervenir dans le pays, l’Algérie a affirmé que ce conflit ne pouvait avoir qu’une solution «exclusivement inter-libyenne» et qu’elle n’acceptait «la présence d’aucune force étrangère».

Jeudi 02 janvier 2020

Arrêté le 29 juin dernier à Alger, placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs ( Alger),l’ancien commandant de la wilaya 4 Lakhdar Bouragâa est poursuivi pour « atteinte au moral » de l’armée et «outrage à corps constitué». vient d’être libéré de prison.

76 détenus ont été libérés ce jeudi 2 janvier, dont le général à la retraite Hocine Benhadid. Les autres détenus libérés sont au nombre de 51 à Alger, 2 à Tlemcen, 4 à Oued Souf, 2 à Tipasa, 1 à Boumerdès, 6 à Chlef, 2 à el Tarf, 1 à Tissemsilt, 2 à Oran et 3 à Constantine.

Mardi 31 décembre 2019

Vœux 2020 : A l’occasion de la nouvelle année 2020 , j’aimerai vous remercier de votre confiance et vous transmettre mes meilleurs vœux de paix, santé et bonheur.

Bonne année à toutes et à tous !!!

45e Marche des Etudiants:Les étudiants et les citoyens ensemble en ce 45e mardi du 31-12-2019 de marche à Alger et dans les grandes villes du pays.

Vendredi 27 décembre 2019

45e Marche à Alger et dans les grandes villes,27-12-2019:Un vibrant hommage populaire à l’architecte de la révolution Algérienne, Abane Ramdane, qui a fait de la primauté du civil sur le militaire.

Mardi 24 décembre 2019

44e mobilisation des étudiants à Alger et dans les grandes villes du pays:La lutte pour le changement du système intacte.

Vendredi 20 décembre 2019

44e vendredi:Imposantes marches à Alger et dans les grandes villes du pays au lendemain de l’investiture.

Mardi 17 décembre 2019

43e Marche des étudiants à Alger et dans les grandes villes.

Lundi 16 décembre 2019

Le chanteur Mohamed Lamari est décédé ce lundi, à l’âge de 79 ans.

Vendredi 13 décembre 2019

43e Vendredi : Des millions d’algériens ont marché pacifiquement à Alger et dans les grandes villes du pays au lendemain de l’élection présidentielle.

Mardi 10 décembre 2019

A J-2 de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 dix-neuf personnalités nationales, ont lancé un appel à l’apaisement et à la retenue.

Imposante marche des étudiants à Alger et dans les grandes villes en ce 42e mardi.

Vendredi 06 décembre 2019

A Alger et dans les autres villes du pays, les manifestants ont participé à une marche sans précédent du 42e vendredi « avant les élections présidentielles » , ils étaient plus nombreux que le vendredi 41.

Mardi 03 décembre 2019

41e Marche des étudiants ce mardi à Alger et dans les grandes villes.

Lundi 02 décembre 2019

Algérie Télécom, le seul provider et détenteur du monopole d’internet en Algerie baisse les prix sur ses offres de 4 et 8 Mbps.

Ainsi,le nouveau tarif du débit 4 Mbps est de 2.599 DA par mois au lieu de 3.200 DA alors que le tarif du débit 8 Mbps est proposé au prix de 3.599 DA par mois au lieu de 5.000 DA, et ce à compter du 1 décembre 2019.

Dimanche 01 décembre 2019

Marches imposantes de la diaspora algérienne à Paris et à Bruxelles le 1er décembre 2019.

Vendredi 29 novembre 2019

41e vendredi du Hirak :Les algériennes et les algériens sont sortis massivement à Alger et dans les grandes villes pour dire « NON » à l’élection présidentielle.

Lundi 25 novembre 2019

Après avoir été condamnée à six mois de prison avec sursis dont deux mois ferme,l’étudiante Nour El Houda Dahmani est sortie de la prison d’El Harrach ce lundi en début d’après-midi, après avoir purgé 67 jours d’incarcération.

Des manifestations se déroulent pratiquement chaque soir à Alger et dans les grandes villes du pays contre la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

Dimanche 24 novembre 2019

Des centaines de manifestants de la diaspora algérienne en France se sont rassemblés à la place de la République à Paris hostiles aux élections et au système en place.

Mardi 19 novembre 2019

39ème Marche des étudiants à Alger et dans les grandes villes.

Dimanche 17 novembre 2019

Palestine-Gaza : Près de 30 Palestiniens ont été tués dans les frappes sionistes israéliennes.

39ème vendredi 15 novembre 2019

39ème Marche à Alger et dans les grandes villes,15-11-2019.

38ème Vendredi 08 novembre 2019

Les algériens célèbrent demain la journée de samedi 12 Rabie el Awel 1441 de l’hégire, correspondant à la fête du Mawlid Ennabawi.

Bonne fête à toutes & à tous.

Des millions de manifestants ont bravé le mauvais temps pour marcher comme à chaque vendredi dans les rues à Alger et dans les grandes villes du pays pour réitérer leur revendications relatives au rejet des élections présidentielles.

Jeudi 07 novembre 2019

Un grand meeting de solidarité avec le mouvement populaire de contestation algérien aura lieu le 9 novembre à Paris.

Mercredi 06 novembre 2019

Lakhdar Bourgaa, placé sous détention provisoire depuis plusieurs mois à la prison d’El Harrach, est hospitalisé ce mardi au CHU Mustapha Pacha à Alger.

La 37ème marche hebdomadaire du mardi des étudiants a été marquée par le rejet des élections du 12 décembre 2019, du projet de loi sur les hydrocarbures en exprimant également leur soutien au mouvement des magistrats et en scandant leur soutien aux détenus d’opinion.

Le syndicat national des magistrats (SNM) a décidé de mettre fin à la grève ce mardi des magistrats qui dure depuis le 27 octobre.

Vendredi 01 novembre 2019

Des millions de manifestants pacifiques ont marché ce vendredi 1er novembre dans plusieurs villes du pays à Alger, Oran, Constantine, Annaba, Chlef, Mostaganem, Sétif,Ain Beida,Annaba,BatnaBlida, Tipaza, Dellys, Bejaia, BBA,Tizi Ouzou, Bouira, Jijel, Sidi Bel Abbes…

Une mobilisation historique a été enregistrée ce vendredi, est l’une des imposantes marches depuis le début du 22 février 2019.

Jeudi 31 octobre 2019

A la veille de 1er novembre ,des milliers de citoyens ont squattés ce jeudi en début de soirée les alentours de la Grande poste à Alger en scandant des slogans hostiles au pouvoir et selon les réseaux sociaux plusieurs manifestants ont été arrêtés.

Les algériennes et les algériens célèbrent le 1er novembre ensemble dans les rues aux quatre coins du pays et selon les réseaux sociaux , des centaines de hirakistes ( manifestants du 22 février 2019) issus de l’ensemble des wilaya du pays seront à Alger jeudi soir pour participer aux manifestations du 1er novembre, coïncidant avec le 65ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération.

Mercredi 30 octobre 2019

Les magistrats maintiennent la pression au 3ème jour de la grève.

Mardi 29 octobre 2019

36ème Mardi:Marche des étudiants à Alger et dans plusieurs wilayas du pays.

Treize jours déjà du début des manifestations contre le régime, le premier ministre libanais Saâd Hariri a démissionné de son gouvernement.

Lundi 28 octobre 2019

Manifestations, débrayages ,grève illimitée des magistrats avant quelques jours du 65ème anniversaire du 1er novembre 1954.

Dimanche 27 octobre 2019

Suite à l’appel du syndicat national de la magistrature et suite au dernier mouvement opéré par le ministère de la justice,les juges entament aujourd’hui, une grève illimitée en réclamant une réelle indépendance de la justice.

Jeudi 24 octobre 2019

Imposante marche des avocats à Alger et dans plusieurs wilaya du pays ce jeudi : en scandant « Djazair hora democratia ,pour une justice libre » et « non à la justice du téléphone »

L’équipe nationale de football a été classée à la 38ème position mondiale lors du classement FIFA du mois d’octobre publié ce jeudi par le site de cette organisation.

Mercredi 23 octobre 2019

La candidate aux primaires démocrates Elizabeth Warren favorite des primaires démocrates veut suspendre l’aide à Israël à l’arrêt de la colonisation.

Lundi 21 octobre 2019

Education-calendrier des vacaces:Les vacances d’automne sont fixés du 29 octobre 2019 au 03 novembre 2019, les vacances d’hiver du jeudi 19 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 et les vacances de printemps ont été fixés du jeudi 19 mars 2020 au dimanche 05 avril 2020.

Quant aux vacances d’été pour l’année scolaire en cours, elles débuteront pour les enseignants à partir du jeudi 2 juillet 2020.

Dimanche 20 octobre 2019

Grippe saisonnière: Plus de 800.000 doses de vaccin anti-grippal réceptionnées.

Jeudi 17 octobre 2019

En pleine révolution, les algériens fêtent le 57éme anniversaire des évènements du 17 octobre 1961.

La chanteuse algérienne Raja Meziane auteure des chansons ,allo système,toxic et rebelle ,a été classée par BBC parmi les 100 femmes les plus influentes au monde.

Lundi 14 octobre 2019

Kais Saied élu président de la Tunisie avec plus de 75% des voix.

Dimanche 13 octobre 2019

Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche 13 octobre devant le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) à Alger pour manifester contre le projet de sur les hydrocarbures.

Des rassemblements se déroulent également dans d’autres wilayas,à Oran,Annaba,Constantine,El Oued,Ouargla,Bejaia, Batna, Bordj Bou Arreridj, Biskra etc..

Tunisie-Election présidentielle :Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour le second tour de la présidentielle anticipée ce dimanche 13 octobre 2019.

Les Tunisiens sans enthousiasme ont le choix entre deux candidats l’homme d’affaires Nabil Karoui, et le juriste Kais Saied huit ans après la chute de Zine el-Abidine Ben Ali.

Samedi 12 octobre 2019

Tunisie:Élection présidentielle:Fin de la campagne électorale de Nabil Karoui et Kais Saied à l’avenue Habib Bourguiba (Tunis).

Vendredi 12 octobre 2019

Début de la journée de mobilisation manifestation du 34ème vendredi à Alger et dans toutes les grandes villes dénonçant la répression,lle projet de a loi deshydrocarbures et de la loi de finance 2020 et en exhibant des slogans hostiles au pouvoir.

Dimanche 06 octobre 2019

Un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été froidement égorgé par un homme, en début de soirée ce samedi suite à une rixe en face du siège du chef-lieu de la wilaya de Sétif.

Vendredi 04 octobre 2019

Le 33ème vendredi de mobilisation populaire contre le système intervient à la veille du 5 octobre, date anniversaire des événements du 5 Octobre 1988.

Lundi 23 septembre 2019

Un chercheur algérien, le Docteur Belgacem Haba, a obtenu récemment son 500e brevet d’invention aux Etats-Unis d’Amérique dans le domaine des technologies intelligentes.

Le poète chilien Floridor Pérez est décédé, ce samedi à l’âge de 81 ans faisait partie de la «génération littéraire de 1960» .

Vendredi 20 septembre 2019

Des manifestations pour exiger le départ du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi ont eu lieu dans la capitale égyptienne et dans d’autres villes d’Égypte ce vendredi .

Jeudi 19 septembre 2019

L’ex- dictateur tunisien Ben Ali est décédé à l’âge de 83 ans.

Mercredi 18 septembre 2019

Le cinéaste Moussa Haddad, producteur et réalisateur de plusieurs films à succès, est décédé mardi à Alger à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie.

Il avait travaillé comme assistant du réalisateur italien Gilo Pontecorvo, sur le film “La bataille d’Alger”, et de Enzo Peri sur le film “Trois pistolet pour César”. Il a réalisé sa première œuvre “L’inspecteur Tahar” en 1967, suivie par “Les vacances de l’inspecteur Tahar” en 1972 et “Sous le peuplier” sortie la même année. Les jeunes générations le connaissent aussi pour son film Les enfants de novembre et Une cigarette pour Ali sorti en 1975 et Made In sorti en 1999.

Jeudi 12 septembre 2019

Projet de la loi de finances 2020 :Fin de la règle 51/49 pour les investisseurs étrangers en Algérie et possiblité pour les algériens d’importer par leurs propres moyens des véhicules moins de 3 ans.

Mardi 10 septembre 2019

Match de préparation : Algérie 1 Benin 0

Lundi 09 septembre 2019

A ce jour,la compagnie aérienne française Aigle Azur n’a pas encore trouvé de solution pour ses milliers de passagers encore bloqués à travers le monde dont 11 000 en Algérie.

FAHD HALFAYA a été élu président ce dimanche par l’ensemble des membres de l’assemblée générale extraordinaire du club sportif amateur de l’entente sportive de Sétif.

Les Fennecs disputeront ce soir à 21H00 au stade du 5 Juillet, leur premier match après le sacre africain, remporté en Égypte.

Vendredi 06 septembre 2019

L’ex dictateur zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017, est décédé à l’âge de 95 ans.

Samedi 31 aout 2019

Nouvel an musulman:Le 1er du mois de Moharem est fixé ce dimanche 01 septembre, quant au mardi 10 septembre coïncidera avec le jour de Achoura, a indiqué le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Bonne fete à toutes et à tous !!!

Mercredi 07 aout 2019

La grande romancière Toni Morrison, première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature, est morte ce lundi à l’âge de 88 ans, a annoncé hier sa famille.

Dimanche 04 aout 2019

Soudan:Les militaires putschistes et les meneurs de la contestation ont paraphé dimanche une déclaration constitutionnelle ouvrant la voie au transfert du pouvoir à une nouvelle instance de transition dominée par les civils.

Mercredi 31 juillet 2019

Ligue des champions CAF:Le tribunal arbitral du sport (TAS) va statuer, au plus tard aujourd’hui, sur les appels interjetés par l’Espérance de Tunis et le Widad de Casablanca au sujet du scandale de la finale « retour » de Ligue des champions CAF disputée le 31 mai dernier à Radès.

Jeudi 25 juillet 2019

Le président de la République tunisienne Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi à l’âge de 92 ans, a annoncé la présidence en milieu de matinée. Il est décédé à l’hôpital militaire de Tunis.

Mercredi 24 juillet 2019

Selon un communiqué du procureur du tribunal d’Alger,l’ex et « puissant » ministre de la Justice, Tayeb Louh, est visé par une enquête de justice.

Samedi 20 juillet 2019

Après six mois passés en prison , le militant des droits de l’homme Hadj Ghermoul a été libéré ce samedi 20 juillet 2019.Il est âgé de 37 ans, a été placé en détention le 29 janvier et condamné le 07 février 2019 à 6 mois de prison ferme par le tribunal de la ville de Mascara.

Vendredi 19 juillet 2019

CAN 2019:L’Algérie a tenu bon face au Sénégal (1-0) et remporte sa deuxième coupe après le but chanceux de Bounedjah dès la deuxième minute du match.

CAN 2019:L’algérien Ismail Bennacer meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019

CAN 2019 :Algérie – Sénégal, ce soir à 20h00 (GMT+1) : les Fennecs en quête d’une deuxième étoile.

Dimanche 14 juillet 2019

Les Fennecs se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 à la faveur de sa victoire 2-1 face au Nigéria aujourdhui en début de soirée en demi-finale au Stade international du Caire.

Jeudi 11 juillet 2019

CAN2019 : Quarts de finale Algérie- Côte d’Ivoire : Les Fennecs, basés au Caire depuis la compétition, rejoindront la ville de Suez où ils affronteront les éléphants de la Côte d’Ivoire aujourd’hui à 17 Heures 00 (GMT+1).

Mardi 02 juillet 2019

Mouad Bouchareb a « démissionné » de la Présidence de l’Assemblée populaire nationale (APN), a été également vous rappelle-t-on « dirigeant » de l’instance dirigeante du front de libération nationale (FLN) avant que la justice ne reconnaisse Mohamed Djemai comme nouveau secrétaire général suite à la forte pression de la part du groupe parlementaire de ce parti.

Samedi 29 juin 2019

Le peuple algérien célèbre aujourd’hui le 27 ème anniversaire de l’assassinat de Mohammed Boudiaf au lendemain du 19 ème vendredi consécutif des marches manifestations populaires enclenchées le 22 février dernier aspirant à la liberté, à une réelle démocratie et à une justice sociale dont rêvait Feu Mohammed Boudiaf.

Samedi 21 juin 2019

L’Iran a averti ce samedi les USA que la moindre attaque contre son territoire aurait des conséquences graves pour leurs intérêts dans la région, aussitôt le président américain eut annulé à la dernière minute des frappes de représailles .

Vendredi 21 juin 2019

Acte 18 :Depuis le 22 février, les Algériens sortent chaque vendredi massivement dans les rues dans toutes les grandes villes pour réclamer un changement du « système » politique en Algérie.

Aujourd’hui ,ils sont des millions dans les rues de ces grandes villes malgré la chaleur.

Lundi 17 juin 2019

Mohamed Morsi ,premier chef d’État démocratiquement élu, ce Frère musulman avait été renversé au bout d’un an par le « dictateur et maréchal » SISSI,incarcéré depuis 2011, il a succombé ce lundi alors qu’il était entendu par la justice.

Mardi 11 juin 2019

Le 6 février 2019, Hadj Ghermoul le jeune militant des droits de l’homme a été condamné à six mois de prison et à une amende de 30 000 dinars algériens,croupit toujours en prison pour avoir exprimé une opinion.

Vendredi 07 juin 2019

108 morts et près de 500 blessés,une répression sans précédent depuis quelques jours au Soudan, où la junte militaire tente de faire plier le mouvement de contestation qui prend de l’ampleur depuis six mois.

Compte tenu tenu de cette répression ,l’Union africaine suspend le pays.

Mercredi 05 juin 2019

La Presse algérienne francophone ,l’un des premiers responsables de quotidiens francophones ,Fouad Boughanem, Directeur du quotidien Le Soir d’Algérie, est décédé ce mercredi 5 juin

Dimanche 02 juin 2019

L’élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain ne peut avoir lieu . L’annonce a été faite, ce matin, par le « Conseil constitutionnel ».

Aid Es Séghir 2019: La fête de l’Aid Es Séghir sera célébrée le mardi 04 juin 2019.

Aide’koume Mabrouke à toutes et à tous.

Dimanche 19 mai 2019

Marche des étudiants à Alger et dans les chef-lieux de wilaya à l’occasion de la Journée Nationale de l’étudiant ce dimanche 19 mai 2019 et scandaient des slogans contre les symboles du pouvoir en place.

Vendredi 17 mai 2019

Pour le 13ème vendredi depuis le 22 février dernier,les algériens sont sortis aujourd’hui en masse pour demander un changement radical,ils étaient des centaines de milliers dans les villes et près de 25 millions sur tout le territoire,en ce Ramadan , à braver la faim, la soif et le soleil.

Mercredi 15 mai 2019

Soudan : Le Conseil militaire au pouvoir et des représentants des manifestants ont annoncé ce mercredi, à l’issue de discussions , un accord sur une période de transition politique de trois ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils.

Vendredi 10 mai 2019

12ème vendredi consécutif :Imposantes marches à travers tout le pays pour réclamer le départ du systeme.

Jeudi 09 mai 2019

Première opération “pilote” de délivrance du permis de conduire biométrique dans la wilaya de Ghardaïa a débuté ce jeudi.

Mercredi 08 mai 2019

L’Algérie commémorera ce mercredi le 74ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945, qui ont fait plusieurs milliers de personnes , victimes de crimes contre l’humanité .

Mardi 07 mai 2019

L’ancien sénateur belge Serge Moureaux, défenseur des Algériens durant la Guerre de Libération nationale, est décédé jeudi à l’âge de 85 ans

Lundi 06 mai 2019

Le journaliste Rachid Alik, « Zappa » est décédé ce dimanche suite à une longue maladie. Il avait travaillé dans plusieurs rédactions notamment, Alger-Républicain, la Tribune, Le Matin et Liberté.

Samedi 04 mai 2019

Un hélicoptère de l’Armée s’est écrasé ce jeudi près de l’aéroport de Guemar dans la wilaya d’El-Oued.

Jeudi 02 mai 2019

Le chef d’état-major de l’armée s’est à nouveau exprimé ce mardi , en marge d’une visite à Constantine , »ses principaux messages » de son discours :

1-Lutter contre « corruption et corrupteurs »

2-Respecter la Constitution et organiser des élections dans les « plus brefs délais ».

Mardi 30 avril 2019

Les travaux de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger ont été achevés dont le coût total de la construction de la Grande Mosquée est estimé à deux milliards de dollars équivalent à la construction de 05 hôpitaux universitaires ultra-modernes selon Said Sadi ex chef du parti RCD.

Samedi 27 avril 2019

Issaad Mebrouk élu nouveau président du syndicat national des magistrats,il remplace Djamel Laidouni à l’issue d’une assemblée générale élective tenue ce samedi 27 avril 2019 et il était l’un des premiers juges à soutenir le mouvement populaire contre le pouvoir en place.

Vendredi 26 avril 2019

Le fondateur et président du parti du Front islamique du salut (FIS) dissous, Abassi Madani est décédé ,ce mercredi à Doha (Qatar) à l’âge de 88 ans.

Dixième vendredi consécutif de manifestations contre le « régime ».

Mercredi 24 avril 2019

Les USA d’Amérique ont apporté leur soutien à la demande légitime des manifestants soudanais pour la mise en place d’un gouvernement civil.

Mardi 23 avril 2019

Effondrement d’un immeuble à la Basse-Casbah : le bilan s’alourdit à 5 victimes.

Samedi 21 avril 2019

Selon la police locale,au moins 137 personnes ont péri ce dimanche dans une série d’attentats contre trois hôtels de luxe et trois églises du Sri Lanka, où était célébrée la messe de Pâques.

Vendredi 19 avril 2019

Le jeune manifestant, Ramzi Yettou, 23 ans, est mort ce vendredi 19 avril des suites d’une blessure à la tête et une hémorragie interne.

L’ex président de l’assemblée populaire nationale (APN) Abdelkader Ziari reçu par le chef de l’état par intérim Abdelkader Bensalah: « Il est urgent de sortir de la constitution actuelle. »

Mercredi 17 avril 2019

Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a rappelé ce mercredi aux médias audiovisuels » le principe de la déontologie ».

Samedi 13 avril 2019

L’acteur et animateur algérien Aziz Degga est décédé, ce vendredi 2 avril, à l’âge de 74 ans, suite à une longue maladie.

Il a joué dans de nombreux films, notamment celui de Omar Gatlatou.

Jeudi 11 avril 2019



Selon plusieurs médias , des véhicules militaires sont déployés à différents carrefours stratégiques de la capitale Khartoum et ces mêmes médias affirment que le dictateur Omar El-Béchir aurait « démissionné », apparemment un coup d’état.

Mardi 09 avril 2019

Le président Bouteflika a annoncé vous rappelle-t-on sa démission le 2 avril 2019 , suite à la pression du peuple et de l’armée nationale populaire (ANP) .

Le Parlement réuni ce jour « en congrès » a pris acte de la vacance de la présidence la République et actionné la mise en application de l’article 102 de la Constitution en vertu duquel Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, assumera les fonctions de chef de l’État par intérim pendant 90 jours.

Samedi 06 avril 2019

Dans le dernier numéro de l’organe officiel El Djeich, l’armée nationale a réaffirmé son soutien aux revendications populaires.

Jeudi 04 avril 2019

Le secrétaire général du Conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA), Idir Achour est décédé à l’âge de 51 ans ce mercredi, des suites d’un arrêt cardiaque..

Mercredi 20 mars 2019

Plusieurs appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour le boycott en force du match de l’équipe nationale algérienne face à la Gambie, prévu ce vendredi 22 mars 2019 à Blida.

« L’avenir de Notre pays est plus important qu’un match de football »

Dimanche 10 mars 2019



Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s’est écrasé en Ethiopie avec 157 personnes à son bord.

Samedi 09 mars 2019

Les vacances universitaires de printemps au titre de l’année universitaire 2018-2019 sont fixées du dimanche 10 mars au 4 avril 2019, selon un arrêté du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique rendu public samedi.

Pour le troisième vendredi de suite, les algériens ont manifesté pacifiquement pour réclamer un « changement politique radical » avec de profondes réformes socio-économiques et la fin d’un système.

Vendredi 01 mars 2019

Hassan Ben Kheda, fils du premier président du gouvernement provisoire (GPRA), Youssef Benkheda, est mort lors des manifestations de ce vendredi à Alger.

Lundi 26 février 2019

L’Australie veut planter un milliard d’arbres pour lutter contre le réchauffement climatique.

Vendredi 22 février 2019

Plusieurs millions de manifestants défilent en ce moment ce vendredi contre le cinquième mandat que brigue le président algérien Abdelaziz Bouteflika et le pour le changement radical du système.

Une manifestation monstre pacifique de tout le peuple algérien ce 22 février 2019 dans plusieurs villes du pays, alors que personne ne sait qui a appelé à cette marche.

La veille, sur les réseaux sociaux, on sentait qu’il allait se passer quelque chose, mais on ne savait pas d’où ça venait.

Lundi 18 février 2019

Le débit de l’internet va sensiblement augmenter et la connexion sera également mieux sécurisée, selon la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imen Houda Feraoun après la mise en service samedi du câble sous-marin en fibre optique « MEDEX », que ce câble va permettre d’augmenter le débit de l’internet jusqu’à 8 térabits. Ce câble sous-marin part des Etats-Unis (en Virginie), passe par l’Europe, notamment l’Espagne, puis Annaba et continue, selon la ministre, vers les pays arabes et l’Asie et Hong Kong.

Mercredi 13 février 2019

Le monde célèbre aujourd’hui le mercredi 13 février la Journée Mondiale de la Radio, qui a pour thème « Dialogue, tolérance et paix ».

Mardi 12 février 2019

Vendredi 01 février 2019

172 « postulants » à la candidature à l’élection présidentielle du 18 avril prochain, dont 14 chefs de partis politiques, ont procédé déjà au retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles selon le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans un communiqué rendu public ce mercredi.

Jeudi 31 janvier 2019

L’ancien correspondant du journal Le Monde à Alger, Paul Balta, est décédé dimanche dernier à Paris à l’âge de 89 ans, a appris mercredi l’APS auprès de sa famille.

Lundi 29 janvier 2019

Selon le Ministère de l’Intérieur,le nombre des candidats ayant retiré les formulaires de candidatures pour l’élection présidentielle du 18 avril 2019 a atteint samedi 101 candidats.



Jeudi 24 janvier 2019

Disparition due photographe Karim Benhalima: Les recherches interrompues à cause du mauvais temps.

Le journaliste Adlène Mellah, qui est détenu à la prison d’El Harrach depuis le 11 décembre 2018, a retrouvé sa liberté à l’issue de son procès à la Cour d’Alger et condamné à 6 mois de prison avec sursis.

Mardi 22 janvier 2019

Victime d’une chute d’un rocher à Mers El Kébir (Ouest d’Oran) , Karim Benhalima ,un photographe du Quotidien d’Oran porté disparu.

Dimanche 20 janvier 2019

Le général à la retraite Ali Ghediri a indiqué samedi qu’il comptait se présenter à l’élection présidentielle en Algérie prévue le 18 avril, devenant le premier prétendant à se déclarer depuis l’annonce officielle de la date du scrutin du 18 avril 2019.

Vendredi 18 janvier 2019

Le corps électoral pour l’élection présidentielle qui se déroulera le 18 avril prochain, indique un communiqué de la présidence de la République ce vendredi 18 janvier 2019.

Dimanche 13 janvier 2019

La jeune Saoudienne Rahaf Mohammed al-Qunun commence une nouvelle vie au Canada ,âgée de 18 ans, avait suscité une mobilisation internationale après avoir fui sa famille et son pays. Le gouvernement canadien lui a accordé l’asile.

Mardi 08 janvier 2019

Le chanteur Houari Manar, véritable star du raï, à l’âge de 38 ans est décédé ce lundi 7 janvier dans une clinique privée à Sidi Yahia, à Alger, après une anesthésie avant une opération de liposuccion.

Les algériens s’apprêtent à fêter le nouvel an amazigh, qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année.

Assegas Amegas !!!

Lundi 31 décembre 2018

Chaque nouvelle année est un nouvel élan, un nouveau départ, une promesse de bonheur et de réussites .

Que l’année 2019 apporte à chacun son lot de joies, d’amour et de chance .

Ce blog va souffler sa 6ème année, s’enrichit régulièrement et évolue avec le temps.

De nouveaux lecteurs venant du monde entier et son compteur de visites qui comptabilise prés 1.000.000 de visiteurs.

J’en profite pour remercier particulièrement et chaleureusement celles et ceux qui me laissent des commentaires notamment sur les pages du blog de Facebook et Twitter qui me vont droit au cœur.

Bonne & Meilleurs à toutes et à tous !!!

Mercredi 26 décembre 2018

Le tribunal de Bab El Oued a condamné le journaliste Adlène Mellah à un an de prison ferme pour incitation à attroupement non armé, insubordination et outrage à fonctionnaire quant ses deux collègues, Abdelaziz Laadjal et Abdelhafid Benekrouche ont écopé pour leur part d’une peine de de quatre mois de prison ferme.

Dimanche 16 décembre 2018

L’Australie a annoncé ce samedi qu’elle reconnaissait Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël tout en précisant que le déménagement de sa mission diplomatique de Tel-Aviv après la » conclusion d’un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens ».

Vendredi 30 novembre 2018

En Algérie, dans le gisement préhistorique de Aïn El Ahnech (Nord), des archéologues ont découvert des instruments datant d’environ 2,4 millions d’années. Une découverte qui pourrait remettre en cause la théorie selon laquelle l’Afrique de l’Est est l’unique «berceau de l’Humanité» (CNEWS)

Mercredi 21 novembre 2018

Campus France-Algérie: Le Premier ministre français Édouard Philippe avait annoncé ce lundi que les étudiants algériens devront payer plus de 22 fois le tarif actuel autrement dit entre 2770 et 3770 Euros pour pouvoir poursuivre leurs études.

Lundi 19 novembre 2019

L’équipe nationale algérienne de football s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations en 2019 en battant le Togo par 4-1.

Selon le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs,dans un communiqué Le Mawlid Ennabaoui sera célébré ce mardi 12 rabie Al-awal 1440 de l’hégire correspondant au 20 novembre 2018.Bonne Fête à toutes et à tous !!!

Le patron du FLN,Djamel Ould Abbès: « Je n’ai pas démissionné, les hauts responsables ont estimé que je devais m’éloigner…»

Samedi 17 novembre 2018

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a « déposé « ce mercredi 14 novembre sa démission de la direction du parti qu’il assure depuis octobre 2016.

Lundi 12 novembre 2018

Le journaliste Saïd Chitour, emprisonné sans procès depuis juin 2017, a été libéré ce dimanche 11 novembre 2018,il a été condamné vous rappelle-t-on par le tribunal de Dar El Baida, à 16 mois de prison ferme.

Samedi 10 novembre 2018

Décès de Hocine Saoud, ex-joueur de l’Entente sportive de Sétif (ESS) évoluait durant les années 70-80, à l’âge de 65 ans.

Mercredi 07 novembre 2018



Elections de mi-mandat aux Etats-Unis: Les démocrates remportent officiellement la majorité à la Chambre des représentants quant aux républicains gardent toutefois la main sur le Sénat malgré cette « victoire » pourrait compliquer la fin du mandat Donald Trump.

Mardi 06 novembre 2018

Les 5 généraux-majors et le colonel des services de renseignements, placés en détention le mois dernier par le juge d’instruction du tribunal militaire de Blida, ont été remis en liberté provisoire, ils ont été placés vous rappelle-t-on sous contrôle judiciaire et ont été arrêtés et placé en détention provisoire à la prison de Blida pour « corruption et biens mal acquis ».

Samedi 03 novembre 2018

Une attaque à l’arme automatique contre un bus de fidèles coptes à proximité du monastère a fait au moins sept morts et 14 blessés, le vendredi 2 novembre, selon un dernier bilan des autorités égyptiennes,aussitôt revendiquée par l’État islamique Daesh.

Vendredi 02 novembre 2018

Les Etats-Unis d’Amérique ont appelé ce mardi à la fin de la guerre au Yémen, demandant que cessent les frappes aériennes de la coalition menée par l’Arabie saoudite, pour certains un changement de ton après le meurtre horrible du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Jeudi 01 novembre 2018

L’Algérie célèbre le 64 ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954.

Mardi 30 octobre 2018



La détention préventive des journalistes Semmar, Boudiab et Mellah (presse électronique) doit prendre fin dans les prochaines heures.

Le journaliste Saïd Chitour est en prison depuis plus de 500 jours a été évacué à l’hôpital ce lundi soir.

Lundi 29 octobre 2018

Tunisie : Une femme se fait exploser dans le centre de Tunis sur l’avenue centrale Habib Bourguiba, en début d’après-midi ce lundi 29 octobre. Neuf blessés sont à déplorer, dont huit policiers.

Le candidat d’extrême droite, « surnommé le Trump des tropiques », l’a emporté haut la main, ce dimanche, avec 55% des scrutins, à l’issue d’une campagne particulièrement tendue.

Vendredi 26 octobre 2018

Vague exceptionnelle de froid à partir de ce samedi.

Mercredi 24 octobre

Le président Paul Biya « sortant » , âgé de 85 ans, est « réélu » pour un septième mandat à la tête du Cameroun qu’il dirige depuis 1982, soit 36 années de présidence.***

L’Entente Sportive de Sétif (ESS) a été éliminée ,ce mardi, par Al-Ahly du Caire au stade du 8 mai 1945,malgré sa victoire avec 2 but à 1.

Mardi 23 octobre 2018

La fédération algérienne de football (FAF) est dans le collimateur de la FIFA qui pourrait engager des sanctions qui seraient appliquées contre les clubs impliqués dans le scandale de matchs truqués.

Lundi 22 octobre 2018

Envahissement du terrain et scènes de hooliganisme par les supporteurs « bordjis » à l’issue du match CABBA-MC Alger ce dimanche à Bordj Bou Arréridj.

Dimanche 21 octobre 2018

L’opérateur de téléphonie mobile, Djezzy et Algérie Poste ont signé ce dimanche une conventions de partenariat pour le lancement de plusieurs services digitaux et financiers communs.

Vendredi 19 octobre 2018

La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l’Assemblée de l’APN a « validé » ce jeudi la vacance de la présidence de l’APN en l’absence des députés de l’opposition,une situation inédite.

Mercredi 17 octobre 2018

Le 17 octobre 1961, des Algériens ont été massacrés à Paris cela fait 57 ans et la France refuse toujours de reconnaitre un crime d’État.

Plusieurs millions de yéménites risquent de mourir de faim suite à l’agression injuste de l’Arabie Saoudite « berceau » pourtant de l’Islam qui a fait de ce pays libre ,l’un des plus pauvres dans le monde,silence radio chez la ligue arabe et beaucoup pays occidentaux

Vendredi 12 octobre 2018

Plusieurs tombes du cimetière de Mesra à Mostaganem, ont été profanées dont celle du père de Kamel Daoud, écrivain et journaliste .

Mardi 09 octobre 2018

Après le forfait de l’islamiste qui a tenté de vandaliser la statue de Ain Fouara (Sétif),le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, vient de réagir sur son compte Twitter, « a révélé » que l’agresseur est « un repris de justice déséquilibré mental ».

Dimanche 07 octobre 2018

La police turque estime que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, critique du pouvoir de Ryad et porté disparu depuis mardi à Istanbul, a été tué au consulat de son pays, une information rapidement démentie par Ryad.

Mercredi 03 octobre 2018

Demi-finale de la ligue des champions d’Afrique-Aller: :L’ES Sétif a été battue hier soir par les égyptiens d’Al Ahly par le score de 2 buts à zéro,avec ce score l’ESS n’a apparemment aucune chance de se qualifier.

Mardi 02 octobre 2018

Demi-finale de la ligue des champions d’Afrique-Aller:L’équipe d’Al Ahly Sporting Club et l’ES Sétif s’affronteront ce soir à 20 Heures au stade Al Salam du Caire (Egypte).

Lundi 01 octobre 2018

Charles Aznavour, mort d’un précurseur du métissage musical:En soixante-dix ans de carrière, Charles Aznavour, mort lundi à l’âge de 94 ans, a composé plus de 1 400 chansons et tourné une soixantaine de films.(lemonde.fr)

Vendredi 28 septembre 2018

Mouvement partiel dans le corps des walis:Les wilayas concernées par le mouvement sont : Chlef, Oum El Bouaghi, Bechar, Bejaia, Bordj Bou Arreridj, Tizi Ouzou, Médéa, Blida, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Mascara et Boumerdes.

Samedi 22 septembre 2018

Iran :Des militaires, 29 personnes ont été tuées par des hommes qui ont ouvert le feu sur un défilé commémorant le début de la guerre Iran-Irak dans la ville d’Ahvaz.

L’Entente Sportive de Sétif (ESS) s’est qualifiée hier soir pour les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique de football en tenant en échec en déplacement le WA Casablanca (Maroc), (0-0),aller 1-0).

Jeudi 20 septembre 2018

Selon les médias italiens ,la justice italienne a condamné par contumace Farid Noureddine Bedjaoui, l’intermédiaire dans le scandale Saipem-Sonatrach, à 5 ans et 5 mois de prison.

Mardi 18 septembre 2018

Angela Merkel à Alger : L’Algérie aurait donné son accord pour le rapatriement des algériens vivant en situation irrégulière en Allemagne.

Selon certains médias américains ,les autorités américaines auraient ordonné ce dimanche, à l’ambassadeur palestinien aux États-Unis, Husam Zomlot, et à sa famille de quitter “immédiatement” le pays.

Mercredi 12 septembre 2018

Arabie saoudite : un homme arrêté pour avoir mes autorités américaines ont ordonné dimanche, à l’ambassadeur palestinien aux Etats-Unis, Husam Zomlot, et à sa famille de quitter “immédiatement” le pays, ont rapporté des médiasangé avec une femme.

Un expatrié égyptien a filmé son petit déjeuner avec une femme présentée comme sa collègue. La vidéo a été jugée « offensante » par les autorités.(Source AFP)

Lundi 10 septembre 2018

Le match retour entre l’USM Alger et l’équipe irakienne Air Forces, qui s’est joué au stade Omar Hamadi de Bologhine en phase de poules « des championnats arabes des clubs », a été interrompu à la 70è minute suite à des chants pro-Saddam Hussein émanant des supporters usmistes algérois.

Samedi 08 septembre 2018

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, s’attaque à la discipline et a annoncé, à partir de Mascara, que le port du voile intégral à l’école est désormais interdit pour les enseignantes.

Mardi 04 septembre 2018

La rentrée scolaire aura lieu ce mercredi 5 septembre 2018, et plus de 9 millions d’élèves rejoindront les bancs de l’école.

Samedi 01 septembre 2018

Abdelaziz Bouteflika, a regagné Alger ce samedi après un bref séjour à Genève (Suisse) où il a effectué des contrôles médicaux périodiques, annonce la Présidence de la République.

Mercredi 29 août 2018

Algérie Télécom a démenti ce mercredi dans un communiqué les informations faisant étant d’une coupure d’internet la journée de jeudi pour des travaux de maintenance suite aux publications parues sur les réseaux sociaux, le 29 Aout 2018, portant sur une probabilité d’une coupure d’Internet prévue le jeudi 30 Aout 2018 au niveau national.

L’animateur à la Chaîne III, Yazid Aït Hamadouche, est décédé ce mardi 28 août 2018 au CHU de Kouba, à Alger, suite à une occlusion intestinale.

Une femme suspectée d’être infectée par le Choléra est décédée, ce lundi, à l’hôpital de Boufarik (Blida).

Samedi 25 août 2018

Choléra : Précautions élémentaires à prendre

1- Pour éviter de contracter la maladie, il ne faut boire que l’eau minérale éviter l’eau du robinet. Il faut également mettre les fruits et légumes dans un récipient d’eau avec quelques gouttes d’eau de javel concentré pendant 20 mn.

2- Il ne faut plus acheter de melons et de pastèques.

3- Les mains doivent lavées soigneusement et fréquemment, surtout entre les doigts. Il faut également se couper les ongles.

4- Verser de l’eau de javel ou du grésyl dans les WC après chaque utilisation.

Ces recommandations doivent être prises très au sérieux.

En cas de manifestation d’une diarrhée sévère, l’urgence doit être donnée en premier lieu à la réhydratation par voie orale ou par perfusion.

Vous pouvez vous-mêmes préparer une solution à base d’eau dans laquelle il faut ajouter cinq morceaux de sucre et une petite cuillère de sel. L’utilisation de l’eau de cuisson du riz est possible.

Dans tous les cas de figures, le malade doit être transporté aux urgences le plus rapidement possible pour recevoir les soins nécessaires.

(Algérie Monde Infos,24-08-2018)

Mercredi 22 août 2018

Le romancier syrien Hanna Mina, grand écrivain considéré dans son pays comme le père du roman moderne, est décédé ce mercredi à l’âge de 94 ans.

Lundi 20 août 2018

L’Algérie célèbre le double anniversaire du 20 août 1955,de 1956 et célèbre demain la fête de l’Aid El Kébir.

Bonne fête à toutes & à tous !!!

Samedi 18 août 2018

L’ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la paix, le Ghanéen Kofi Annan, est décédé, ce samedi 18 août, à l’âge de 80 ans.

Jeudi 16 août 2018

Aretha Franklin, une féministe afro-américaine, la Reine de la Soul, est décédée à l’âge de 76 ans, tout au long de sa carrière, a collaboré avec les plus grands et inspiré des générations d’artistes en devenir. Avec 33 albums studios à son actif, elle a écoulé plus de 75 millions de disques vinyles et demeure l’artiste féminine qui,ayant vendu le plus de disques vinyles de tous les temps.

Mardi 14 août 2018

Dans un communiqué, a indiqué dimanche le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs que la fête de l’Aïd El Kébir sera célébré le mardi 21 août.



Samedi 11 août 2018

Frappes aériennes de l’Arabie Saoudite : Au moins 39 personnes ont été tuées ce jeudi dans une attaque contre un bus transportant des enfants dans le nord du Yémen selon la représentation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans ce pays en guerre.

Dimanche 05 août 2018

Selon le ministère de la Défense de ce dimanche,la Direction du Service National va lancer à partir de la semaine prochaine la procédure de régularisation de la situation des citoyens vis-à-vis de leur service national, La procédure concerne les citoyens de la classe de la classe 2008 (nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988) et ceux des classes 2009 jusqu’à 2013 (nés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1993).

Samedi 04 août 2018

La ville de Sétif retrouve sa statue emblématique de Ain El Fouara,sculptée par Francis de Saint Vidal, vandalisée en 1997 et en décembre 2017 par un islamiste, pour les uns c’est un bonheur de la retrouver et pour les les autres il faut la voiler et la mettre dans un musée.

Musée non ??? je pense qu’il faut la mettre au parkmall….

Mardi 31 juillet 2018

3 terroristes abattus, 4 militaires tués dans une embuscade ce lundi, tendue par un groupe terroriste à Azzaba dans la wilaya de Skikda.

Samedi 21 juillet 2018

La période des préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2018-2019 débutera le 26 juillet au 16 septembre 2018.

Vendredi 20 juillet 2018

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit,a annoncé ce mercredi que le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat 2018 est de 55,88 %,un léger recul de 0,20% par rapport à celui de l’année 2017 (56,07%).

Jeudi 19 juillet 2018

Coup d’envoi des Jeux africains de la 3ème édition de la jeunesse à Alger ce mercredi.

Mardi 17 juillet 2018

Les résultats de l’examen du baccalauréat seront connus jeudi 19 juillet à 20 heures, a annoncé mardi la ministre de l’Education Nouria Benghabrit sur sa page Facebook et les résultats seront publiés sur le site bac.onec.dz.

Samedi 15 juillet 2018

Finale de la coupe du monde de Football 2018 :L’équipe de France et la Croatie se disputeront demain le 15 juillet à 16 Heures la finale de la Coupe du monde au stade Louniki de Moscou.

Mardi 10 juillet 2018

Selon le dernier bulletin de l’Office national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS),la canicule qui affecte 5 wilayas du Sud du pays depuis quelques jours s’étalera jusqu’à lundi avec des pics qui dépasseront localement 48 degrés.

Des températures maximales atteindront ou dépasseront localement 48 degrés sur le Sud d’Ouargla, de Ghardaïa, de Tindouf, et le Nord de Tamanrasset et la température a atteint un pic de 62 degrés dimanche et 65 degrés lundi à Adrar.

Dimanche 08 juillet 2018

Hacène Lalmas, l’un des plus grands joueurs algériens de tous les temps, est décédé à l’âge de 75 ans àil fût le meneur de jeu au CR Belcourt, remportant quatre titres de champion et trois Coupes d’Algérie dans la seconde moitié des années soixante. il est sélectionné en équipe nationale ,surnommé El Kebche pour son jeu de tête redoutable, avait pris part aux Jeux Africains de 1965 et à la CAN 1968 en Ethiopie, dont il fut désigné meilleur joueur.

Jeudi 05 juillet 2018

Fête de l’indépendance : L’Algérie fête l’anniversaire de l’indépendance, proclamée le 5 juillet en 1962.

Mardi 03 juillet 2018

La phase de groupes de la Coupe du monde de Football 2018 a pris fin , le deuxième tour à élimination directe en marche et les équipes favorites se fondent de jour en jour .

A qui la coupe ???

Vendredi 29 juin 2018

Anniversaire de l’assassinat de Mohamed Boudiaf: Il y a 26 ans, nous quittait tragiquement Mohamed Boudiaf alias « Tayeb El-Watani ».

Il fera très chaud, très chaud sur l’ensemble du pays dans les prochains jours selon Météo Algérie qui annonce des températures caniculaires de l’ordre de 46°C à l’Est du pays.

Mercredi 27 juin 2018

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général Abdelghani Hamel, a été relevé de ses fonctions, hier en fin d’après-midi et remplacé par Labhiri ,directeur général de la Protection civile,âgé de 79 ans.

Dimanche 24 juin 2018

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de Football (FAF), aurait donné son aval pour déposer le sélectionneur national Rabah Madjer, dont le départ serait annoncé dans les prochaines heures.

Mercredi 20 juin 2018

Mondial 2018:6ème journée de la Coupe du Monde 2018:Contre toute attente, le Japon a vaincu la Colombie, 2 à 1. Le Sénégal a ensuite été le premier pays africain à remporter une victoire en Russie.

Le pays hôte de la compétition s’est quasiment qualifié en battant l’Égypte 3 à 1.

Jeudi 14 juin 2018

La Coupe du monde en Russie débute ce jeudi avec le match entre le pays organisateur la Russie et l’Arabie Saoudite.

C’est la 21ème édition de la Coupe du monde de football , compétition organisée par la FIFA se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.

Lundi 11 juin 2018

L’équipe algérienne féminine de football a arraché dimanche sa qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2018 au Ghana, en s’imposant face à son homologue éthiopienne (3-2), en match disputé à Addis-Abeba, comptant pour la seconde manche du 2ème et dernier tour qualificatif.

Jeudi 07 juin 2018

Équipe nationale de Football: Les portugais ont écrasé les Fennecs (3-0) en match de préparation à Lisbonne ,une défaite de trop,les jours sont comptés pour Madjer.

Mercredi 06 juin 2018

Le match de préparation au Mondial 2018 Israël-Argentine, prévu initialement à Haifa ,n’aura pas lieu ce samedi à Jérusalem sous la pression palestinienne.

La ministre des Technologies de l’Information et de la Poste, Imane Houda Faraoun, a indiqué, ce mercredi, que les réseaux sociaux sociaux seront bloqués du 19 au 24 juin pendant la période du BAC et précise que ce blocage durera « uniquement la première heure du début des épreuves ».

Vendredi 01 juin 2018

Les Etats-Unis d’Amérique mettront un « veto certain » au projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations unies et réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée, a affirmé jeudi l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley.

Mardi 29 mai 2018

Dans une déclaration commune lue à l’issue de la conférence,les quatre « chefs » libyens réunis à Paris par le président français Emmanuel Macron se sont engagés ce mardi à travailler ensemble pour que des élections législative et présidentielle se tiennent le 10 décembre prochain.

Dimanche 27 mai 2018

Le ministre de l’Intérieur Nour Eddine Beddoui a affirmé ce dimanche que rien n’a encore été décidé concernant les tarifs des documents biométriques.

Jeudi 24 mai 2018

Géant de la littérature américaine et mondiale, Philippe Roth est mort ce mardi à l’âge de 85 ans.

Examens de cinquième ex Sixième: La ministre de l’Education nationale Nouria Benghebrit promet des poursuites judiciaires contre les « diffuseurs » de sujets sur les réseaux sociaux.

Dimanche 20 mai 2018

Les candidats au Baccalauréat, session 2018, pourront, à partir de ce dimanche, retirer leur convocation via le site électronique de l’Office national des examens et concours (www.bac.onec.dz) qui,malheureusement n’est pas accessible et apparemment saturé.

Mardi 15 mai 2018

Les réactions internationales ont condamné l’usage démesuré de la force par l’armée israélienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé, mardi, qu’Israël était un « Etat d’apartheid », accusant son premier ministre Benyamin Nétanyahou d’avoir « du sang palestinien sur ses mains ».

Le pays a invité l’ambassadeur israélien à Ankara à retourner « pour quelque temps » en Israël et a annoncé qu’il rappelait pour consultation ses ambassadeurs à Washington et Tel Aviv. En représailles, les autorités israéliennes ont expulsé dans la foulée le consul de Turquie à Jérusalem.

Le président français, Emmanuel Macron, a, lui, « condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants » palestiniens. François Delattre, ambassadeur de la France à l’ONU, a qualifié la réponse israélienne d’« inadéquate et disproportionnée ».( lemonde.fr)

Près de 70 Palestiniens ont été tués ce lundi sous les balles israéliennes du Tsal et au moins 3000 autres ont été grièvement blessés suite à la manifestation de près de 100.000 palestiniens pour dénoncer la décision de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem,pour commémorer la Nakba et réclamer le droit du retour.

Le premier jour de Ramadan est attendu ce jeudi,Bon Ramadan à toutes et à tous.

Lundi 14 mai 2018

Le président de l’Entente sportive de Sétif (ESS), Hassan Hammar, a démissionné ce dimanche de la présidence de son club, « suite aux insultes » qui ont été proférées contre lui par des supporters de l’ESS à l’issue de la dernière défaite en championnat face au DRB Tadjenanet (3-2) .

« C’est une opportunité » de s’occuper de sa condamnation par le tribunal de Sétif à 5 ans de prison ferme dans une affaire d’accaparement indu de l’argent d’une coopérative immobilière.

Mercredi 09 mai 2018

Selon le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,les pensions et allocations de retraite bénéficieront d’une augmentation modulable, allant de 0,5 à 5% et reparties comme suit : 5% pour les pensions de moins de 20.000 DA, de 2,5% pour les pensions de 20.000 DA à 40.000 DA, de 1,5% pour les pensions de 40.000 DA à 60.000 DA, de 1% pour les pensions de 60.000 DA à 80.000 DA et de 0,5% pour les pensions de plus de 80.000 DA.

Mardi 08 mai 2018

Nucléaire iranien : Après des mois de menaces, Donald Trump annonce sa sortie de l’accord.

Lundi 07 mai 2018

A l’instar des autres wilayas du pays, Sétif va sans précédent commémorer demain , le 73ème anniversaire des événements du 08 Mai 1945.

Jeudi 03 mai 2018

Le Maroc a décidé ce mardi de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran en raison du soutien militaire au Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui.

Mardi 01 mai 2018

L’Algérie « célèbre » la fête du travail du 1er mai, fête internationale du travail, à travers tout le territoire national.

Des averses orageuses affecteront les wilayas du Centre et de l’Est du pays à partir de lundi après-midi, selon un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de météorologie (ONM).

Mercredi 25 avril 2018

Le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron veulent « travailler » à un nouvel accord sur l’Iran, et colère du président iranien Hassan Rohani.

Jeudi 19 avril 2018

Fibre optique:La ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numériques, Houda Feraoun promet aux algériens une amélioration dans le débit d’internet d’ici la fin de l’année en raccordant deux nouveaux câbles sous marins.

Mercredi 11 avril 2018

Le crash d’un avion militaire a fait de ce mercredi à Boufarik (Alger), 257 morts dont 10 membres de l’équipage.

Jeudi 05 avril 2018

Le premier ministre, Ahmed Ouyahia, ne quittera pas finalement pas le gouvernement contrairement aux folles rumeurs sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Un léger remaniement a été opéré soit « les ministres « remplacés » sont de la Jeunesse et les Sports, le Commerce, le Tourisme et l’Artisanat et celui des Relations avec le Parlement ».

Dimanche 01 avril 2018

La Direction générale des impôts sur son site web que le délai d’acquittement de la vignette automobile 2018 a été repoussé au 30 avril 2018 à 16h.

Vendredi 30 mars 2018

La ministre de l’Éducation nationale Nouria Benghebrit a annoncé ce jeudi que la date de début du BAC le 20 juin prochain et a également fait savoir que les épreuves du BAC blanc débuteront le 27 mai prochain, de sorte à laisser du temps aux candidats pour se préparer encore mieux.

Pour ce qui est des épreuves de fin du cycle primaire, elles auront lieu le 23 mai,du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) auront lieu entre le 28 et le 30 mai.

Vendredi 23 mars 2018

Selon Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi La statue d’Ain El Fouara ne sera pas déplacée au musée,elle restera à sa place répondant à la sulfureuse députée.

Mardi 20 mars 2018

Le président de l’autorité Palestine Mahmoud Abbas a qualifié lundi de « fils de chien » l’ambassadeur des états unis d’Amérique en Israël David Friedman et estime que les Etats-Unis d’Amérique sont disqualifiés dans le rôle de médiateurs.

Dimanche 18 mars 2018

Russie : Sans surprise ,Vladimir Poutine « réélu » ce dimanche pour un 4ème mandat avec 71,97%, sur la base des premiers résultats.

Vendredi 16 mars 2018

Selon le ministère de l’éducation nationale , plus de 71 % des voix (candidats, enseignants et inspecteurs) ont voté pour que le BAC 2017-2018 se déroulera après le mois du Ramadan soit du 19 au 24 juin prochain.

Mercredi 14 mars 2018

« Célébration » de la journée mondiale du handicapé ce mercredi 14 mars.

Le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort ce mercredi 14 mars à l’âge de 76 ans à son domicile à Cambridge au nord de Londres.

Lundi 12 mars 2018

Selon le professeur Tahar Rayan : Il existe actuellement environ 22.500 insuffisants rénaux en attente d’une transplantation de rein et il faudrait environ 60 années pour éponger la liste des malades en attente.

Vendredi 09 mars 2018

Le ministère de l’Éducation nationale va lancer « une large consultation » pour fixer la date de l’examen du baccalauréat pour l’année scolaire 2017-2018.

Jeudi 08 mars 2018

Journée mondiale de la femme du 8 mars : Bonne Fête à toutes !!!

Mardi 06 mars 2018

Le bras de fer entre le Cnapeste et la ministre de l’Éducation Benghabrit risque de continuer:Les enseignants menacent de recourir encore une fois à une grève si la situation de leurs collègues licenciés par le ministère de l’Éducation n’est pas réglée.

Vendredi 02 mars 2018

Le président du parti islamiste MSP, Abderrazak Mokri, prend la défense de l’ islamiste dictateur ERDOGAN et s’attaque violemment à l’écrivain et journaliste algérien, Kamel Daoud, qui lui a répondu ce lundi « Erdogan est ton dieu, pas le mien ».

Ce dictateur est entrain de massacrer et d’exterminer le peuple kurde avec la complicité et le silence de certains pays occidentaux et arabes.

Lundi 26 février 2018

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN), Houda Imane Feraoun, a indiqué « qu’il n’y aura pas de wifi dans les espaces publics par mesures de sécurité ».

Vendredi 23 février 2018

Selon l’APS ,des stations de péage situées sur le tronçon Ouest de l’autoroute Est-Ouest seront réceptionnées fin octobre prochain.

Lundi 20 février 2018

Le constructeur français Renault Trucks Algérie va inaugure ce mardi un nouveau distributeur dans la wilaya de Sétif ,sis à la zone industrielle de Sétif .

Vendredi 16 février 2018

L’entrée en vigueur du permis de conduire à points en mars prochain et ne touchera dans sa première phase que les nouveaux titulaires du permis de conduire.

Mercredi 14 février 2018

Cinq militaires ont été tués et deux autres blessés dans l’explosion d’une mine de fabrication artisane à Tebessa ce mercredi 14 février.

Dimanche 11 février 2018

Après celle de jeudi dernier,les élèves du lycée Blilita Larbi et des autres lycées de la ville de Ain Oulmène ont marché ce matin pour soutenir les enseignants en grève.

Mercredi 07 février 2018

Selon la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit,les enseignants grévistes seront licenciés.

Lundi 05 février 2018

La fibre d’Algérie Télécom ne concernera que les nouvelles cités non encore raccordées.

Mercredi 31 janvier 2018

Accidents de circulation: Selon un bilan rendu public ce mardi par les services de la Protection civile 43 personnes ont trouvé la mort et 1.142 autres ont été blessées dans 1.010 accidents de la circulation survenus durant la période du 21 au 27 janvier 2018 à travers le territoire national.

Vendredi 26 janvier 2018

15 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu ce jeudi dans la commune de Sidi Ahmed (Saida).

Jeudi 25 janvier 2018

La facture d’importation des laits et produits laitiers, sucre et légumes secs a connu une hausse au cours de l’année 2017, selon l’APS auprès des Douanes autrement dit , la facture d’importation du Groupe des produits alimentaires a augmenté à 8,44 milliards de dollars durant l’année 2017 (contre 8,22 milliards de dollars en 2016), soit une hausse de près de 2,6%, détaille le Centre national de l’information et des statistiques des Douanes (Cnis).

Vendredi 19 janvier 2018

La bibliothèque Assia Djebar sera inaugurée le samedi 20 janvier 2018 à Paris en présence de la maire de la Ville, Anne Hidalgo venant rendre hommage à la grande femme de lettres,écrivaine algérienne, la première à entrer à l’Académie française, décédée le 06 février 2015.

Mardi 16 janvier 2018

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a indiqué que le coût du pèlerinage, estimé actuellement à 51 millions de centimes, « augmentera d’au moins 2,5 millions centimes », suite à la taxe imposée par l’Arabie Saoudite aux pays arabes et musulmans.

Lundi 08 janvier 2018

Le gouvernement israélien a publié ce dimanche une liste noire regroupant vingt ONG étrangères dont les dirigeants se verront, à compter du 1er mars, interdire l’accès au territoire en raison de leur soutien à la campagne Boycott.

Dimanche 07 janvier 2018

Un mois après Johnny Hallyday, la chanteuse France Gall s’est éteinte ce dimanche 7 janvier 2018 à l’âge de 70 ans.

Mercredi 03 janvier 2018



Absent de la scène algérienne depuis 1979, année de sa dernière apparition, Idir revient à la rencontre de son public les 4 et 5 janvier à Alger.

Samedi 30 décembre 2017

Vœux de fin d’année :Je vous souhaite une bonne et heureuse année et je vous présente tous mes meilleurs vœux,un Grand Merci à toutes et à tous pour votre intérêt et votre fidélité, vous me donnez encore beaucoup de plus de force virtuelle et j’espère partager longtemps encore mes petites nouvelles.

La légende africaine du football,le seul détenteur de ballon d’or et sénateur George Weah a largement remporté l’élection présidentielle au Liberia, avec 61,5% des suffrages lors du second tour ce mardi.

Jeudi 28 décembre 2017

Plusieurs régions à Bahreïn, étaient ce mercredi 27 décembre le théâtre des manifestations des bahreïnis qui protestaient contre les verdicts émis récemment à l’encontre des prisonniers politiques.

Lundi 25 décembre 2017

Les tarifs des transports et les carburants connaîtront une hausse en début d’année 2018, ce qui va générer que tout va augmenter.

Vendredi 22 décembre 2017

Algérie Poste procèdera à partir de ce jeudi aux prélèvements du tarif annuel de tenue de compte (agios) estimé à 200DA, sur les comptes courant postaux de ses clients (CCP).

Autoroute Est-Ouest : Le tunnel d’El Kentour (Constantine-Skikda) sera prochainement ouvert à la circulation.

Espagne-Catalogne :Les indépendantistes après le vote de ce jeudi ont conservé la majorité au parlement régional avec une courte majorité.

Jeudi 21 décembre 2017

Les travaux de restauration de la statue d’Ain El Fouara seront lancés ce jeudi, a indiqué mercredi le responsable par intérim de la culture de la wilaya de Sétif.

Lundi 18 décembre 2017

La loi que beaucoup d’algériens attendaient pour la possibilité de changer d’opérateur mobile tout en gardant son numéro vient d’être gelée par « peur » qu’Algérie Telecom perde ses abonnés.

La ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication devant a expliqué aux députés que le projet n’est pas bien préparé ,vaut mieux bien l’étudier et l’enrichir.

Samedi 16 décembre 2017

Des meetings seront « organisés » ce samedi 16 décembre 2017 dans l’ensemble wilayas du pays pour exprimer leur solidarité au peuple palestinien et dénoncer la décision du président américain, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l’occupation israélienne.

Dimanche 10 décembre 2017

Les pouvoirs publics auraient décidé de bloquer l’accès au réseau social au jeu macabre « Blue Whale Challege».Ce jeu très dangereux de Russie cible les adolescents a déjà fait cinq victimes en un mois chez nous notamment à Salah Bey (Ain Oulmène).

Samedi 09-12-2017

Suite aux « menaces » du ministère du Commerce et les décisions de poursuite en justice les patrons des boulangeries qui ont procédé à l’augmentation du prix de la baguette de pain sont revenus au prix initial.

Vendredi 08 décembre 2017

Au lendemain de la reconnaissance unilatérale , par Donald Trump, de Jérusalem comme capitale d’Israël, de premiers heurts ont éclaté à Gaza, en Cirsjordanie et dans le monde musulman.

Mercredi 06 décembre 2017

Le chanteur de notre jeunesse Johnny Hallyday,sacré de la chanson française , est décédé ce mercredi à l’âge de 74 ans suite à un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plus d’une année.

Lundi 04 décembre 2017

Après son soudain ralliement à l’Arabie Saoudite, une trahison de l’ex-président du Yémen tué aujourd’hui à Sanaa par les Houthis.

Dimanche 03 décembre 2017

Depuis quelques jours,la baguette de pain a été cédée à 15 DA dans les wilayas du Centre et de l’Oranie, aussitôt faisant réagir les associations de protection des consommateurs dénonçant avec force une « hausse illégale et unilatérale » au grand dam des consommateurs.

Samedi 02 décembre 2017

Selon le dernier bulletin météo spécial (BMS) émis par l’office national de la météorologie (ONM) prévoyant des chutes de neige ce samedi 2 décembre sur les reliefs situés entre 800 et 900 mètres d’altitude dans les wilayas du Centre et de l’Est.

Mercredi 29 novembre 2017

Le site internet TSA « Tout sur l’Algérie » a annoncé ce mardi qu’il redevient accessible sur les réseaux d’Algérie Telecom et de Mobilis.

Selon le communiqué du ministère des Affaires religieuses,le Mawlid Ennabaoui sera célébré ce vendredi 12 Rabie Al Awal 1439 de l’Hégire correspondant au 1er décembre 2017.

Bonne fête à toutes et à tous.

Le président de l’Entente Sportive de Sétif (ESS), Hassan Hamar, a été condamné en première instance, ce mardi à cinq ans de prison ferme et une amende d’un milliard de centimes de dinars , par le tribunal de Sétif.

Dimanche 26 novembre 2017

Loi de Finances 2018 : Elle a été adoptée sans surprise ce dimanche par les députés et de nouvelles augmentations des prix et des taxes sont attendues notamment les carburants qui vont augmenter d’au moins 30%, le gasoil sera ainsi cédé à 27 DA le litre, le sans-plomb coûtera 24 DA le litre et le super 36 DA ceci provoquera sans doute des augmentations des prix des transports et d’autres produits.

Vendredi 24 novembre 2017

Égypte :Au moins 235 personnes ont été tuées ce vendredi lors d’une attaque sans précédent contre une mosquée dans le nord du Sinaï menée par des hommes armés à l’heure de la prière de vendredi , l’une des plus meurtrières dans le pays.

Conférence de presse du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locale: Le taux de participation national a été de de 46,83 % pour les APC et 44,96 % pour les APW en nette progression par rapport au dernier scrutin des locales en 2012.

Le Front de libération nationale (FLN) est en tête de ces élections avec 603 APC et 711 sièges dans les APW, suivi du RND avec 451 APC et 527 sièges APW.

Jeudi 23 novembre 2017

20H00-Élections du 23 novembre 2017:Le taux de participation au niveau de la wilaya final serait de 41,04% pour l’APW et 43,33 pour les APC.

17H00-Élections du 23 novembre 2017:Selon le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales,le taux de participation aux élections locales 2017 a atteint 33,26% pour les Assemblées populaires de wilaya (APW) et 34,46% pour les Assemblées populaires communales (APC) au niveau national et dans la wilaya de Sétif il est de 33.92% pour les APC et 32.20% pour les APW

14H00-Élections du 23 novembre 2017: Selon le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales,le taux de participation aux élections locales 2017 a atteint 19,10% pour les Assemblées populaires de wilaya (APW) et 19,76% pour les Assemblées populaires communales (APC) au niveau national et dans la wilaya de Sétif le taux de participation est de 19.23% pour les APC et 18.26% pour les APW.

Mercredi 22 novembre 2017

Zimbabwe : Explosion de joie dans les rues d’Harare après la « démission » du dictateur Robert Mugabe.

Samedi 18 novembre 2017

La proposition de l’actuel gouvernement de mettre en place un impôt sur la fortune, introduit dans le projet de loi de Finances 2018 dans le cadre de sa politique de « justice sociale », a été retirée par la commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Vendredi 17 novembre 2017

Le Liban est dans la tourmente de l’affrontement « Iran et Arabie Saoudite » et le spectre d’une guerre sur son territoire aurait des conséquences imprévisibles et très gravissimes.

Zimbabwe: Le bras de fer continue entre l’armée et le président Robert Mugabe, déterminé à prolonger le règne depuis trente-sept ans malgré les pressions insistantes des partis de l’opposition.

Mardi 07 novembre 2017

Médias-Histoire : Lancement du Musée virtuel du patrimoine de Ain Oulmène & de sa région (www.museedeainoulmene.unblog.fr)

Lundi 06 novembre 2017

Texas (USA) : Nouvelle tuerie aux États-Unis:Un homme a ouvert le feu dans une église du sud du Texas ce dimanche 5 novembre. Il y a au moins vingt morts aussitôt l’assaillant a été abattu.

Samedi 04 novembre 2017

L’écrivain Rachid Boudjedra, auteur du livre polémique « Les contrebandiers de l’histoire », a décidé de retirer de son livre le passage évoquant l’appartenance de l’écrivain Kamel Daoud, durant sa jeunesse, au groupe terroriste GIA.

Le tribunal espagnol chargé de l’affaire de la proclamation de l’indépendance de la région autonome de la Catalogne a lancé un mandat d’arrêt contre Carles Puigdemont.

Mercredi 01 Novembre 2017

L`Entente sportive de Sétif, champion d’Algérie de la saison 2016-2017 a battu ce mercredi soir le CR de Belouizdad (0-0,aux tirs au but 4-2 ) ,remporte la supercoupe et décroche son 27ème titre toutes compétitions confondues.

Mardi 31 octobre 2017

L’Algérie célèbre demain le 63ème anniversaire de la glorieuse journée du déclenchement de la guerre de libération nationale du 1er Novembre 1954.

Vendredi 27 octobre 2017

La déclaration d’indépendance a été accueillie par une foule en liesse à Barcelone vendredi 27 octobre. « C’est un jour historique pour les indépendantistes catalans.

L’écrivain algérien « d’expression arabe » Sadek Slaïmia, a lancé dans un entretien à un journal électronique, un appel aux autorités algériennes pour légaliser le mariage de plaisir communément appelé « Zawadj Al Moute’aâ ».

Jeudi 26 octobre 2017

La 22ème édition du Salon international du livre d’Alger (SILA), ouvre ce jeudi ses portes au grand public.

Une bonne opportunité pour les lecteurs afin de s’informer des nouveautés et devra se multiplier à travers les chefs lieux de wilaya au moins une fois par an.

Mardi 24 octobre 2017

La FIFA a désigné ce lundi Zinedine Zidane (France) comme le meilleur entraîneur de l’année 2017 et le prix du meilleur joueur FIFA de l’année 2017 a été décerné à Cristiano Ronaldo (Portugal) , Gianluigi Buffon a reçu le prix du meilleur gardien et Olivier Giroud (France) a reçu le Prix Puskas récompensant le plus beau but de l’année 2017.

Samedi 21 octobre 2017

L’islamologue et théologien suisse Tariq Ramadan est accusé d’abus sexuel par Henda Ayari, une ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque saisit un avocat et compte riposter en déposant plainte à son tour.

Jeudi 19 octobre 2017

Comme attendu,Rabah Madjer a été nommé ce mercredi nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de football, en remplacement de l’espagnol Lucas Alcaraz.

Mercredi 18 octobre 2017

Téléphone mobile : L’opérateur mobile public MOBILIS vient de déployer la 4 G dans toute la wilaya de Sétif, le reste des wilayas s’effectuera dans les prochains mois.

Lundi 16 octobre 2017

Au moins 276 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l’attentat au camion piégé ce samedi dans le centre de Mogadiscio,capitale de la Somalie.

Algérie:La Banque Mondiale critique sévèrement le recours à la planche à billets.

Espagne: Madrid offre un ultime délai au dirigeant séparatiste catalan.

Samedi 14 octobre 2017

Le président américain Donald Trump a annoncé ce vendredi la « non-certification » des engagements de l’Iran.

Vendredi 13 octobre 2017



Selon plusieurs médias Rabah Madjer sera le prochain sélectionneur de l’équipe nationale,il succèdera donc à l’espagnol Lucas Alcaraz.

Rabah Madjer a été déjà coach des Fennecs et en l’espace de quelques mois il a jeté pour des raisons encore inconnues.

Mercredi 11 octobre 2017

Catalogne ( Espagne) : Le président Puigdemont de la région autonome s’est exprimé ce mardi devant le Parlement catalan et suspend la déclaration d’indépendance et appelle au dialogue.

Mardi 10 octobre 2017

Air Algérie modifie son programme de vols pour mardi en raison d’une grève des fonctionnaires en France

Kamel Daoud, l’écrivain et journaliste auteur notamment de Meursault, contre-enquête, a déposé la semaine dernière une plainte pour diffamation auprès du tribunal d’Oran (sa ville d’origine, dans l’Ouest algérien), contre l’écrivain Rachid Boudjedra et son éditeur.

Lundi 8 octobre 2017

Le ministre Tunisien de la Santé Slim Chaker, âgé de 56 ans, est mort ce dimanche après avoir fait un malaise cardiaque lors d’un marathon organisé au profit d’une association luttant contre le cancer.

Dimanche 8 octobre 2017

Arabie saoudite: attaque ce samedi devant le palais royal à Jeddah.

Samedi 07 octobre 2017

Le prix Nobel de la paix vient a été décerné ce vendredi à Oslo à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), formée de plusieurs ONG qui en comptent 318 candidats à y postuler, dont le président Abdelaziz Bouteflika.

Vendredi 06 octobre 2017

L’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a décerné ce mardi 03 octobre 2017 un « doctorat honoris causa » au chanteur et poète kabyle Lounis Aït Menguellet

Mardi 03 octobre 2017

Le prix Nobel de médecine 2017 a été attribué ce lundi à trois chercheurs américains, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young, qui ont démonté les mécanismes complexes de l’horloge biologique.

Lundi 02 octobre 2017

Un tireur a ouvert le feu dimanche soir à Las Vegas (USA) sur une foule rassemblée pour un concert en plein air, faisant au moins 50 morts et 400 blessés.

Décès de l’écrivain Mohammed Hamoutene ce lundi suite à un arrêt cardiaque à l’âge de 84 ans.

Il avait à son actif trois romans « Les oubliés de l’Histoire » , « Meski »et « L’érudit ».

Jeudi 28 septembre 2017

La journée du dimanche 10 Mouharam 1439 de l’Hégire, correspondant au 1 octobre 2017, sera chômée et payée.

Bonne fête à toutes & à tous.

Mercredi 27 septembre 2017

Nouvelle flambée des prix des fruits et légumes , le choux-fleur à 180 DA/Kg,la tomate à 180 DA/Kg et la betterave à 100 DA le Kg.

Dimanche 24 septembre 2017

L’euro, le dollar flambent et l’euro atteint les 200 dinars sur le marché parallèle.

Les vacances d’automne sont prévus du 31 octobre au 5 novembre 2017, les vacances d’hiver du 21 décembre 2017 au 7 janvier 2018 et les vacances de printemps du 15 mars au 1er avril 2018, indique le communiqué qui précise que les vacances d’été prendront effet à partir du 4 juillet 2018.(Communiqué du ministère de l’Éducation nationale)

Mort du chanteur de soul américain Charles Bradley à l’âge de 68 ans.

Samedi 23 septembre 2017

Selon les autorités saoudiennes Saad al-Hijri,le « religieux » saoudien a été suspendu pour avoir dit que les femmes ont un « quart » de cerveau et ne devraient pas être autorisées à conduire.

Jeudi 21 septembre 2017

Au moins 248 personnes sont décédées lors du séisme qui a secoué ce mardi le centre du Mexique, parmi lesquelles au moins 21 enfants ensevelis sous leur école à Mexico, 32 ans jour pour jour après le séisme de 1985 qui avait fait des milliers de morts dans la capitale.

Mercredi 20 septembre 2017

La journée du vendredi 22 septembre 2017, coïncidant avec le 1er jour de l’an de l’Hégire 1439 sera chômée et payée.

Bonne Fête à toutes et à tous.

Lundi 18 septembre 2017

Décès de Rachid Saouli,ex chef d’orchestre de la musique classique en Algérie.

La nouvelle bibliothèque dans la ville de Paris « rue Lagny » portera le nom de la romancière et écrivaine algérienne Assia Djebar, membre de l’académie française décédée en février 2015 à l’âge de 78 ans.

Mercredi 13-09-2017

Birmanie : Sous le feu des critiques, Aung San Suu Kyi annule un déplacement à l’ONU en pleine crise des Rohingyas.

Mardi 05 septembre 2017

Rentrée scolaire 2017-2018:Ils seront près neuf millions d’élèves à reprendre, demain mercredi, le chemin des écoles.

Samedi 29 juillet 2017

L’ex chef du gouvernement Réda Malek est décédé ce samedi à l’âge de 86 ans des suites d’une longue maladie,né le 21 décembre 1931 à Batna, Réda Malek a été le premier directeur du journal et la voix du Front de Libération Nationale (FLN), El Moudjahid, fondé en 1956 et l a été également membre de la délégation FLN pendant les Accords d’Évian et porte parole de l’Algérie pendant ces négociations.

Le chanteur populaire Houari Aouinet est décédé ce vendredi à Oran à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie.

Vendredi 21 juillet 2017

La régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de trente (30) ans et plus au 31 décembre 2014, se poursuit dans de « bonnes conditions », indique jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Mercredi 28 juin 2017

Le 29 juin 1992, il y a 25 ans jour pour jour,Mohamed Boudiaf était assassiné à Annaba en direct à la télévision. Son projet était de rassembler le peuple autour d’un seul slogan ‘L’Algérie avant tout’ .

Sa priorité était la lutte contre la corruption,le démantèlement de la mafia politico-financière et tout le peuple algérien sait qu’il a été assassiné pour ça .

Mardi 27 juin 2017

Résultats attendus attendus ce jour à partir de 11H00 sur le site ci-après http://bem.onec.dz/

Dimanche 25 juin 2017

Bonne fête de l’Aïd Es Séghir & meilleurs vœux.

Samedi 24 juin 2017

Arabie saoudite : Un kamikaze s’est fait exploser près de la grande mosquée faisant onze blessés selon la police.

Mercredi 21 juin 2017

Le terroriste de Notre Dame (Paris,France) était journaliste au quotidien d’El Watan (Algérie).

Mardi 20 juin 2017

La date de l’Aïd Es Séghir serait fixée le dimanche 25 juin.

Bonne fête à toutes et à tous !!!

Samedi 17 juin 2017

L’ancien chancelier allemand Helmut Kohl, l’artisan de la réunification allemande est décédé ce vendredi 16 juin à l’âge de 87 ans.

Mercredi 14 juin 2017

Un gigantesque incendie a ravagé dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 juin une tour d’habitation dans l’ouest de Londres qui a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés.

Samedi 03 juin 2017

La chercheuse algérienne Yasmine Belkaid a été élue « membre à vie » de l’académie des sciences des Etats Unis d’Amérique des sciences.

Jeudi 01 juin 2017

Le président Donald Trump a annoncé ce jeudi une sortie des Etats-Unis d’Amérique de l’accord de Paris sur le climat.

Vendredi 26 mai 2017

Le mois de Ramadan de l’année 1438 de l’Hégire débutera ce samedi 27 mai 2017 en Algérie selon « la Commission nationale d’observation du croissant lunaire ».

Saha Ramedanekoume à toutes et à tous.

Mercredi 24 mai 2017

L’acteur britannique est mort ce lundi à l’âge de 89 ans, ses premières apparitions dans la série « Le Saint », avant de jouer James Bond dans plusieurs films.

Mardi 23 mai 2017

22 personnes ont été tuées et 59 autres blessées après une explosion qui s’est produite lors d’un concert d’une chanteuse américaine ce lundi à la Manchester Arena en Angleterre.

Dimanche 22 mai 2017

La nuit du doute et l’observation du croissant lunaire, est prévue cette année le vendredi 26 mai et non le jeudi 27 mai comme en Arabie saoudite,c’est la première fois et ce depuis 18 ans.

Vendredi 19 mai 2017

Les inscriptions au concours de recrutements d’enseignants vont se poursuivront jusqu’au 25 mai prochain.

Les candidats pourront s’inscrire sur le site de l’Office National des Examens et Concours (ONEC), http://www.onec.dz

Mardi 02 mai 2017

Le parti islamiste ‘Hamas’ accepte un État palestinien dans les frontières de 1967.

Dimanche 30 avril 2017

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectuera ce dimanche, une visite de travail et d’inspection à Sétif,El Eulma,Ain Arnat mais celle d’Ain Oulmene a été annulée.

Samedi 15 avril 2017

Malgré les « assurances » d’Algérie Télecom,seul provider d’internet en Algérie,la connexion Internet demeure très lente et même s’est dégradée davantage.

Jeudi 13 avril 2017

Selon un communiqué d’Algérie Télécom annonçant une coupure généralisé du réseau Internet aura lieu ce jeudi à partir de 00H00 jusqu’à vendredi 6H du matin en raison d’une opération de maintenance.

Mercredi 12 avril 2017

Le bus de l’équipe de football allemande de Dortmund a été endommagé et un passager blessé ce mardi par l’explosion de trois bombes peu avant un match de Ligue des Champions contre Monaco.

Mardi 11 avril 2017

Après l’annonce par Washington de l’envoi d’un porte-avions américain vers la péninsule coréenne,la Corée du Nord se dit prête à la « guerre » après le « déploiement insensé » de la marine américaine.

Dimanche 09 avril 2017

Selon la chaine Al Arabiya Egypte ,au moins 30 personnes ont été tuées et 71 blessées dimanche dans un attentat à la bombe contre une église copte de la ville de Tanta.

Vendredi 07 avril 2017

Attaque chimique présumée: Le Président américain Donald Trump répond par la force en tirant sur une base syrienne.

Mercredi 05 avril 2017

Les pouvoirs publics « agissent par à coups et donnent des instructions » pour stabiliser les prix de la pomme de terre en procédant au déstockage de quantités importantes.

Mardi 04 avril 2017

La ligue australienne deviendra vendredi le premier championnat professionnel de football à adopter l’assistance vidéo à l’arbitrage ,de nombreux pays testent actuellement « l’arbitrage vidéo ».

Lundi 03 avril 2017

Une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg (Russie), a fait au moins 10 morts et une quarantaine de blessés selon un premier bilan.

Dimanche 02 avril 2017

Résultats des 1/4 de finale

ES Sétif–US Tébessa : 4-0

CR Belouizdad–CA Bordj Bou Arreridj : 2-1

USM Bel-Abbès–NA Hussein Dey : 4-0

MC Alger-JS Kabylie : 0-0 (3-1 Tab)

Programme des 1/2 finales

Samedi 15 avril : CR Belouizdad-USM Bel-Abbès

Samedi 22 avril : MC Alger-ES Sétif

Samedi 01 avril 2017

Selon les médias espagnols ,Algérie Telecom et IslaLink, ont achevé la connexion du câble de fibre optique reliant Valence à Oran et Alger.

Jeudi 30 mars 2017

Selon l’Agence de régulation des postes et télécommunications (ARPT ), près de 50 millions de lignes téléphoniques (fixes et mobiles) opérationnelles en 2016.

Mercredi 29 mars 2017

La confection du permis de conduire biométrique sera lancée en avril prochain selon le Directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR).

Dimanche 26 mars 2017

Nouria Benghebrit,La ministre de l’Éducation nationale, a annoncé ce samedi que le concours de recrutement d’enseignants serait organisé en fin juin 2017.

Samedi 25 mars 2017

Selon des sources dignes de foi, un conseil interministériel a été tenu ce jeudi et a décidé que la banane, le rond à béton, le fil pour machines, le ciment et les véhicules seront concernés par les licences d’importations.

Etats-Unis d’Amérique : Donald Trump bluffe et perd sur l’Obamacare.

Éric Cantona : Son hilarant coup de gueule contre François Fillon par Non Stop Zapping.

Mercredi 22 mars 2017

A l’instar des pays du monde où l’eau coule à flots,l’Algérie « célèbre » ce mercredi 22 mars 2017, la Journée Mondiale de l’Eau.

A Ain Oulmène (Sétif) l’eau est distribuée que 2 heures tous les 4 jours !!!

Mardi 21 mars 2017

L’homme d’affaires algérien Issad Rebrab, veut créer un réseau ferroviaire reliant tous les pays du continent africain .

Dimanche 19 mars 2017

L’Algérie commémore le 55ème anniversaire des accords d’Evian du 19 mars 1962,cessez-le-feu et fin de la guerre d’Algérie.

Chuck Berry,le chanteur et guitariste est décédé ce samedi à l’âge de 90 ans. Il était l’auteur de « Johnny B.Goode ».

Samedi 18 mars 2017

André Nouschi, historien anticolonialiste, spécialiste de l’Algérie est décédé ce mardi à l’âge de 94 ans, il est né vous rappelle-t-on le 10 décembre 1922 et est issu d’une famille juive. Anticolonialiste,Il était également un dénonciateur de la politique israélienne en Palestine.

Vendredi 17 mars 2017

Confédération africaine de football:Election du Malgache Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football (CAF) après Aissa Hayatou du Cameroun qui a régné sur le football africain depuis de 30 ans, convoitait un huitième mandat consécutif.

Un grand Ouf !!!

Jeudi 16 mars 2017

Elections législatives-Pays-Bas:Le premier ministre libéral, Mark Rutte a battu son rival d’extrême droite, Geert Wilders de l’extrême droite du parti pour la liberté (PVV) ce mercredi 15 mars aux Pays-Bas.

Mercredi 15 mars 2017

Les élections législatives aux Pays-Bas auront lieu ce mercredi 15 mars et pourraient porter au pouvoir Geert Wilders de l’extrême droite du Parti pour la liberté (PVV).

Mardi 14 mars 2017

L’Algérie « célèbre » la journée nationale du 14 mars des personnes handicapées.

Dimanche 12 mars 2017

L’Algérie vient lancer l’appel d’offres relatif au méga projet solaire photovoltaïque de 4000 MW , annonce faite ce vendredi à Washington par le président directeur général (PDG) de la compagnie de l’engineering de l’électricité et du gaz.

Samedi 11 mars 2017

Le président américain Donald Trump a invité le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Washington afin d’affirmer son «engagement en faveur d’un processus de paix» au Proche-Orient.

Jeudi 09 mars 2017

L’Algérie a « célébré » la journée de la femme du 8 mars.

Mardi 07 mars 2017

Après le report de la visite d’Angela Merkel, la visite du président iranien, Hassan Rohani en Algérie vienne d’être « reportée » à une date ultérieure.

Vendredi 03 mars 2017

Raymond Kopa,une légende du football français est décédé à l’âge de 85 ans.

Jeudi 02 mars 2017

Les propriétaires de véhicules pourront acheter à du 1er mars , la vignette automobile pour l’année 2017.Cette opération se poursuivra au plus tard jusqu’au lundi 31 mars 2017.

Une cache d’armes et une importante quantité de munitions découverte à Adrar (sud algérien).

Dimanche 26 février 2017

Une forte explosion a été entendue vers 20h30 dans le quartier de Bab El Kantara (centre-ville de Constantine).

Il s’agissait d’un attentat kamikaze ayant ciblé le commissariat du 13ème arrondissement aussitôt le terroriste abattu avant son entrée au siège du commissariat.

Le passage de Ferial Furon, arrière petite-fille de Bachagha Bengana et auteure du livre « Si Bouaziz Bengana, le dernier roi des Ziban » à la chaîne de télévision publique « Canal Algérie » mal perçu par les algériens.

Dimanche 19 février 2017

Campagne présidentielle-France:Après la déclaration à Alger faisant couler beaucoup d’encre,le candidat Emmanuel Macron demande pardon.

Jeudi 16 février 2017

Campagne électorale-France: Le candidat Emmanuel Macron a qualifié la colonisation française de « crime contre l’humanité » lors d’une interview en Algérie, la droite et le front national (FN) s’indignent.

Mardi 14 février 2017

La journaliste algérienne, Samira Mouaki, grièvement blessée en Irak , est sortie du coma.

Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a démissionné de son poste à cause de ses liens avec la Russie.

Dimanche 12 février 2017



Un hélicoptère de l’armée nationale populaire (ANP) de Ain-Arnat (Séti) a fait un atterrissage d’urgence ce dimanche vers 17H00 près de l’ENASEL de Sebkha au Nord de Ain Oulmène, heureusement il n’y pas eu de morts.

Samedi 11 février 2017

France-Affaire Théo : La police des polices privilégie la thèse de l’accident plutôt que celle du viol.

USA: Après le refus de la justice,le président américain Donald Trump envisage un « tout nouveau décret migratoire ».

Jeudi 09 février 2017

Football : L’Algérie chute se classe à la 50ème « classement FIFA » et 11ème en Afrique.

Lundi 06 février 2017

USA:Un juge fédéral bloque le décret anti-immigration de Donald Trump.

Dimanche 05 Février 2017

CAN 2017:Le Cameroun remporte sa cinquième Coupe d’Afrique des nations en battant l’Égypte (2-1).

Finale et Clôture de la CAN 2017: Cameroun-Égypte ce dimanche à 20H00 (GMT+1).

Samedi 04 février 2017

CAN 2017-3ème place :Ghana-Burkina Faso (0-1)

Vendredi 03 février 2017

CAN 2017-1/2 finale :Cameroun-Ghana (2-0), le Cameroun qualifié en finale et affrontera l’Egypte dimanche 05 février à 20H00.

Selon un communiqué de la présidence de la République de ce jeudi,les élections législatives auront lieu officiellement le jeudi 04 main prochain.



Jeudi 02 février 2017

CAN 2017: Burkina Faso-Egypte (1-1), l’Egypte qualifiée en finale au (TAB).

Mercredi 01 février 2017

Un ancien chef du FSB ex KGB a été retrouvé mort à Moscou,il aurait fourni des renseignements pour le fameux «dossier compromettant» sur Donald Trump.

Le comédien « Djaffar Bek »,de son vrai nom Abdelkader Cherrouk est décédé ce mardi à l’âge de 90 ans.

Mardi 31 janvier 2017

USA: Le président américain Donald Trump a limogé Sally Yates,la ministre de la Justice pour « trahison » car elle juge illégal son décret anti-immigration.

CAN 2017 1/2 finale

Demain le 01-02-2017 Burkina Faso-Egypte à 14h (GMT+1)

Jeudi 02-02-2017 Cameroun-Ghana à 14H 00 (GMT+1).

Dimanche 29 janvier 2017

RD Congo-Ghana (1-2) et Burkina Faso-Tunisie (2-0)

Samedi 28 Janvier 2017

Egypte-Maroc (1-0) et Senegal-Cameroun (4-5 au TAB)

Mercredi 25 janvier 2017

CAN 2017 :Togo-RD Congo (1-3)et Maroc-Côte d’ivoire (1-0).

Mardi 24 janvier 2017

CAN 2017 :Togo-RD Congo et Maroc-Côte d’ivoire ce mardi à 20H00 (GMT+1).

CAN 2017 : Algérie-Sénégal (2-2) Tunisie-Zimbabwe(4-2), la Tunisie et le Sénégal qualifiés au second tour.

Lundi 23 janvier 2017

CAN 2017 : Algérie-Sénégal et Tunisie-Zimbabwe ce Lundi à 20H00 (GMT+1).

CAN 2017 :Guinée Bissau-Burkina Faso (0-2) et Cameroun-Gabon (0-0).Le Burkina Faso et le Cameroun qualifiés en 1/8ème de finale.

Dimanche 22 janvier 2017

CAN 2017 :Guinée Bissau-Burkina Faso et Cameroun-Gabon ce dimanche à 20H00 (GMT+1)

CAN 2017 : Ghana-Mali (1-0) et Égypte-Ouganda à 20H00 (1-0).

Samedi 21 janvier 2017

USA,J+1 :La page dédiée aux droits des lesbiennes, gay, bisexuel et transsexuel) a été supprimée.premier décret contre l’Obamacare et beaucoup de choses promises lors de la campagne électorale viendront.

CAN 2017 : Ghana-Mali à 17H00 (GMT+1) et Égypte-Ouganda à 20H00 (GMT+1).

Vendredi 20 janvier 2017

CAN 2017 : Côte d’ivoire-RD Congo (2-2) et Maroc-Togo (3-1).

Jeudi 19 janvier 2017

CAN 2017 :Gabon-Burkina Faso à 17H00 (1-1) et Cameroun-Guinée Bissau à 20H00 (2-1)

CAN 2017:CAN 2017 :Algérie -Tunisie à 17H00 (GMT+1) et Sénégal-Zimbabwe à 20H00 (GMT+1)

Mercredi 18 janvier 2017

CAN 2017 :Gabon-Burkina Faso à 17H00 (GMT+1) et Cameroun-Guinée Bissau à 20H00 (GMT+1)

CAN 2017 :Ghana-Ouganda (1-0) et Egypte-Mali (0-0)

Mardi 17 janvier 2017

Chutes de neige : Les vols vers Constantine déroutés sur Annaba, l’aéroport de Sétif fermé.

Turquie :Arrestation de l’auteur présumé de l’attentat à la veille du nouvel An à Istanbul.

L’écrivain suisse et ami de l’Algérie Charles-Henri Favrod décédé à l’âge de 89 ans.

CAN 2017 :Ghana-Ouganda à 17H00 (GMT+1) et Mali-Egypte à 20H00 (GMT+1)

Une vague de froid à l’Ouest,au Centre et à l’Est du pays sans précédent ,elle devrait durer encore plusieurs jours.,des chutes de neige prévues à 600 m sur les reliefs du Centre et de l’Est jusqu’à mercredi 18-01-2017.

CAN 2017: CAN 2017 :Côte d’ivoire-Togo (0-0) et RD Congo-Maroc à 20H00 (1-0)

Lundi 16 janvier 2017

CAN 2017 :Côte d’ivoire-Togo à 17H00 (GMT+1) et RD Congo-Maroc à 20H00 (GMT+1)

CAN 2017 : Algérie-Zimbabwe (1-1) et Tunisie-Sénégal (0-2), matchs disputés dimanche.

Dimanche 15 janvier 2017

31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de football : Algérie-Zimbabwe ce dimanche à 17h 00 (GMT+1).

Le réalisateur de l’émission de caméra cachée produite par la Télévision algérienne dans les années 70, Hadj Rahim est décédé vendredi à l’âge de 83 ans suite à une crise cardiaque, a-ton appris auprès de l’association cinématographique Adhouaa.

Le défunt sera enterré cet après midi après la prière d’Al Assar au cimetière de Sidi Yahia (Alger), précise la même source.

Hadj Rahim qui a rejoint le télévision algérienne en 1970, a réalisé de nombreuses œuvres dramatiques dont Serkadji (1982), Hikayat Ennas (1985), la fin d’une grève (1992).

(APS)

Samedi 14 janvier 2017

CAN 2017 : Gabon-Guinée Bissau (1-1) et Cameroun- Burkina Faso (1-1)

Le comédien et homme de théâtre Abou Djamel, Arezki Rabah de son vrai nom, est décédé à l’âge de 79 ans, dans la nuit de jeudi à hier à Alger, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris de source hospitalière.

Grande figure du théâtre et du cinéma algériens, Abou Djamel a marqué le public depuis sa première apparition sur les planches à l’âge de dix ans, se perfectionnant, jusqu’à interpréter plusieurs grands rôles dans le cinéma algérien et français. Né le 14 mars 1938, Arezki Rabah avait intégré dans les années 1950 la troupe de Mahieddine Bachtarzi et la radio avant de rejoindre le Front de libération nationale (FLN) pendant la guerre de Libération nationale. Mettant entre parenthèses sa carrière artistique, il a plusieurs fois été arrêté et torturé par les forces de l’armée coloniale entre 1960 et 1962.

Au lendemain de l’indépendance, Abou Djamel intègre la troupe de Hassen El Hassani avant de rejoindre le Théâtre national algérien, sous la direction de Mustapha Kateb, où il marque les esprits dans des œuvres comme Hassan terro aux côtés de Rouiched, El Ghoula (L’ogresse), ou encore Les concierges. Compagnon incontournable de Rouiched, Abou Djamel a également laissé son empreinte dans le 7e art avec des œuvres cultes comme Hassan Taxi (1982) et Hassan Nya (1989) ou Taxi El Mekhfi (Le clandestin) en 1989.

(APS)

Vendredi 13 janvier 2017

31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de football attendue du 14 janvier au 05 février 2017 et début difficile pour les Fennecs en phases de poule.

Mercredi 11 janvier 2017

FIFA : Le Mondial passe de 32 à 48 équipes en 2026.

Mardi 10 janvier 2017

L’ancien président iranien, Akbar Hachémi Rafsandjani, « homme clé de la République islamique d’Iran, est décédé ce dimanche à l’âge de 82 ans à Téhéran.

Dimanche 08 janvier 2017

Match de préparation avant la CAN 2017 : L’Algérie a battu la Mauritanie par (3-1).

Vendredi 06 janvier 2017

Le joueur de Leicester Riyad Mahrez (Algérie) a été élu, ce jeudi soir, meilleur joueur africain de l’année 2016 au Nigeria devant le Gabonais du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang et le Sénégalais de Liverpool Sadio Mané.

Riyad Mahrez est devenu le troisième joueur algérien a remporter le ballon d’or après Lakhdar Belloumi (1981) et Rabah Madjer (1987).

Mercredi 04 janvier 2017

Algérie:Le texte de loi relative à l’organisation et la sécurité de la circulation routière, a été adopté ce mardi par l’Assemblée populaire nationale (APN), prévoyant le système du permis à points.

Lundi 02 janvier 2017

L’attentat terroriste qui a frappé une discothèque prisée d’Istanbul lors du réveillon du Nouvel An, faisant 39 morts et 65 blessées a té revendiqué ce lundi par le groupe terroriste (Etat islamique).

Samedi 31 décembre 2016

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump a salué dans un tweet vendredi « l’intelligence » du président russe Vladimir Poutine, moins de 24 heures après la longue série de sanctions prises contre Moscou par le président sortant Barack Obama.(lepoint.fr)

Mercredi 28 décembre 2016

Décès de l’actrice Claude Gensac, épouse à l’écran de Louis de Funès

Carrie Fisher, la princesse Leia de « Star Wars », est morte à 60 ans

Décès Décès du chanteur George Michael à l’âge de 53 ans ce 26 décembre 2016.

Mercredi 21 décembre 2016

Sous la pression de la rue ,le gouvernement recule et les réformes du Bac, de la retraite,de la loi sur la santé et les vacances scolaires gelées.

Mardi 20 décembre 2016

Suite aux manifestations des élèves, à travers plusieurs wilayas, pour protester contre la décision d’écourter les vacances scolaires de 15 à 10 jours,le ministère de l’Éducation annonce que les vacances d’hiver commencent aujourd’hui le 20 décembre et prendront fin le 8 janvier 2017.

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales appelle les candidats au baccalauréat 2017, à effectuer la demande d’obtention de la carte d’identité nationale biométrique via internet sur son site du 18-12-2016 au 21-01-2017.

Mercredi 14 décembre 2016

Ahlam Mostaghanemi devient « Artiste de l’Unesco pour la paix », a annoncé, ce mercredi 13 décembre, l’organisation.

Le remède »Rahmète Rabi » est finalement interdit de vente dans les pharmacies,son « inventeur », un escroc.

Lundi 12 décembre 2016

Le journaliste Mohamed Tamalt est décédé, ce dimanche 11 décembre à l’hôpital à Bab El Oued (Alger) où il avait été transféré suite à sa grève de la faim.

Samedi 10 décembre 2016

Le Front des Forces Socialistes (FFS) a annoncé officiellement ce samedi à Alger sa décision de participer aux prochaines élections législatives et locales prévues en 2017.

Jeudi 08 décembre 2016

Mohamed Tahar Fergani,chanteur et compositeur du Malouf constantinois est décédé ce mercredi 07 décembre 2016 à Paris (France) à l’âge de 88 ans suite à une longue maladie.

Le Maoulède En’nabaoui sera célébré lundi 12 Rabie Al Awal 1438 de l’hégire correspondant au 12 décembre 2016.

Bonne fête à toutes et à tous !!!

Mercredi 07 décembre 2016

Algérie Poste lance ce mercredi sa nouvelle carte CCP destinée à permettre aux détenteurs de comptes CCP d’effectuer leurs achats et le paiement de leurs factures par le biais de l’internet.

Décès de Aissa Guidjali, ex joueur de l’Entente sportive de Sétif (ESS) des années 1960

Lundi 05 décembre 2016

Quatre-vingt-douze migrants dont 29 Algériens ont été secourus ce samedi des côtes espagnoles .

Algérie:Les réserves de changes à fin 2016 seraient entre 117 et 118 milliards de dollars.

Samedi 02 décembre 2016

Journée mondiale des personnes handicapées « célébrée » ce 3 décembre chez nous. qui continuent de souffrir de manque flagrant de moyens appropriés.

Sous la pression des lycéens ,la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a fait marche arrière et a retiré le nouveau calendrier des épreuves du baccalauréat session 2017 .

Jeudi 01 décembre 206

Amar Ezzahi, grande figure du Chaâbi, musique populaire algéroise dérivée de l’andalouse, est décédé ce mercredi 30 novembre 2016 à l’âge de 75 ans.

Mardi 29 novembre 2016

Selon les autorités aéroportuaires, il y aurait six survivants après le crash d’un avion avion lundi soir dans le nord-ouest de la Colombie,il avait à son bord 81 personnes, dont une équipe de football brésilienne qui devait disputer un match à Medellin.

Samedi 26 novembre 2016

Algérie-commerce extérieur : Déficit de près de 16 milliards de dollars sur les 10 premiers mois

Fidel Castro, le père de la Révolution cubaine, qui a tenu son île d’une main de fer et défié la superpuissance américaine pendant plus d’un demi-siècle avant de céder le pouvoir à son frère Raul, est mort vendredi soir à l’âge de 90 ans.(AFP)

Mercredi 23 novembre 2016

Le projet de loi de finances 2017 adopté par l’assemblée populaire nationale (APN).

Éducation:La grève intersyndicale peu suivie selon beaucoup d’observateurs et dit-on n’a pas dépassé les 63% .

Mardi 22 novembre 2016

Algérie-Modernisation de l’administration : Installation de 3 guichets spécialisés au niveau de chaque commune.

Lundi 21 novembre 2016

L’Intersyndicale de la fonction publique maintient sa grève des trois jours pour les 21,22 et 23 novembre 2016.

Primaire de la droite et du centre-1er tour -France:Nicolas Sarkozy humilié, François Fillon en tête devant Alain Juppé.

Mercredi 16 novembre 2016

Le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales a lancé ce mardi, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, l’opération de retrait, via internet, de la carte nationale et du passeport biométriques (48 pages) au profit des membres de la communauté nationale établie à l’étranger.

Djemaâ Djoghlal, un grande figure du féminisme algérien et symbole incontournable du militantisme culturel dans les Aurès, s’est éteinte ce matin dans un hôpital parisien.

« Dans une contribution en date du 11-06-2011 ,Djemaâ Djoghlal Répond à Ahmed Ben Bella “Monsieur le président, êtes-vous monarque de droit divin ?”

Mardi 15 novembre 2016

Le Caire (AFP) – La Cour de Cassation égyptienne a annulé mardi la condamnation à la peine de mort prononcée contre l’ancien président islamiste égyptien Mohamed Morsi après sa destitution en 2013 par l’armée.

Dimanche 13 novembre 2016

L’anthropologue des religions Malek Chebel est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, à l’âge de 63 ans, des suites d’une longue maladie.

Deuxième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2018:Après un décevant match nul à Blida face au Cameroun, l’Algérie s’incline devant le Nigeria et s’éloigne beaucoup plus de la coupe du monde 2018 en Russie.

La guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) et le gouvernement du président colombien Juan Manuel Santos ont signé un nouveau traité ce samedi à La Havane pour tenter de sauver la paix, après le rejet par référendum d’un accord historique qui visait à mettre fin à 52 ans de conflit.

Samedi 12 novembre 2016

Après son match nul concédé à domicile face au Cameroun (1-1), l’Algérie se déplace,rencontre le Nigeria, ce samedi à 17H30 (GMT+1), pour son deuxième match dans ce troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et doit absolument battre le Nigeria pour espérer se qualifier.

Mercredi 09 novembre 2016

Élection présidentielle: Après le Brexit, une autre surprise ,Donald Trump devient le 45ème président des états unis et une autre surprise est attendue en 2017 en France par l’élection de Marie Lepen de l’extrême droite (France).

Le parti de Marine Lepen,la Russie et la Corée du Nord se réjouissent de l’élection de Donald Trump.

Mardi 08 novembre 2016

L’Amérique vote, ce mardi 8 novembre, pour désigner le successeur de Barack Obama à la Maison Blanche.

Qui va l’emporter Hillary Clinton ou Donald Trump ???, le résultat est attendu mercredi avant le « lever » du soleil.

Dimanche 06 novembre 2016

Finale de la Coupe de la CAF (Match retour) : Le TP Mazembe du Congo terrasse le MO Bejaia (Algérie) par (4-1) et remporte la coupe.

Jeudi 03 novembre 2016

Après le décès de Massinissa Guermah (Algérie ),Mohamed Bouazizi (Tunisie ) c’est au tour de Mohssine Fikri, un vendeur de poisson broyé par un camion-benne à Al-Hoceima (Maroc), a suscité une vague d’indignation et de manifestations.

Selon l’ambassade de la République de Turquie à Alger ,la prestation des services de visas pour la Turquie, sera assurée désormais par la société VFS Global à compter du 2 novembre 2016.

Mercredi 02 novembre 2016

L’USM Alger a remporté la Super Coupe d’Algérie en battant le MC Alger (2-0), mardi à Blida, buts usmistes ont été inscrits par Chafaï (61eme) et Meftah (78ème, sur pénalty).

Mardi 01 novembre 2016

L’Algérie célèbre le 1er novembre, 62ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre.

Dimanche 30 octobre 2016

Finale de la Coupe de la CAF : Le MO Béjaia tenu en échec par le TP Mazembe (Congo) à Blida (1-1).

Le match retour est prévu le 6 novembre à Lubumbashi.

Samedi 29 octobre 2016

Selon la fédération algérienne de football (FAF) sur son site internet,le nouvel entraîneur national, Jorge Leekens, a signé vendredi un contrat s’étalant jusqu’à la Coupe d’Afrique des nations de 2019.

Vendredi 28 octobre 2016

En l’espace de quelques mois l’Algérie a perdu près de 8 milliards de dollars,les réserves de change de l’Algérie ont fondu à 121,9 milliards de dollars à fin septembre 2016, contre 129 milliards de dollars à fin juin 2016.

Jeudi 27 octobre 2016

Georges Leekens,le technicien belge est le nouvel coach des fennecs,il est attendu ce jeudi matin à Alger où il doit discuter les derniers détails de son engagement avec le président de la fédération algérienne de football (FAF).

Lundi 24 octobre 2016

Le projet de code des postes et des communications électroniques sera prochainement soumis au Conseil des ministres, prévoyant de mettre fin au monopole d’Algérie Télécom sur les services Internet fixe selon la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication (TIC).

Algérie va mettre le paquet sur un projet de production de 4.000 mégawatts d’électricité à partir des énergies solaire et éolienne.

Jeudi 20 octobre 2016

Algérie-Loi de finances 2017: Hausse attendue en début d’année 2017 de la TVA, de plusieurs autres taxes, des prix des carburants et des « produits de luxe ».

Mercredi 19 octobre 2016

Projet de loi relatif à la retraite : la grève largement suivie dans l’éducation et la santé pour les « uns » et pour les « autres » très peu suivie.

Vendredi 14 octobre 2016

Le Portugais Antonio Guterres officiellement nommé à la tête de l’ONU et succède à Ban Ki-Moon.

Jeudi 13 octobre 2016

Le prix Nobel de littérature 2016 a été attribué au chanteur américain Bob Dylan, il est le premier musicien à être distingué par cette prestigieuse récompense.

Mercredi 12 octobre 2016

Mercredi 12 octobre 2016

Inscriptions en ligne de la cinquième, du BEM et du BAC sur le site de l’ONEC.

http://cinq.onec.dz/

http://bem.onec.dz/

http://bac.onec.dz/

Mondial 2018–Éliminatoires des qualifications:Suite du match décevant disputé par les fennecs face aux lions du Cameroun,le coach serbe Milovan Rajevac quitte ses fonctions.

Démission forcée ou séparation à l’amiable ???

Lundi 10 octobre 2016

Mondial 2018–Éliminatoires des qualifications : Algérie–Cameroun (1-1).

Dimanche 09 octobre 2016

Mondial 2018–Éliminatoires des qualifications : Algérie–Cameroun ce dimanche en match aller à Blida à 20heures 30 (GMT+1).

Samedi 08 octobre 2016

La Tunisie annule la taxe d’entrée pour les touristes algériens.

En Haïti, l’ouragan Matthew a laissé derrière lui des scènes de désolation. Toits arrachés, rues inondées, arbres écrasés sur des habitations de fortune, l’ouragan a causé la mort d’au moins 400 personnes et poursuivait sa dangereuse remontée de la côte est des Etats-Unis.

Vendredi 07 octobre 2016

Le chroniqueur de RTL Eric Zemmour affirme qu’il « ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous » et qu’il « respecte les djihadistes prêts à mourir pour ce en quoi ils croient – ce dont nous ne sommes plus capables ».

Une avocate de victimes des attentats l’accuse de faire « l’apologie du terrorisme »

Jeudi 06 octobre 2016

Suite à la « réouverture progressive » de l’aéroport de Sétif, la compagnie française Aigle Azur reprendra progressivement ses vols depuis Paris et Lyon à partir de la mi-octobre, ainsi que de Marseille et Bâle-Mulhouse à partir du début novembre prochain.



Mercredi 05 octobre 2016

Algérie :L’opérateur Djezzy lance la 4G à Constantine, Sétif et Djelfa

L’Arabie Saoudite impose aux algériens des frais de visa qui s’élèvent à 9 millions de centimes Hadj ou Omra.

Mardi 04 octobre 2016

Selon l’Association des banques et établissements financiers (ABEF),le service du paiement électronique (e-paiement) sera officiellement lancé ce mardi 4 octobre « prévu » initialement le 1er de ce mois.

Lundi 03 octobre 2016

Aujourd’hui , c’est la début de la nouvelle année hégirienne ,1er jour de Moharram 1438, et l’Achoura le 12 octobre prochain.

Bonne fête à toutes et à tous.

Dimanche 02 octobre 2016

Algérie:La ministre de la Poste, des Technologies de l’information et de la Communication a procédé ce samedi à partir d’Ouargla au lancement officiel de la téléphonie mobile 4G.

Samedi 01 octobre 2016

Algérie :Révision annuelle des listes électorales du 1er au 31 octobre 2016.

Mercredi 28 septembre 2016

L’ancien président israélien Shimon Peres ,Prix Nobel de la paix en 1994 avec Feu Yasser Arafat est mort à l’âge de 93 ans.

Lundi 26 septembre 2016

Demi-finale retour de la Coupe de la CAF FUS Rabat-MO Bejaia:Qualification historique du MO Béjaia pour la finale de la Coupe de la CAF (1-1).

Jeudi 22 septembre 2016

Le stade du 5-juillet d’Alger sera fermé pour une période de 6 semaines à partir du 25 septembre pour la pose d’une nouvelle pelouse en gazon naturel selon le ministère de la Jeunesse et des Sports.

La pelouse vous rappelle-t-on a été remplacée en 2015, chaque année une nouvelle pelouse qui dit mieux.

Mardi 20 septembre 2016

Algérie:Le gouvernement va lever l’interdiction d’importation des véhicules d’occasion, « mais sous certaines conditions », a annoncé, lundi à Alger, le ministre du Commerce.

Lundi 19 septembre 2016

CAF-Demi-finale aller : Match nul entre le MO Bejaia et le FUS de Rabat (Maroc).

Dimanche 18 septembre 2016

Plus de 1,6 million étudiants attendus ce dimanche pour la rentrée universitaire 2016-2017 et prolongation du délai des transferts jusqu’à demain.

Vendredi 16 septembre 2016

Le ministère de l’Education nationale a décidé le retrait immédiat du manuel de géographie de la 1ère année moyenne suite à la constatation d’une erreur dans une page (Israël remplacée par Palestine).

L’athlète algérienne Nassima Saifi a offert à l’Algérie sa 2ème médaille d’or aux jeux Paralympiques de Rio Janeiro 2016 en remportant l’épreuve du lancer de disque.

Lundi 12 septembre 2016

Jeux paralympiques Rio Janeiro 2016: Le coureur Baka Abdellatif a réalisé un chrono de 3’48’29 lors la finale des 1500m et offre la première médaille d’or pour l’Algérie.

Dimanche 11 septembre 2016

La fête de l’Aid El Kébir est attendue demain le 12 septembre ,Bonne fête à toutes et à tous !!!

Menace contre la ministre de l’éducation Nouria Benghabrit sur Facebook : l’auteur a été identifié par la gendarmerie nationale, il s’agirait de (FA) habitant la ville de Batna et âgé de 25 ans.

Jeudi 08 septembre 2016

Dix-sept jours après la fin des JO, la vasque olympique s’est de nouveau embrasée au Maracana dans une ambiance particulière. Michel Temer, le nouveau président brésilien, a été hué alors que l’absence remarquée du patron du CIO Thomas Bach a fait débat.(AFP)

Lundi 05 septembre 2016

Qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017: L’Algérie battu hier (6-0) le Lesotho.

Équipes qualifiées: le Gabon (pays hôte), la Côte d’Ivoire, le Maroc, l’Algérie, le Cameroun, le Sénégal, l’Égypte, le Ghana, le Zimbabwe, le Mali, la Guinée-Bissau, le Togo, la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et l’Ouganda.

Dimanche 04 septembre 2016

Qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 : Les fennecs affronteront ce soir à 20h30 au stade Mustapha Thaker de Blida, l’équipe du Lesotho .



Samedi 03 septembre 2016

Algérie-Éducation : La rentrée scolaire c’est demain dimanche 4 septembre 2016 et les vacances d’autonome sont prévues, du 27 octobre au 06 novembre. S’agissant des vacances de l’hiver, elles sont prévues du 15 décembre 2016 au 06 janvier 2017 et quant aux vacances du printemps ont été programmées du 16 mars ou 03 avril 2017.

Le premier jour de l’Aid El Kébir « fixé » le lundi 12 septembre 2016.



Bonne fête à toutes et à tous.

Mardi 30 aout 2016

Grève des pilotes depuis le 27 aout:Reprise des vols le 04 septembre selon la compagnie Aigle Azur.

Lundi 29 aout 2016

Colombie: Cessez-le-feu définitif et bilatéral avec les Farc depuis minuit.

Samedi 27 aout 2016

France:Le Conseil d’État a tranché et invalide l’arrêté anti-burkini.

Algérie-Véhicules: Chute de 68% des importations durant les sept premiers mois 2016.

Jeudi 25 aout 2016

Ce mercredi un séisme de magnitude 6,0 en Italie : Au moins 247 morts, des centaines de blessés et 2.500 personnes, sans toit.

Mercredi 24 aout 2016

Le journaliste Mohamed Tamalt est en prison depuis le 27 juin dernier,il a été condamné à deux ans de prison ferme pour «atteinte à l’honneur» de responsables et au chef de l’Etat .Selon ses avocats il en danger de mort imminente.

Le MO Béjaïa se qualifie aux demi-finales de la Coupe de la CAF, après à sa victoire, ce mardi face l’équipe ghanéenne Medeama (1–0).

Mardi 23 aout 2016

Selon l’APS auprès des Douanes algériennes,le déficit commercial de l’Algérie a atteint 11,93 milliards de dollars USD durant les sept premiers mois de 2016 contre un déficit de 9,43 milliards USD à la même période de 2015, soit une hausse du déficit de 26,5%.

Dimanche 21 aout 2016

Clôture carnavalesque des Jeux olympiques de Rio Janeiro 2016, Au revoir Rio, direction Tokyo 2020 !!!

JO 2016:L’athlète Taoufik Makhloufi a offert,dans la nuit de samedi à dimanche une seconde médaille d’Argent à l’Algérie et dénonce à haute voix l’incompétence des délégations sportives algériennes.

Au moins 30 personnes ont été tuées et près de 100 blessées dans un attentat à la bombe en plein mariage samedi soir à Gaziantep, ville du sud-est de la Turquie proche de la frontière syrienne.

Samedi 20 aout 2016

Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016:Taoufik Makhloufi pourrait décrocher ce soir dans la nuit Samedi à Dimanche à 1 heure du matin une deuxième médaille à l’occasion de la finale du 1 500m et pourrait devenir le premier athlète algérien à remporter deux médailles dans les mêmes Jeux.

Mercredi 17 aout 2016

Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016:Taoufik Makhloufi en demi-finales du 1500m ce jeudi le 18 août et la finale aura lieu le surlendemain, 20 août.

Mardi 16 aout 2016

Selon l’ONU ,près d’un million de Sud-Soudanais,des femmes et des enfants, ont fui la guerre civile vers les pays voisins.

Dimanche 14 aout 2016

Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016:Taoufik Makhloufi est qualifié facilement pour la finale du 800m quant aux deux autres coureurs algériens Yacine Hathat et Amine Belferar éliminés.

Samedi 13 aout 2016

Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016:Taoufik Makhloufi et deux autres coureurs algériens qualifiés pour les demi-finales du 800m.

Jeudi 11 aout 2016

Jeux olympiques de Rio Janeiro 2016: Michael Phelps décroche sa 21ème médaille d’or olympique.

Vendredi 04 aout 2016

Le président brésilien par intérim Michel Temer a déclaré vendredi 5 août ouverts les Jeux olympiques de Rio, les premiers de l’histoire organisés en Amérique du Sud.

Dimanche 31 juillet 2016

Algérie-kidnapping: Dix jours jour pour jour après la disparition de Nihal Si Mohand, toujours pas de nouvelle mais sa famille garde encore un grand espoir et les recherches se poursuivent.

Samedi 23 juillet 2016



Une fusillade a éclaté ce vendredi soir à Munich, faisant au moins neuf morts et une dizaine de blessés,l’auteur de l’attaque est un germano-iranien âgé de 18 ans qui a eu lieu dans un centre commercial près de la cité olympique.

Jeudi 21 juillet 2016

La Turquie a bloqué ce mercredi l’accès au site WikiLeaks qui a publié des centaines de milliers de mails rédigés par des responsables du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir.

Mercredi 20 juillet 2016

Trois militaires français en mission en Libye tués dans un accident d’hélicoptère.

Mardi 19 juillet 2016

Le président Abdelaziz Bouteflika, a procédé ce mardi à un mouvement dans le corps de la Magistrature.

Mali : 17 soldats tués dans l’attaque de Nampala revendiquée par deux groupes armés.

Lundi 18 juillet 2016

Une quatrième victime algérienne de l’attaque terroriste perpétrée jeudi soir à Nice (France) a été identifiée.

Dimanche 17 juillet 2016



Bac 2016: Début de retrait ce dimanche des bulletins des nouveaux bacheliers et préinscriptions prévues à partir du 19 au 24 juillet 2016.

Samedi 16 juillet 2016

Attentat de Nice : Selon le père du tunisien,conducteur « fou » du camion serait un déséquilibré.

Vendredi 15 juillet 2016

Attentat de Nice: Une femme algérienne de Constantine et ses deux petits enfants de Khenchela parmi les victimes.

Selon l’Office national de météorologie (ONM) ,des températures caniculaires affecteront ce jeudi et ce vendredi les wilayas d’Adrar,Tamanrasset et In-Salah).

Mercredi 13 juillet 2016

Le tribunal a rendu son verdict ce mercredi : la vente du groupe El Khabar à Ness Prod, filiale de Cevital, est annulée.

Le ministre des finances ce mardi à Alger qu’il n’y aura pas de loi de finances complémentaire (LFC) pour l’année 2016.

Mardi 12 juillet 2016

BAC 2016:Le site de l’ONEC (www.bac.onec.dz) était saturé hier en fin de soirée, il s’est désengorgé vers 23 heures.

Les résultats du BAC sont attendus ce mardi 12 juillet à 20 heures sur le site de l’ONEC (www.bac.onec.dz).

Lundi 11 juillet 2016

Plus de 199 hectares détruits en 24 heures dans les wilayas de Jijel,Skikda,Bejaia,Tipaza,Tissemsilt ,Saida et Mila.

Dimanche 10 juillet 2016

Finale de la coupe d’Europe des nations de football: Le Portugal a battu la France (1-0) et remporte son premier titre.

Samedi 09 juillet 2016

Le coureur algérien Taoufik Makhloufi a remporté le 800m du meeting international de Saint-Maur (France) ce vendredi,en 1:43.92.

Vendredi 08 juillet

Coupe d’Europe des nations de Football 2016 : Finale attendue ce dimanche 10 juillet à 20 heures (GMT+1) entre le Portugal et la France.

Mardi 05 juillet 2016

L’Aid Es Séghir sera célébré le mercredi 06 juillet, l’Algérie est le dernier pays musulman à avoir annoncé la fin de Ramadan.

Bonne Fête à toutes et à tous,Aid’koume Mabrouke !!!

Les Algériens fêtent l’anniversaire de l’indépendance de leur pays, proclamée le 5 juillet en 1962,une journée ramadanesque.

Lundi 04 juillet 2016

Irak: au moins 200 morts à Bagdad après l’attentat revendiqué par Daesh.

Le réalisateur algérien Mohamed Slim Riad est décédé en France à l’âge de 83 ans.

Dimanche 03 juillet 2016

Michel Rocard, un homme engagé qui s’est éteint ce samedi 2 juillet à l’âge de 85 ans.

Samedi 02 juillet 2016

Selon le ministère de la Défense nationale (MDN),deux familles de deux terroristes se sont rendues ce jeudi, à un détachement de l’armée dans la wilaya de Jijel.

Jeudi 30 juin 2016

Selon le ministre délégué auprès du ministre des Finances, chargé de l’Économie numérique et de la modernisation des systèmes financiers dans un entretien accordé à l’APS a annoncé ce mercredi que l’e-paiement sera opérationnel pour les grandes entreprises au plus tard en septembre prochain et devra être généralisé au fur et à mesure.

Mercredi 29 juin 2016

Selon journal arabophone El Massa de ce mercredi , un groupe terroriste islamiste a été éliminé par l’armée national populaire (ANP) dans une forêt près d’El Eulma qui préparait des attentats dans des places publiques et dans le centre commercial « Park Mall » de Sétif durant ce mois de Ramadan.

Le 29 juin 1992, Mohamed Boudiaf « l’espoir » était assassiné à Annaba.

Au moins 37 personnes ont été tuées et 147 blessées mardi soir dans un triple attentat-suicide à l’aéroport international Atatürk d’Istanbul.

Mardi 28 juin 2016

Cinéma:Décès de Bud Spencer, célèbre acteur du western spaghetti et comparse de Terrence Hill, est décédé le 27 juin à l’âge de 86 ans.

Concours de recrutements des enseignants: 148 686 candidats passent l’examen oral pour accéder aux 28 000 postes d’enseignants.

Mise en demeure ce mardi par le ministère de la Communication les chaînes de télévision .(non agrées).

Lundi 27 juin 2016

Les résultats du concours de recrutements des enseignants sont attendus sur le site de l’ONEC ce lundi à 22heures.

Le serbe, Milovan Rajevac a été nommé,ce dimanche, coach des Fennecs selon la fédération algérienne du football (FAF) ,il succèdera ainsi au français, Christian Gourcuff.

Dimanche 26 juin 2016

Pressions contre le journal El Watan et le journal et la chaine TV d’El Khabar.

Samedi 25 juin 2016

L’inspecteur général du ministère de l’Éducation nationale se dit favorable à une une réforme de l’organisation du Bac dès 2017

Vendredi 24 juin 2016

Coupe du monde 2018:L’Algérie dans le groupe de la mort avec le Nigeria, le Cameroun et la Zambie suite au tirage au sort du 3ème et dernier tour des éliminatoires de la zone Afrique pour la coupe du monde 2018 en Russie.

Groupe A : Libye, Guinée, RDC, Tunisie

Groupe B : Zambie, Cameroun, Nigeria, Algérie

Groupe C : Gabon, Mali, Maroc, Côte d’Ivoire

Groupe D : Burkina Faso, Afrique du Sud, Cap-Vert, Sénégal

Groupe E : Ouganda, Egypte, Congo, Ghana

La revalorisation des pensions de retraites pour l’année 2016 interviendra le 1er juillet prochain avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2016 et l’augmentation serait de 2,5 % et touchera plus de 2,3 millions de retraités.

Suite aux incidents survenus lors du match entre l’ESS et Mamelodi Sundows (Afrique du sud) samedi dernier au stade du 8 mai 45 à Sétif, « ayant obligé l’arbitre à interrompre la rencontre avec son terme », la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce jeudi la disqualification du club algérien de cette compétition.

Championnat de volley-ball:Le NR Bordj Bou Arréridj et le GS Pétroliers (groupe G) ont bien débuté le 4e et dernier tournoi (3e phase) du championnat national de volleyball, Division Une A, en s’imposant jeudi soir respectivement face au MB Béjaia et le EF Aïn Azel.

Jeudi 23 juin 2016

Les Britanniques votent ce jeudi sur le « oui ou le non » de leur appartenance à l’Union européenne lors d’un référendum historique.

Les épreuves du BAC Algérie de la « deuxième session » s’achèvent ce jeudi 23 juin et aucun signe de fraude.

Mercredi 22 juin 2016

Selon la fédération algérienne de football (FAF) ,la Super Coupe d’Algérie de football USM Alger-MC Alger, prévue le 15 août 2016, sera reportée au 01 novembre prochain.

Mardi 21 juin 2016

Phase de poules de la Ligue des champions-Incidents :L’ES Sétif, risque d’être disqualifiée par la Confédération Africaine de Football (CAF) après les graves incidents qui ont eu lieu dimanche entre ses supporteurs et la police à la fin du match face aux sud-africains du FC Mamelodi.

Lundi 20 juin 2016

Phases de poules-Ligue des champions d’Afrique de football:Le MO Béjaïa s’est imposé hier soir à Béjaia face aux Tanzaniens des Young Africans (1-0).

65,3 millions de déracinés dans le monde en 2016.

Dimanche 19 juin 2016

La 2ème session de l’examen du baccalauréat 2016 a débuté ce dimanche 19 juin avec une coupure générale de l’Internet, la « solution » facile pour les pouvoirs publics.

Résultats Phases de poules-Ligue des champions d’Afrique de football:ESS Sétif-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) tenue en échec (0-2) à Sétif.

Samedi 18 juin 2016

Phases de poules-Ligue des champions d’Afrique de football:ESS Sétif-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) ce samedi au stade du 8 Mai 1945 à Sétif à 22h15 heures (GMT+1).

Résultats du BEM 2016: Le taux de réussite de ce brevet sur l’échelle nationale est de 54,42 % ,quant au taux de réussite au Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) a atteint cette année dans la Wilaya de Sétif 66,83% et Tizi ouzou en tête avec 73,43 %, soit 7% de plus que l’année dernière.

Vendredi 17 juin 2016

Les résultats du brevet d’enseignement moyen (BEM) attendus ce vendredi 17 juin 2016 sur le site de l’ONEC (www.bem.onec.dz)

Mercredi 15 juin 2016

Le tribunal administratif de Bir Mourad Raïs (Alger) a décidé ce mercredi de geler les effets de l’acte de vente dans l’affaire du rachat des actions du groupe média El Khabar par Ness-Prod, filiale du groupe Cevital.

Hachemi Larabi, auteur et docteur, est décédé mardi à l’âge de 87 ans à l’hôpital de Aïn Taya à Alger.

Mardi 14 juin 2016

Coupe d’Europe des nations 2016:L’UEFA menace la Russie de disqualification et la condamne à 150 000 d’amende et pouvait être exclus de récidive de ses supports.

France:L’auteur présumé de l’assassinat d’un commissaire de police et de sa femme à Magnanville (Yvelines,) ce lundi soir a été identifié comme étant un jeune homme originaire de Mantes-la-Jolie , déjà condamné pour sa participation djihadiste.

Dimanche 12 juin 2016

Une fusillade sans précédent à Orlando (USA) a fait au moins 50 morts et près de 60 blessés.

Examens partiels du Bac 2016 : Retrait demain le 13 juin des convocations y compris pour les candidats retardataires « exclus ».

Un remaniement ministériel, plusieurs fois annoncé, a été opéré ce dimanche par Abdelaziz Bouteflika.

Samedi 11 juin 2016

Algérie:Selon le ministère de l’Éducation nationale,le taux de réussite à l’examen de fin de cycle primaire est de 79,99%.

Vendredi 10 juin 2016

Euro 2016 : la fête commence avec les grèves en série.

Match d’ouverture Euro-2016: France-Roumanie à 20 heures (GMT+1)

Jeudi 09 juin 2016

Rachat du groupe El Khabar par Cevital reporté encore une fois et sera prononcé mercredi prochain par le tribunal administratif de Bir Mourad Rais (Alger).

Le tribunal criminel près la cour de Tipasa a prononcé,ce mercredi, la peine capitale contre Meliani Hamza, auteur du kidnapping, viol et homicide volontaire sur la petite Chaïma Youcefi en décembre 2012.

Mercredi 08 juin 2016

Fuite des sujets du Bac 2016: Les mis en cause identifiés et arrêtés dont trois agents de l’Office national des examens et concours (ONEC).

Mardi 07 juin 2016

Algérie :Fin de la gréve des vétérinaires ce mardi .

11 personnes, sept policiers et quatre civils, ont été tuées et 36 autres blessées dans un attentat à la voiture piégée survenu ce mardi dans un quartier historique d’Istanbul.

Lundi 06 juin 2016

Le Ramadan commence ce lundi 6 juin 2016 chez nous,en France,en Arabie Saoudite, en Jordanie, dans les territoires palestiniens et aux Émirats arabes unis.

La ministre de l’Éducation nationale Nouria Benghabrit a annoncé que l’examen du baccalauréat 2016 sera refait partiellement du 19 au 23 juin.

Samedi 04 juin 2016

Une collision entre un bus un gros camion qui a fait 33 morts et 22 blessés dans la nuit de vendredi à samedi près d’Aflou (Laghouat).

La légende de la boxe Mohamed Ali ,Le triple champion du monde des lourds, décédé ce vendredi à l’âge de 74 ans.

Vendredi 03 juin 2016

La ministre de l’éducation nationale Nouria Benghebrit a été claire et explicite sur une « chaine TV privée » que l’examen du Bac 2016 ne sera pas annulé.

Éliminatoires de la CAN-2017 au Gabon:L’Algérie bat les Seychelles (2-0) et se qualifie pour la CAN 2017.

Jeudi 02 juin 2016

Éliminatoires de la CAN-2017 au Gabon : Algérie-Seychelles ce jeudi à 15 heures 00 (GMT+1),un seul point suffirait à l’Algérie pour la qualification.

Suite aux « fuites » éventuelles des sujets du BAC 2016,l’Office national des examens et des concours (ONEC) a démenti ce jeudi 2 juin dans un communiqué des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état de l’annulation du BAC.

BAC 2016-Algérie:Suite à des informations relayées sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook faisant état d’une éventuelle fuite de sujets du BAC, le ministère de l’Éducation nationale rassure les candidats et l’opinion publique quant au déroulement de l’examen dans des conditions normales,en précisant qu’une enquête va être ouverte.

Mercredi 01 juin 2016

Le délai d’acquittement de la vignette automobile 2016 a été prolongé de deux mois jusqu’au 01 août prochain.

Mardi 31 mai 2016

Journée mondiale sans tabac : 40 fumeurs meurent chaque jour en Algérie.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario est décédé ce mardi des suites d’une longue maladie.

Lundi 30mai 2016

Le grand militant de la cause nationale Chawki Mostefaï s’est éteint ce samedi à Alger, à l’âge de 97ans.

Dimanche 29 mai 2016

Ligue des champions : Le Réal Madrid a remporté la finale (1-1, 5 tab 3) qui permet à Zinédine Zidane le coach du Real Madrid de soulever son premier trophée et le Réal Madrid de remporter son 11ème trophée de la champions League.

Samedi 28 avril 2016

Ligue des Champions-Finale :Real Madrid–Atlético Madrid ce samedi 19h45 à San Siro (Italie).

Ligue 1-30ème journée:Match nul entre l’Entente de Sétif et le C Alger (2-2) et classe 5ème à l’issue de fin de saison..

Mercredi 25 mai 2016

Décès du dessinateur et caricaturiste Rachid Aït Kaci,son enterrement aura lieu mercredi 01 juin au cimetière de Thiais (Val-de-Marne,France).

Mardi 24 mai 2016

Le premier ministre Abdelmalek Sellal a instruit , ce lundi 23 mai, le ministre de la Communication de « fermer » toutes les chaînes TV ,Radio privées non agréées non conformes au cahier des charges qui est phase de finalisation.

Lundi 23 mai 2016

Rachid Ghannouchi chef du mouvement d’EN Nahdha (Tunisie) a officialisé ces jours ci au cours de son 10ème congrès, la séparation entre ses activités politiques et religieuses, une révolution et un exemple pour le monde musulman.

Jeudi 19 mai 2016

Un avion d’Egyptair reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord, dont 30 Egyptiens, 15 Français et un algérine , s’est abîmé ce jeudi en Méditerranée au large d’une île grecque.

Mardi 17 mai 2016

Saisis de près de 11 quintaux de kif à Tlemcen par des éléments de la Gendarmerie nationale et les Douanes algériennes.

Samedi 15 mai 2016

Ligue 1-28ème journée :ES Sétif-RC Arbaa (3-0) et se classe à la 6ème place du classement général avec 40 points.

Prochain match prévu le 21 mai 17h00 contre la JS Kabylie au stade 8 mai 1945 à sétif.

Jeudi 12 mai 2016

Selon le président de Confédération africaine de football (CAF),la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique va passer de 8 à 16 clubs en 2017.



Pour la troisième fois,le procès de « groupe El Khabar par Cevital » a été reporté au 25 mai 2016.

Lundi 09 mai 2016

Commémoration de l’anniversaire des massacres de 8 mai 1945: L’Algérie célèbre le 71ème anniversaire des massacres du 08 mai 1945 de chaque année.Les occidentaux célèbrent aussi la fin de la seconde guerre mondiale.

L’armée populaire algérienne (ANP) a découvert ce samedi, une cache d’armes de guerre dans la localité de Bir Dher (El Oued)

Samedi 07 mai 2016

Un fils d’immigrés d’origine pakistanaise (parti travailliste), est devenu, ce vendredi, le premier maire musulman de la ville de Londres.

Jeudi 05 mai 2016

Les stations de service « privées » de la Daira de Ain Oulmène et de toute la wilaya de Sétif reprennent sous les menaces de NAFTAL leur travail après avoir observé deux jours de grève.

Lundi 02 mai 2016

Finale de la Coupe d’Algérie de Football : le MC d’Alger remporte sa 8ème face au NA Hussein Dey (1-0).

Dimanche 01 mai 2016 Fête du travail



Finale de la coupe d’Algérie de Football 2016 : MC Alger-NA Hussein Dey aujourd’hui à 16h30 au stade du 5 juillet à Alger.Le MC Alger rêve remporter sa 8ème Coupe pour égaler l’USM Alger et l’ES Sétif.

Bonne fête à toutes et à tous.

Samedi 30 avril 2016

Début aujourd’hui du concours de l’éducation Près de 970 000 candidats pour 28000 postes d’enseignants.

Jeudi 28 avril 2016

La période d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2016 s’étalera du lundi 2 mai au jeudi 2 juin selon la Direction générale des impôts.

Mercredi 27 avril 2016

Le président Abdelaziz Bouteflika est toujours hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG,Suisse).

Lundi 25 avril 2016

Football : l’Algérien Riyad Mahrez élu meilleur joueur de la première ligue anglaise.

Samedi 23 avril 2016

Algérie-Vaccination infantile : Entrée en vigueur du nouveau calendrier à partir de demain dimanche le 24-04-2016.

Jeudi 21 avril 2016

Le légendaire chanteur américain est mort jeudi à l’âge de 57 ans

A l’occasion de la 36èm année de la célébration du printemps Amazigh,des dizaines de milliers de Kabyles sont sortis ce mercredi pour clamer leur fidélité au message du 20 Avril 1980.

Mercredi 20 avril 2016

Concours de recrutement des enseignements : Retrait des convocations sur le site « www.onec.dz » attendu ce mercredi 20 avril 2016 à partir de 17 heures.

Phase des poules de la Ligue des Champions d’Afrique : L’ES Sétif se qualifie à l’issue de son match nul (0-0). face au club soudanais El Merrikh.

Le premier voyage doit se faire vers l’Etat européen qui a délivré le visa Schengen, confirme l’ambassade de France.

Mardi 19 avril 2016

Près de 48 heures après le puissant séisme qui a frappé l’Équateur, le bilan s’élevet à plus de 420 morts, des centaines de blessés et de gros de dégâts.

Samedi 16 avril 2016

Ligue 1-25ème journée :L’Entente sportive de Sétif a battu vendredi à Sétif le DRB Tadjenanet par le score de (1-0).

Japon: Un nouveau séisme fait au moins 20 morts dans le sud-ouest du pays.

Jeudi 14 avril 2016

Les syndicats se solidarisent avec les enseignants contractuels, la ministre de l’Éducation réitère son appel à la sagesse.

Algérie:Création d’une base de données nationale d’empreintes génétiques.

Dimanche 10 avril 2016

Le premier ministre français Manuel Valls en visite à Alger pour une visite officielle, marquée par un boycott de médias français protestant contre le refus d’Alger d’accréditer des journalistes du Monde et du « Petit Journal » de Canal+.

1/8 de finale de la Ligue des Champions d’Afrique-Match aller : club soudanais d’El Merreikh et l’ES Sétif (2-2).

Jeudi 07 avril 2016

Tension entre l’Algérie et la France après les révélations de Panama Papers citées dans le journal lemonde.fr

Lundi 04 avril 2016

Le coach des fennecs Christian Gourcuff confirme son départ.

Vendredi 01 avril 2016

Le boxeur algérien Zine Eddine Benmakhlouf a battu l’Allemand Lars Bouchholz hier soir à Alger à la salle Harcha-Hacène et a conservé son titre de champion du monde WBF des « Lourd-Légers ».

L’architecte irako-britannique Zaha Hadid est décédée d’une crise cardiaque.

Mercredi 30 mars 2016

Plus de 180.000 candidats inscrits pour le concours de recrutement des enseignants de l’éducation en 2 jours seulement.

Championnat d’Afrique des clubs champions de volley-ball-Messieurs :L’EF Ain-Azel et l’ES Sétif éliminées.

Mardi 29 mars 2016

CAN 2017-Eliminatoires : Ethiopie-Algérie ce mardi à 15H00 (GMT+1).

Dimanche 27 mars 2016

Le régime syrien reprend à l’état islamique (EI) Daech la totalité de Palmyre

Ligue1-23ème journée : ES Sétif-ASM Oran (3-1)

Samedi 26 mars 2016

CAN 2017-Eliminatoires : L’Algérie écrase l’Ethiopie (7-1) et se rapproche de la qualification.

Jeudi 24 mars 2016

Johan Cruyff, légende du football néerlandais, est mort à l’âge de 68 ans.

Volleyball-Championnat d’Afrique des clubs: victoires de l’EF Aïn Azel et de l’ES Sétif

L’allocation touristique va être augmentée qui est actuellement, de 15000 DA ( près de 100 euros).

Mercredi 23 mars 2016

Attentats de Bruxelles : Les deux frères kamikazes auraient été identifiés.

Lundi 21 mars 2016

Match Retour comptant pour les 1/16ème de finale de la Ligue des Champions d’Afrique:Entente de Sétif-Etoile de Congo (4-2).

Dimanche 20 mars 2016

Ligue des champions d’Afrique-2ème tour,match retour) : ES Sétif – Etoile du Congo ce dimanche à 18h00.

Samedi 19 mars 2016

La commémoration du 19 mars 1962 par Hollande suscite une levée de boucliers en France (APS).

Vendredi 18-03-2016

Attaque terroriste a lancée ce vendredi ce matin contre le site gazier de Krechba à In Salah, dans la wilaya de Tamanrasset.

Mercredi 16 mars 2016

La 4ème et dernière étape du Tour international de Sétif se déroulera aujourd’hui mercredi entre Sétif, Dhamcha puis retour à Sétif sur un tracé long de 114 kilomètres.

Mardi 15 mars 2016

GTAC 2016 – 3ème étape du Tour international de Sétif : Barbari s’offre l’étape, Abelouache toujours en jaune :Le peloton a disputé le premier sprint intermédiaire à Ain Oulmène (33 kilomètres) remporté par l’Algérien Abdelbasset Hanachi (Algérie).

Berlin (Allemagne) : Explosion d’une voiture dans le centre-ville

Lundi 14 mars 2016

Un attentat a fait au moins 36 morts et plusieurs blessés centre ville d’Ankara (Turquie).

Attentat de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire : 15 civils tués et plusieurs blessés.

Dimanche 13 mars 2016

Les cartes nationales d’identité biométrique seront remises avant la fin du mois d’avril prochain pour les candidats qui devront passer le Bac.

Samedi 12 mars 2016

Découverte inquiétante de lance-missiles Stinger (USA) à El-Oued par les forces algériennes de sécurité.

Vendredi 11 mars 2016

Japon:Plus 10.000 cancers enregistrés depuis cinq ans « jour pour jour » après l’accident nucléaire de Fukushima.

Jeudi 10 mars 2016

Sovac, distributeur de la marque automobile Wolkswagen en Algérie, va réaliser une unité de montage Volkswagen en Algérie.

Mercredi 09 mars 2016

Ligue 1-22ème journée ES Sétif-USM Blida (1-2)

Mardi 08 mars 2016

Tennis : L’ancienne numéro 1 mondiale Maria Sharapova positive lors d’un test antidopage.

Lundi 07 mars 2016

Éliminatoires CAN-2016 dames-football, 1er tour aller : Les algériennes se sont imposées devant les éthiopiennes (1-0).

Dimanche 06 mars 2016

Décès de Ray Tomlinson,l’inventeur de l’e-mail dans sa version moderne, est décédé à l’âge de 74 ans.

Samedi 05 mars 2016

Coupe d’Algérie-Football : le NA Hussein Dey et l’USM Bel-Abbès en demi-finale

Résultats ESS-USM Bel Abbes (1-3) et Paradou AC-NAHD Hussein dey (0-2).

Mercredi 02 mars 2016

Primaires américaines: Donald Trump et Hillary Clinton, les deux favoris pour la Maison Blanche.

Mardi 1er mars 2016

Primaires américaines : Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton favoris du Super Tuesday

Dimanche 28 février 2016



Le journaliste Ahmed Lahri a été évincé de son poste de présentateur du journal de 19 heures sur la chaîne de télévision publique Canal Algérie pour ne pas avoir dit » Monsieur le Président de la république”.

Samedi 27 février 2016

Ligue 1-21ème journée:ES Sétif- ES Saoura (3-0)

Vendredi 26 février 2016

Ligue 1-21ème journée: ES Sétif- ES Saoura ce vendredi à Sétif à 16H00.

Président de la FIFA:Qui de Salman ou de Ginnai Infantino succèdera à Joseph Blatter ???

Jeudi 25 février 2016

L’opéra d’Alger réalisée par une entreprise chinoise ouvrira ses portes avant le mois de juin.

Mercredi 24 février 2016

Plusieurs « activités commémoratives » sont organisée à Alger ce jour à l’occasion de la célébration du double anniversaire, de nationalisation des hydrocarbures et de création de l’union des travailleurs algériens (UGTA).

Lundi 22 février 2016

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a instruit le personnel du secteur leur rappelant le dispositif organisationnel de préparation d’alerte face au virus Zika.

Dimanche 21 février 2016

Coupe d’Algérie-8ème finale: L’Entente Sportive de Sétif (ESS) s’est qualifiée en 1/4 finale en battant ce samedi le RC Arbaa par le score (2-1) et affrontera à Sétif l’USM Bel-Abbès.

Samedi 20 février 2016

Pour la troisième fois,l’armée américaine bombarde des cibles du groupe Etat islamique en Libye.

Christine Lagarde reconduite à la tête du FMI.

Jeudi 18 février 2016

Au moins 28 morts dans un attentat en plein cœur d’Ankara (Turquie).

Mercredi 17 février 2016

L’ancien secrétaire général de l’ONU (1992-1996) est décédé ce mardi au Caire (capitale de l’Égypte), à l’âge de 93 ans.

Mardi 16 février 2016

La région de Sétif et les hauts plateaux recouverts ce mardi de neige.

Lundi 15 février 2016

Algérie : Pluie et chute de neige attendues ce lundi soir sur les altitudes de 800 mètres.

Dimanche 14 février 2016

Ligue des champions d’Afrique de football-match aller: Ashanti Gold-MO Béjaia (1-0).

Samedi 13 février 2016

56ème anniversaire des essais nucléaires français à Reggane (Sud algérien) le 13 février 1960.

Vendredi 12 février 2016

Une collision entre un minibus et un semi-remorque a provoqué ce jeudi la mort 13 personnes et plusieurs blessés à Naâma près Ain Sefra.

Jeudi 11 février 2016

Algérie Telecom va augmenter incessamment à 20 Mo/s à l’ensemble de ses clients (particuliers et professionnels) limité à 8 Mo/s.

Mercredi 10 février 2016

Ligue 1-match avancé (20ème journée): MO Bejaia-ES Sétif (0-0)

Mardi 09 février 2016

Mardi 09 février 2016

Ligue 1-match avancé (20ème journée): MO Bejaia-ES Sétif ce mardi à 16 heures.

Lundi 08 février 2016

La Tunisie et l’Algérie commémorent « conjointement » aujourd’hui le 58ème anniversaire du bombardement mené par l’armée française du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958 durant la la guerre de la libération de l’Algérie.

Christian Piquemal, ancien légionnaire et parachutiste en retraite, a mené une opération coup de poing en s’affichant à Calais samedi au côté de manifestants du front national (FN).

Dimanche 07 février 2016

Algérie: « La réforme » de la constitution adoptée « sans surprise ».

Anne Hidalgo, maire de Paris, attendue ce dimanche à Alger suite à l’invitation d’Abdelkader Zoukh, Wali d’Alger.

Samedi 06 février 2016

Le mouvement anti-islam Pegida (Allemagne) appelle à manifester dans toute l’Europe.

Vendredi 05 février 2016

Ligue 1-19ème journée :ES Sétif-Rapid de Relizane (0-0).

Jeudi 04 février 2016

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, réfugié à l’ambassade d’Equateur à Londres depuis 2012, a annoncé jeudi qu’il se rendra à la police britannique en cas d’arbitrage défavorable d’un groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire.

Mercredi 03 février 2016

France: Une boucherie musulmane mitraillée en Corse du Sud, aucune victime.

Mardi 02 février 2016

22 écoliers se rendant à l’école, lundi à bord d’un bus scolaire, ont été blessés à la suite du dérapage du véhicule près du lieu-dit Tanout, dans la commune d’Ain Azel (sud de Sétif), a-t-on appris auprès de la protection civile (APS).

Lundi 01 février 2016

Le centre commercial « Park Mall » de la ville de Sétif sera inauguré ce vendredi 5 février.

Dimanche 31 janvier 2016

Le directeur de cabinet de la présidence de la République,Ahmed Ouyahia confirme la dissolution du DRS (Département du renseignement et de la sécurité) et annonce la création de trois directions générales de sécurité rattachées directement à la présidence de la République.

Samedi 30 janvier 2016



A.Bouteflika convoque les deux chambres du Parlement pour le 03 février pour l’adoption de la nouvelle Constitution.

Vendredi 29 janvier 2016

Ligue 1-18ème journée: MO Constantine-Es Sétif (1-0)

1/2 finale CAN 2016-Handball

Algerie-Tunisie (18-27)

Egypte-Angola (25-15)

Jeudi 28 janvier 2016

Demi-finales et matchs de classement de la 22ème coupe d’Afrique des nations de handball (CAN-2016), ce vendredi au Caire (GMT+1)

Algérie – Tunisie à 16h30

Egypte – Angola à 19h00

Mercredi 27 janvier 2016

1/4 finale Handball de la CAN 2016

Angola-Maroc à 12Heures (GMT+1)

Tunisie-Cameroun à 14 Heures (GMT+1)

Algérie-RD du Congo à 16 heures (GMT+1)

Egypte-Congo à 18 heures (GMT+1)

CAN 2016 de handball: L’Algérie, la Tunisie et le Maroc en quarts de finale.

Mardi 26 janvier 2016

Cameroun : Au moins 32 morts dans plusieurs attentats sur un marché dans l’extrême Nord du pays.

Lundi 25 janvier 2016

Le Département du renseignement et de la sécurité (DRS) a été dissous par « un décret présidentiel » et remplacé par la direction des affaires sécuritaires (DAS).

Dimanche 24 janvier 2016

États-Unis : La tempête de neige »Snowzilla » a fait au moins 15 morts.

Samedi 23 janvier 2016

Résultat partiel Ligue 1-17ème journée : ES Sétif-USM Alger (1-1).

Ligue 1-17ème journée : ES Sétif-USM Alger à Sétif à 16 heures.

Vendredi 22 janvier 2016

Un Grand Mufti d’Arabie saoudite a lancé une fatwa sur le jeu d’échecs, qui constituerait «une perte de temps» et serait contraire à la loi islamique.

Cinq ans après la révolution de jasmin, la Tunisie faisait à nouveau face à la contestation contre le chômage et l’exclusion sociale .

Somalie: Au moins 19 morts (des femmes et des enfants) dans l’attaque é revendiquée par les rebelles islamistes Shebab contre un restaurant de Mogadiscio.

Jeudi 21 janvier 2016

Le « Maestro » Ettore Scola décédé à l’âge de 84 ans,ses plus grands succès «Affreux, sales et méchants», «Nous nous sommes tant aimés» et «Une journée particulière».

Résultat du tirage au sort-1/8ème finale de la Coupe d’Algérie 2015-2016

US Tebessa – USM El Harrach

RC Relizane – MC Alger

USM Bel Abbès – DRB Tadjenanet

ARB Gheris – CRB El Fékroun

ES Sétif – RC Arbaa

ASB Maghnia – HB Chelghoum Laid

Paradou AC – Raed Ain Defla

MO Béjaia – NA Hussein Dey

Mercredi 20 janvier 2016

Pakistan : 21 morts dans l’attaque d’une université.

Mardi 19 janvier 2016

Glenn Frey, l’un des fondateurs et guitariste du groupe de rock américain Eagles, connu mondialement pour son titre « Hotel California », est décédé ce lundi à l’âge de 67 ans.

L’Iran va augmenter sa production de 500.000 barils et les cours continuent de baisser.

Lundi 18 janvier 2016

L’Allemagne va refouler les « migrants » algériens et marocains.

Dimanche 17 janvier 2016

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a certifié que l’Iran avait bien respecté tout son obligation destinée à garantir la nature strictement pacifique de son programme nucléaire et levée des sanctions internationales.



Samedi 16 janvier 2016

Ligue 1-16ème journée : MC Oran-ES Sétif (1-2).

Des djihadistes probablement de Boko Haram ont attaqué ce vendredi soir un restaurant et un hôtel de Ouagadougou , faisant au moins 20 morts et prenant des otages.

Vendredi 15 janvier 2016

Ligue 1-16ème journée : MC Oran-ES Sétif à ce vendredi à Oran à 16 Heures.

L’imprésario et époux de Céline Dion, René Angélil, est décédé jeudi soir à Las Vegas (USA) à l’âge de 76 ans suite à une longue maladie.

Jeudi 14 janvier 2016

Le centre de la capitale indonésienne (Jakarta) a été frappé ce jeudi par une série d’attentats revendiqués par le groupe État islamique, qui ont fait sept morts et une vingtaine de blessés.

Mardi 12 janvier 2016

Dix personnes ont été tuées et quinze blessées lors d’une explosion dans le quartier historique et touristique de Sultanahmet, près de la basilique Sainte-Sophie et de la Mosquée bleue, dans la partie européenne d’Istanbul (Lemonde.fr).

Ballon d’or 2015: L’argentin Lionel Messi a remporté ce lundi le cinquième ballon d’or ainsi consolidant un record.

Lundi 11 janvier 2016

David Bowie, la légende de la pop s’est éteinte ce dimanche.

Dimanche 10 janvier 2016

Nouvel an berbere Yennayer 2966 : Bonne année à toutes et à tous.

L’Entente sportive de Sétif (ESS) s’est qualifiée en 1/8 de finale de la coupe d’Algérie ce samedi après avoir battu samedi à domicile le Chabab Belouizded (CRB) par le score de 2 buts contre 1 après le prolongations.

Samedi 09 janvier 2016

Coupe d’Algérie (1/4 de finale) ES Sétif – CR Belouizdad, ce soir à Sétif à 17h 30, au stade du 8-Mai-1945 de Sétif.

L’ex ministre de la défense Khaled Nezzar dément avoir proposé le poste de président à Aït Ahmed.

Le narcotrafiquant Joaquin « El Chapo » Guzman a été capturé.

Mercredi 06 janvier 2016

La Corée du Nord annonce le « succès » de son premier test de bombe H.

Explosion de gaz à Skikda : 17 personnes atteintes de brûlures.

Mardi 05 janvier 2016

Révision de la Constitution: L’avant-projet va être soumis au « Parlement » à la mi-février prochain

Le lancement de l’appel d’offres pour l’attribution de licences 4G mobile est attendu le 7 janvier.

Projet de révision de la Constitution : Tamazight est langue nationale et officielle, l’article 74 qui limite à deux les mandats présidentiels mais reste beaucoup à faire sur l’indépendance de la justice autrement dit la séparation réelle des pouvoirs.

Zinédine Zidane a été officiellement promu entraîneur du Real Madrid, ce lundi à la place de Rafael Benitez.

Lundi 04 janvier 2016



Michel Delpech et Michel Galabru tirent leur révérence.

L’arabie saoudite et ses « toutous » rompent les relations diplomatiques avec l’Iran.

Dimanche 04 janvier 2016

Après l’exécution de 47 chiites,l’ambassade de l’arabie saoudite incendiée.