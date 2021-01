Archives BREAKING NEWS Année 2020

Dimanche 27 décembre 2020

60 ans après son assassinat par ses « frères d’armes » le 27 décembre 1957,figure historique de l’indépendance algérienne, et l’architecte de le révolution de 01 novembre1954.

Jeudi 24 décembre 2020

Le ministère de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire, vient d’annoncer ce jeudi le lancement d’un nouveau service en ligne pour le retrait des documents d’état civil à distance.

L’écrivain, journaliste et enseignant, Mouloud Achour est décédé jeudi à l’âge de 76 ans.

Jeudi 17 décembre 2020

Le couscous, plat emblématique de l’Afrique du Nord, est officiellement entré au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, ce mercredi 16 décembre, après une candidature commune de l’Algérie, la Tunisie,le Maroc et la Mauritanie.

Mercredi 16 décembre 2020

Le gouvernement a annoncé ce mercredi le prolongement de confinement partiel à domicile dans 34 wilayas de pays dont Sétif pour une durée supplémentaire de quinze jours à partir de 17 décembre contre la pandémie de coronavirus.

Vendredi 11 décembre 2020

L’Algérie célèbre les évènements du 11 décembre 1960.

Le Maroc normalise ses relations diplomatiques avec Israël,en échange de la reconnaissance des USA « la souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental.

Jeudi 10 décembre 2020

Paolo Rossi, héros du Mondial 1982 avec l’Italie, est mort ce jeudi à l’âge de 64 ans.

Le prix national des droits de l’homme a été décerné ,ce jeudi 10 décembre 2020, au doyen des avocats en Algérie Me Ali Yahia Abdenour.

Mardi 08 décembre 2020

Deux morts et trois blessés lors d’un accident de la circulation au niveau du périphérique de Ain Oulmène.

Reprise des vols: Le premier vol Alger-Sétif est programmé ce mardi et chaque mardi avec un départ d’Alger vers 8h00 et un retour à 9h35.

Margaret Keenan, une Britannique âgée de 90 ans, est devenue ce mardi 8 décembre 2020 la première personne au monde vaccinée contre le Coronavirus à l’aide du vaccin élaboré par Pfizer et BioNTech à 07h30 dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l’Angleterre.

Samedi 05 décembre 2020

Le comédien, humoriste et musicien Robert Castel, Robert Moyal, de son vrai nom, né le 21 mai 1933 à Bab El Oued, quartier populaire d’Alger est mort à Paris, ce samedi, à l’âge de 87 ans et des suites d’une longue maladie, selon sa famille.

Mardi 01 décembre 2020

L’archevêque émérite d’Alger est décédé ce mardi 1er décembre, à l’âge de 91 ans.

Lundi 30 novembre 2020

Covid-19 : Prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas à partir du 2 décembre 2020.

Samedi 28 novembre 2020

Le comédien Mohamed Bouhamoum connu dit «Shrek » est décédé aujourd’hui le 28 novembre 2020 suite à une longue maladie.

Vendredi 27 novembre 2020

SUSPENSION DE VISAS ALGERIE-EAU: Les hautes autorités émiraties avaient affirmé que « le document comprenant le nom de l’Algérie est faux, relayé par des parties aux intentions malsaines ».

Mercredi 25 novembre 2020

Diego Maradona,est le plus grand joueur argentin de tous les temps, est décédé ce mercredi à l’âge de 60 ans d’un arrêt cardiaque selon la presse argentine.

Selon l’agence Reuters,les Émirats arabes unis ont décidé d’une suspension de la délivrance des visas pour les citoyens de 13 pays dont l’Algérie, pour des raisons de sécurité.

Samedi 21 novembre 2020

Coup d’envoi, ce samedi, d’une campagne nationale de reboisement.

Le secrétaire général de l’organisation les nations unies (ONU), Antonio Guterres, a averti que le Yémen pourrait faire face à « le pire famine que le monde ait connue depuis les décennies ».

Dimanche 15 novembre 2020

Covid-19: les mesures de prévention et de protection renforcées à partir de demain.

Vendredi 13 novembre 2020

L’ancien joueur, dirigeant et président de le JS Kabylie, Mohand chérif Hannachi, est décédé ce vendredi, 13 novembre, à l’hôpital militaire de Ain Naâdja (Alger) à l’âge de 70 ans.

Le célèbre photographe Zinedine Zebar est décédé ce vendredi, 12 novembre, à l’âge de 63 ans, suite à la contamination par le coronavirus.

Mercredi 11 novembre 2020

Le professeur M’hamed Melbouci, cardiologue et enseignant à le faculté de médecine de Tizi-ouzou est décédé à l’âge de 73 ans après avoir été contaminé par le coronavirus.

Dimanche 08 novembre 2020

Réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile de 20h jusqu’au lendemain à 05h, à partir du 10 novembre, et pour une durée de 15 jours, dans 29 wilayas au lieu des seuls 20 wilayas concernées préalablement ( Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arreridj et Boumerdes).

9 nouvelles wilayas concernées par cette nouvelle mesure : Adrar, Guelma, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Tipasa et Ain Temouchent.

Et report de le date de le rentrée universitaire et le formation professionnelle pour l’année 2020-2021, au 15 décembre 2020.

Jeudi 05 novembre 2020

Na Aldjia, la mère du défunt chanteur Matoub Lounès, est décédée ce jeudi 5 novembre à l’âge de 89 ans.

Mercredi 04 novembre 2020

L’ancien commandant de le wilaya 4 historique et icône du Hirak Lakhdar Bouregaâ, est décédé ce mercredi à l’age de 87 ans suite à une longue maladie.

Mardi 03 novembre 2020

Une secousse tellurique de magnitude 3,1 sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce mardi après-midi à 16h28 dans la wilaya de Mila, indique un communiqué du Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).

Samedi 31 octobre 2020

L’Algérie célèbre demain le 66e anniversaire du déclenchement de le glorieuse révolution de 1er novembre 1954 sous le spectre de la deuxième vague de la pandémie du Coronavirus.

L’acteur britannique Sean Connery, est décédé ce 31 octobre 2020 à l’âge de 90 ans était le premier acteur à avoir porté le rôle de de James Bond au grand écran.

Jeudi 29 octobre 2020

Le nombre de wilayas concernées par les mesures de confinement partiel à domicile, dans le cadre de la prévention contre la pandémie de Coronavirus, passe de 11 à 20 wilayas, de 23h00 à 5h00 au lieu de 6h00.

Mardi 27 octobre 2020

Les algériens fêteront ce mercredi soir 29 octobre 2020 le Mawlid Nabawi.

Bonne fête à toutes set à tous.

Mardi 20 octobre 2020



Les élèves du cycle primaire rejoindront le chemin des écoles demain mercredi 21 octobre 2020 dans un contexte exceptionnel en raison de la pandémie du coronavirus

Mercredi 14 octobre 2020

Bac 2019-2020 : Les résultats du bac sont attendus ce mercredi à partir de 15H00

Lien pour voir les résultats sur le site http://bac.onec.dz/

Lundi 11 octobre 2020

Ahmed Challawa, réalisateur-animateur à la radio chaine 3 dit « Ahmed la CAN » ,producteur des émissions célèbres « Hier j’avais 20 ans », »Kahwa wela Latay » (Café ou thé) est décédé ce 10 octobre 2020 à l’âge de 60 ans suite à une longue maladie.

Mercredi 07 octobre 2020

Algérie:Gel de l’importation des voitures d’occasion.

Dimanche 04 octobre 2020

Les dates de la rentrée scolaire 2020-2021 des cycles primaire, moyen,secondaire,professionnel et universitaire fixées (lire notre article en détails).

Lundi 28 septembre 2020

La pandémie de Coronavirus « Covid-19 » franchit la barre du million de morts et plus près de 34 millions de contaminés dans le monde.

Mercredi 23 septembre 2020

22H30 Plusieurs quartiers entiers de la ville de Ain Oulmène ont été touchés par une panne d’électricité ce mercredi de 20H45 jusqu’à 22H20 .

Aucune explication n’a été donnée par la Sonelgaz,seul fournisseur d’électricité et du gaz mais selon une « source digne de foi » , cet incident est du à une perturbation technique au niveau des postes de distribution du centre ville.

Lundi 21 septembre 2020

Le célèbre chanteur Hamdi Bennani, est l’un des maîtres de la chanson Malouf, est décédé ce lundi 21 septembre à l’âge de 77 ans.

Vendredi 18 septembre 2020

Le sociologue et historien, Abdelmadjid Merdaci, est décédé jeudi soir à l’âge de 75 ans, suite à une une longue maladie.

Jeudi 17 septembre 2020

Ouahdi Hacène dit Achour est décédé ce jeudi à l’âge de 82 ans en début d’après-midi selon sa famille.

Né à Sétif,Il était l’un des «historiques» joueurs du grand Chabab Riadhi de Belouizdad ex Belcourt (CRB) et avait évolué avec Feu Lalmas,Selmi,Abrouk,Kalem, Boujenoun ,Messahel,Amar etc…

Mardi 15 septembre 2020

Le journaliste Khaled Drareni, en détention depuis le 29 mars dernier, a été condamné en appel à deux ans de prison ferme.

Quant à Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche ont écopé d’une peine d’une année de prison dont 4 mois ferme et 8 mois avec sursis.

Lundi 14 septembre 2020

Bac2019-202 :A la veille du Bac ,l’accès à internet est fortement perturbé pour éviter le fuite les sujets de baccalauréat,une décision irresponsable qui agace chaque année les usagers d’internet.

Dimanche 13 septembre 2020

Plus de 637.000 candidats, scolarisés et libres, sont attendus aujourd’hui aux épreuves du Baccalauréat 2019-2020, qui s’étaleront sur 05 jours.

Samedi 12 septembre 2020

Moins d’un mois après la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis (EAU), officialisée le 13 août dernier, une deuxième monarchie du golfe Persique, le Bahreïn reconnait Israël.

Mardi 08 septembre 2020

Selon le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD),le parquet près de la Cour d’Alger a requis une peine de 4 ans de prison ferme à l’encontre du Journaliste Khaled Drareni, ainsi qu’une amende de 50,000 DA.

Lundi 07 septembre 2020

BEM 2019-2020 : Les épreuves débutent aujourd’hui dans un contexte de crise sanitaire et spectre des absences..

Un gendarme de la Garde nationale (gendarmerie) a été tué ce lundi dans une station balnéaire de Sousse, à l’Est de la Tunisie, dans une attaque «terroriste» et les trois assaillants ont été abattus.

Le Docteur Bendjamil Ahmed, exerçant à l’Établissement public de santé de proximité (EPSP) de Dréan (El Tarf) a été emporté ce lundi par le coronavirus.

Samedi 05 septembre 2020

La chanteuse et comédienne belge Annie Cordy, interprète de succès populaires comme «Tata Yoyo» et «La bonne du curé», est décédée ce vendredi en France à l’âge de 92 ans.

Mercredi 02 septembre 2020

L’ex chef de Daira de Ain Oulmène Fersi El Hadj, a été nommé secrétaire général de la wilaya de Khenchla.A cet effet,le chef de Daira de Salah Bey assure l’intérim jusqu’à la nomination du chef de Daira de Ain Oulmène.

Lundi 31 août 2020

Mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de huit (8) walis et six (6) walis délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés, indique ce lundi un communiqué de la présidence de la République ( Kamel Abla, wali de Sétif).

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué ce lundi, que la reprise progressive des cours aux universités, aura lieu à partir du 19 septembre prochain.

Samedi 29 août 2020

Les algériens célébrant cette année la fête d’Achoura dans un contexte inédit.

Lundi 24 août 2020

Le journaliste Abdelkrim Zeghileche,a été condamné ce lundi à deux ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA, par le tribunal de Ziadia (Constantine).

Jeudi 20 août 2020

L’Algérie commémore aujourd’hui le double anniversaire du 20 août 1955, de l’offensive lancée dans le nord-Constantinois) et du 20 août 1956 du congrès de la Soummam.

Mardi 18 août 2020

Algérie Télécom (AT) a annoncé, ce lundi , une baisse généralisée de ses tarifs sur toutes ses offres internet ADSL+fibre, qui entreront en vigueur à partir de ce jour.

En effet, le nouveau tarif du débit 8 Mbps est au même tarif que celui de la 4 Mbps, soit 2599 DA/mois au lieu de 3599 DA/mois actuellement, et celui de 20 Mbps est de 4999 DA/mois au lieu de 7900 DA/mois, tandis que pour le nouveau tarif du débit 100 Mbps, ce dernier est proposé au prix de 9999 DA/Mois au lieu de 24500DA/mois.

Mardi 11 août 2020

Le président russe Poutine a affirmé ce mardi lors d’une vidéo-conférence avec des membres du gouvernement retransmise à la télévision,que la Russie a développé le « premier » vaccin contre le coronavirus et assure qu’il donne une « immunité durable ».

Lundi 10 août 2020

Le juge prés du tribunal de Sidi M’Hamed vient de prononcer le verdict dans le procès de Khaled Drareni, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche.

Une lourde condamnation de 3 ans de prison ferme contre Khaled Drareni avec une amende de 50 000 DA et 2 ans de prison dont 4 mois ferme avec une amende de 50 000 DA contre Samir Belarbi et Slimane Hamitouche.

La comédienne , Nouria Kazdarli,de son vrai nom Khadidja Benaïda est décédée ce dimanche à l’âge de 99 ans.

Le comédien et humoriste Bachir Benmohamed, plus connu sous le sobriquet de « Ammi Bachir » est décédé ce lundi à l’âge de 85 ans.

Dimanche 09 août 2020

Rachid Belhout,natif de Sétif ex coach de plusieurs club de football est décédé à l’age de 76 ans ce dimanche 9 août 2020 suite à un tragique accident de circulation à Nancy (France).

Rachid Belhout,natif de Sétif ex coach de plusieurs club de football est décédé à l’age de 76 ans ce dimanche 9 août 2020 suite à un tragique accident de circulation à Nancy (France).

Samedi 08 août 2020

Le Premier Ministre vient d’annoncer,que l’ouverture des plages,mosquées, des cafés, des restaurants et des hôtels est prévue à partir du samedi prochain, à savoir le 15 août,repose sur l’application du protocole sanitaire pour la lutte contre le Coronavirus en Algérie comme « exigé ».

Le Docteur Fares Yahia de l’hôpital de Koléa, Yacine Lahfayer a a succombé ce vendredi, suite à une contamination par le Coronavirus.

Vendredi 07 août 2020

Un séisme de 4,9 degrés a été enregistré ce vendredi matin la localité de Hammala dans la wilaya de Mila, n’a fait aucune victime et a provoqué des fissures dans des maisons et des routes.

Mardi 04 août 2020

Le Pr Jean-Paul Grangaud, un des pionniers de la santé publique de l’Algérie post-indépendance, est décédé ce mardi à Alger à l’âge de 82 ans.

Lundi 03 août 2020

Des centaines de supporters de l’entente sportive de Sétif (ESS) ont marché et ont manifesté leur mécontentement ce lundi suite à la décision unilatérale de la fédération algérienne de football (FAF) .

A l’issue du procès qui s’est déroulé ce lundi,le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed prononcera le 10 août prochain son verdict dans l’affaire du journaliste Khaled Drareni, qui est incarcéré depuis plusieurs semaines à la prison de Koléa, et de Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, en liberté provisoire.

Pierre Audin, fils du martyr Maurice Audin, a appelé les autorités algériennes ce dimanche à libérer le journaliste Khaled Drareni, incarcéré depuis le 29 mars à la prison de Koléa.

Samedi 01 août 2020

La docteure AMIRA SAYAH originaire de la commune de Ain Abassa,âgée de 29 ans exerçant à l’établissement public hospitalier, EPH Youcef Yalaoui, de Ain Azel (Sétif), est décédée ce vendredi soir des suites du coronavirus.

Vendredi 31 juillet 2020

L’Union européenne (UE) a décidé, ce jeudi 30 juillet, de retirer l’Algérie de sa liste des « pays sûr » dont les ressortissants sont autorisés à séjourner sur son territoire en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus en Algérie.

Jeudi 30 juillet 2020

Le chef d’orchestre et maître de la musique andalouse Smaïn Hini, est décédé ce jeudi à Alger à l’âge de 76 ans.

Mercredi 29 juillet 2020

Le Staff de l’ES Sétif a annoncé ce mercredi sa démission collective suite à la décision jugée « unilatérale » de la fédération algérienne de football (FAF) relatif au championnat 2019-2020.

Mardi 28 juillet 2020

Le ministre des affaires religieuses a déclaré ce mardi sur les ondes de la Radio nationale « Il n’ y aura pas de réouverture des mosquées avant la fin de l’épidémie du coronavirus».

Samedi 24 juillet 2020

Le président français, Emmanuel Macron, a enfin a désigné l’historien Benjamin Stora, spécialiste de l’histoire commune, à engager un travail conjoint sur les questions mémorielles.

L’artiste plasticienne Leïla Ferhat,décédée le mardi 21 juillet 2020 à l’âge de 81 ans.

Jeudi 23 juillet 2020

Le confinement partiel à domicile, mesure prise par le wali de Sétif pour empêcher la propagation du coronavirus (Covid-19) dans 18 communes de la wilaya de Sétif, est de retour pour 15 jours à son calendrier initial de 20 h du soir à 5 h du matin. à son calendrier initial de 20 h du soir à 5 h du matin.

Il s’agit des communes de Sétif, Ain Arnat, Ain Abessa, Ouricia, Ain Oulmène, Ksar El Abtal, Guellal, Ain Azel, Ain Lahdjer, Bir Hadada, El Eulma, Bazer Sakra, El Guelta Zerga, Bougaâ, Ain Roua, Beni Oussine, Beida Bordj et Ain Kebira.

Mercredi 22 juillet 2020

Le confinement de 13H00 à 05H00 du matin de la wilaya de Sétif sera allégé par le wali de 20H00 à 05 H00 du matin , cette décision serait attendue dit-on dans les prochains heures.

Jeudi 16 juillet 2020

Les pouvoirs publics ont annoncé ce jeudi la reconduction de 10 jours jusqu’au 27 juillet prochain de l’interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif de 13H00 à 05H00 du matin , Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.

Les pouvoirs publics ont annoncé ce jeudi la reconduction de 10 jours jusqu’au 27 juillet prochain de l’interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, , Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane. Le médecin en chirurgie générale, Othmane Berouel, praticien au Centre hospitalo-universitaire de Sétif est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, des suites de son infection au coronavirus.

Mercredi 15 juillet 2020

Le musicien et chef d’orchestre châabi, Mohamed Ferkioui, élève de Hadj Mhamed El Anka qui a inspiré le projet de l’orchestre et du film documentaire « El Gusto », est décédé ce mercredi à Alger, à l’âge de 80 ans.

Dimanche 13 juillet 2020

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed Abdenour Saâdna de Sétif a lancé un appel au volontariat en direction des médecins, infirmiers et agents de l’hygiène pour prêter main forte aux équipes médicales et paramédicales en activité.

Samedi 12 juillet 2020

L’acteur algérien Abdelkader Boudjadja est décédé ce dimanche 12 juillet à Alger à l’âge de 76 ans.

Samedi 11 juillet 2020

16H59 Coronavirus-Algérie:18712 cas confirmés (+470) et 1004 décès (+8) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 11 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Le chanteur de folklore kabyle, Belkhir Mohand-Akli, est décédé ce vendredi à l’âge de 69 ans.

Vendredi 10 juillet 2020

16H58 Coronavirus-Algérie:18242 cas confirmés (+434) et 996 décès (+8) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 10 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Jeudi 09 juillet 2020

16H59 Coronavirus-Algérie:17808 cas confirmés (+460) et 988 décès (+10) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 09 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mercredi 08 juillet 2020

Mourad Rifaoui, chef du service de radiologie au Centre hospitalière de Sétif, est décédé ce mercredi matin d’une infection par le Coronavirus à l’âge de 56 ans.

16H55 Coronavirus-Algérie:17348 cas confirmés (+469) et 978 décès (+10) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 08 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mardi 07 juillet 2020

16H59 Coronavirus-Algérie:16879 cas confirmés (+475) et 968 décès (+9) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 07 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

10H30 Coronavirus : Sétif,Ain Oulmène et 16 autres communes de la wilaya en confinement de 13H00 à 05H00, dès demain.

Lundi 06 juillet 2020

16H58 Coronavirus-Algérie:16404 cas confirmés (+463) et 959 décès (+7) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 06 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Ennio Morricone,Le compositeur italien s’est éteint à l’âge de 91 ans , un géant de la musique de cinéma qui tire sa révérence.

Dimanche 05 juillet 2020

16H59 Coronavirus-Algérie:15941 cas confirmés (+441) , 952 décès (+6) à déplorer et Blida 1733 (+16) Alger 1639 (+20) Sétif 1539 (+60) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 05 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Tous les algériens célèbrent le 58e anniversaire de leur indépendance acquise le 5 juillet 1962 après plus de sept ans de lutte armée,une célébration un peu particulière en raison de l’épidémie de Covid-19.

Tous les algériens célèbrent le 58e anniversaire de leur indépendance acquise le 5 juillet 1962 après plus de sept ans de lutte armée,une célébration un peu particulière en raison de l’épidémie de Covid-19.

Samedi 04 juillet 2020



16H59 Coronavirus-Algérie:15500 cas confirmés (+430) et 946 décès (+9) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 04 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Vendredi 03 juillet 2020

Le grand poète et parolier de la chanson contemporaine Mohamed Angar est décédé à l’age de 75 ans.

16H58 Coronavirus-Algérie:15070 cas confirmés (+413) et 937 décès (+9) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 03 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Jeudi 02 juillet 2020

16H55 Coronavirus-Algérie:14657 cas confirmés (+385) et 928 décès (+8) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 02 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Karim Tabbou, Samir Benlarbi ,Amira Bouraoui et Slimane Hamitouche ont été remis en liberté provisoire aujourd’hui jeudi 2 juillet.

L’Algérie récupère les restes de 24 combattants restitués par la France.

Mercredi 01 juillet juin 2020

16H58 Coronavirus-Algérie:14272 cas confirmés (+365) et 920 décès (+8) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 01 juillet 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mardi 30 juin 2020

16H55 Coronavirus-Algérie:13907 cas confirmés (+336) et 912 décès (+7) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 30 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Lundi 29 juin 2020

Les 29 wilayas concernées par le confinement de 20h00 à 5h00 sont : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M'sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine,Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El-Oued, précise la même source. Toutefois, les walis « doivent, lorsque la situation sanitaire l'exige et après aval des hautes autorités du pays, procéder au confinement partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de contamination », ajoute le communiqué. (Aps)

16H58 Coronavirus-Algérie:13571 cas confirmés (+298) et 905 décès (+8) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 29 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

28 années se sont déjà écoulées depuis l'assassinat de Mohammed Boudiaf qui fut parmi les chefs historiques de la révolution.

22H25 Covid-19: reconduction au 13 juillet du dispositif actuel de réaménagement du confinement à domicile:Le dispositif actuel de réaménagement du confinement à domicile, qui prévoit la levée de cette mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour 19 wilayas et son instauration de 20h00 au lendemain 05h00 pour les 29 autres, a été reconduit jusqu’au 13 juillet prochain, indique lundi un communiqué des services du Premier ministre. 16H58 Coronavirus-Algérie:13571 cas confirmés (+298) et 905 décès (+8) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 29 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

28 années se sont déjà écoulées depuis l’assassinat de Mohammed Boudiaf qui fut parmi les chefs historiques de la révolution.

Dimanche 28 juin 2020

16H58 Coronavirus-Algérie:13273 cas confirmés (+305) et 897 décès (+5) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 28 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Samedi 27 juin 2020

16H52 Coronavirus-Algérie:12968 cas confirmés (+283) et 892 décès (+7) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 27 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Vendredi 26 juin 2020



16H48 Coronavirus-Algérie:12685 cas confirmés (+240) et 885 décès (+7) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 26 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Jeudi 25 juin 2020

16H58 Coronavirus-Algérie:12445 cas confirmés (+197) et 878 décès (+9) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 25 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Coronavirus-wilaya de Sétif :Hausse inquiétante de cas de contaminations dans la wilaya de Sétif 1013 cas (+55).

Mercredi 24 juin 2020



16H28 Coronavirus-Algérie:12248 cas confirmés (+172) et 869 décès (+8) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 24 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mardi 23 juin 2020



16H30 Coronavirus-Algérie:12076 cas confirmés (+156) et 861 décès (+9) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 23 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Lundi 22 juin 2020

C’est officiel,l’auberge de jeunesse de la ville Ain Oulmène a été réquisitionnée par les autorités locales pour la mise en quarantaine des suspects afin de soulager les services de l’hôpital Mohammed Boudiaf de Ain Oulmène et ce,dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus.

16H48 Coronavirus-Algérie:11920 cas confirmés (+149) et 852 décès (+7) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 22 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Dimanche 21 juin 2020



16H54 Coronavirus-Algérie:11771 cas confirmés (+140) et 845 décès (+8) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 21 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Samedi 20 juin 2020

16H55 Coronavirus-Algérie:11631 cas confirmés (+127) et 837 décès (+12) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 20 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Compte tenu de la hausse du nombre de nouveaux cas de contamination au Covid-19 et du non-respect des mesures sanitaires par la population, la wilaya de Sétif pourrait être reconfinée dans les prochains jours.

Vendredi 19 juin 2020

16H58 Coronavirus-Algérie:11504 cas confirmés (+119) et 825 décès (+14) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 19 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Jeudi 18 juin 2020



17H28 Coronavirus-Algérie:11385 cas confirmés (+121) et 811 décès (+12) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 18 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mercredi 17 juin 2020

17H25 Coronavirus-Algérie:11268 cas confirmés (+121) et 799 décès (+11) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 17 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

11h30 Route bloquée au niveau du carrefour de KSAR AL ABTAL sis, à 4 kilomètres au Nord de Ain Oulmène par les habitants de Ksar El Abtal probablement suite à la noyade d’un enfant dans une marre d’eau,affaire à suivre…

Mardi 16 juin 2020

16H25 Coronavirus-Algérie:11147 cas confirmés (+116) et 788 décès (+11) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 16 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Lundi 15 juin 2020

16H35 Coronavirus-Algérie:11031 cas confirmés (+112) et 777 décès (+10) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 15 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

La rentrée scolaire 2020-2021 pour les élèves se fera le 4 octobre prochain, a annoncé, ce lundi 15 juin, le ministère de l’Éducation nationale.

11H25 Selon le ministère de l’Éducation nationale,le brevet d’enseignement moyen (BEM) du 07 au 09 septembre 2020 quant à l’examen du baccalauréat, il aura lieu du 13 au 17 septembre prochain.

Dimanche 14 juin 2020

16H58 Coronavirus-Algérie:10919 cas confirmés (+109) et 767 décès (+7) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 14 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Le chanteur de Aissaoua, Zine Eddine Bouabdallah, est décédé, ce dimanche matin à Constantine à l’âge de 57 ans.

Samedi 13 juin 2020

17H25 Coronavirus-Algérie:10810 cas confirmés (+112) et 760 décès (+9) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 13 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Vendredi 12 juin 2020

16H 59 Coronavirus-Algérie:10698 cas confirmés (+109) et 751 décès (+10) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 12 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

A J-1 Les pouvoirs publics vont-ils poursuivre le déconfinement tel quel a été arrêté ou vont-ils le durcir compte tenu de la hausse de cas de contaminés notamment dans la wilaya de Sétif.

Jeudi 11 juin 2020

16H 58 Coronavirus-Algérie:10589 cas confirmés (+105) et 741 décès (+09) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 11 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

L’artiste peintre Mahjoub Ben Bella est décédé ce jeudi à l’âge de 76 ans.

Mercredi 10 juin 2020

16H 55 Coronavirus-Algérie:10484 cas confirmés (+102) et 732 décès (+08) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 10 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mardi 09 juin 2020

16H 58 Coronavirus-Algérie:10382 cas confirmés (+111) et 724 décès (+09) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 09 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Aujourd’hui mon blog (Colbert Hier,Ain Oulmène Aujourd’hui ) fête sa quinzième année, créé le 09 juin 2005 au temps des premiers pas de l’internet chez nous,près de 1.000.000 visiteurs et grâce à vous que mon blog vit…Mille merci !!!

Lundi 08 juin 2020

16H55 Coronavirus-Algérie:10265 cas confirmés (+111) et 715 décès (+08) à déplorer ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 08 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mise sous mandat de dépôt ce dimanche du directeur général de l’Entente Sportive de Sétif (ESS) de la Ligue 1 algérienne de football, Fahd Halfaia et du manager de joueurs Nassim Saâdaoui, dans l’affaire de trucage présumé de matchs, fuité par un enregistrement sonore.

Dimanche 07 juin 2020

16H45 Coronavirus-Algérie:10154 cas confirmés (+104) et 707 décès (+09) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 07 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Samedi 06 juin 2020

16H 55 Coronavirus-Algérie:10050 cas confirmés (+115) et 698 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 06 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Augmentation des carburants (loi des finances complémentaire 2020)

Gasoil : 29.01 DA (+5.95 DA)

Essence Super 45.97 DA (+4 DA)

Essence Normale : 43.71 DA (+4.76 DA)

Essence Sans Plomb : 45.62 DA (+4 DA)

GPL : (9 DA)

Vendredi 05 juin 2020

16H 58 Coronavirus-Algérie:9935 cas confirmés (+104) et 690 décès (+09) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 05 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Jeudi 04 juin 2020

17H 28 Coronavirus-Algérie:9831cas confirmés (+98) et 681 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 04 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mercredi 03 juin 2020

17H25 Coronavirus-Algérie: 9733 cas confirmés(+107) et 673 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 03 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mardi 02 2020

16H58 Coronavirus-Algérie: 9626 cas confirmés(+113) et 667 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 02 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Lundi 01 juin 2020

16H59 Coronavirus-Algérie: 9513 cas confirmés(+119) et 661 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 01 juin 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Le prolongement des mesures de confinement jusqu’au 13 juin prochain fait gronder les commerçants d’El Eulma, Béjaïa, Bouira, Batna et de Ghardaïa.

Les services des wilayas d’ Alger, Jijel,Skikda et d’Oran ont interdit les baignades et les accès aux plages.

Dimanche 31 mai 2020

16H55 Coronavirus-Algérie: 9394 cas confirmés(+127) et 653 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 31 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Samedi 30 mai 2020

16H58 Coronavirus-Algérie: 9134 cas confirmés(+133) et 646 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 30 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Vendredi 29 mai 2020

16H59 Coronavirus-Algérie: 9134 cas confirmés(+137) et 638 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 29 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Jeudi 28 mai 2020

22H30 Le comédien engagé et humoriste Guy Bedos,né à Alger est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé jeudi son fils Nicolas sur les réseaux sociaux.

16H55 Coronavirus-Algérie: 8997 cas confirmés(+140) et 630 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 28 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mercredi 27 mai 2020

17H08 Coronavirus-Algérie: 8857 cas confirmés(+160) et 623 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 27 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mardi 26 mai 2020

17H18 Coronavirus-Algérie: 8697 cas confirmés(+194) et 617 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 26 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Lundi 25 mai 2020

17H09 Coronavirus-Algérie: 8503 cas confirmés(+197) et 609 décès (+09) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 25 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Dimanche 24 mai 2020

17H45 Coronavirus-Algérie: 8306 cas confirmés(+193) et 600 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 24 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Le comédien Hakim Dekkar, connu sous le nom artistique « Djeha » est infecté par Coronavirus.

Samedi 23 mai 2020

16H09 Coronavirus-Algérie: 8113 cas confirmés(+195) et 592 décès (+10) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 23 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Vendredi 22 mai 2020

16H30 Coronavirus-Algérie: 7918 cas confirmés(+190) et 582 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 22 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Le chanteur guinéen Mory Kanté, interprète du tube « Yéké Yéké » est mort ce matin à l’âge de 70 ans.

Jeudi 21 mai 2020

16H28 Coronavirus-Algérie: 7728 cas confirmés(+186) et 575 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 21 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mercredi 20 mai 2020

16H25 Coronavirus-Algérie: 7542cas confirmés(+165) et 558 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 20 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Les pouvoirs publics ont décidé , ce mercredi, de rendre « strictement obligatoire » le port des masques dans l’espace public à partir du premier jour de l’Aïd Es Séghir.

Mardi 19 mai 2020

17H30 Le confinement partiel durant les deux jours de l’Aid Es Séghir sera applicable de 13h00 jusqu’au lendemain à 07h00 à toutes les wilayas et port obligatoire de masques , indique ce mardi un communiqué des services du Premier ministre.

16H29 Coronavirus-Algérie: 7377 cas confirmés(+176) et 561 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 19 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

La communauté universitaire a célébré le 64e anniversaire « Journée nationale de l’étudiant,19 mai 1956 » de la grève illimitée lancée par l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), en réponse à un appel du Front de libération nationale (FLN) pour lutter contre le colonialisme.

Lundi 18 mai 2020

16H28 Coronavirus-Algérie: 7201 cas confirmés(+182) et 555 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 18 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Le président de l’association Rassemblement-Action-Jeunesse (RAJ), Abdelouahab Fersaoui et l’activiste Brahim Daouadji ont ont été libéré ce matin.

Dimanche 17 mai 2020

17H25 Coronavirus-Algérie: 7019 cas confirmés(+198) et 548 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce Dimanche 17 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Le ministre de la santé de la Population et de la Réforme hospitalière a mis fin aux fonctions du Directeur de l’établissement public hospitalier Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj).

Obligation de se munir de masque de protection est applicable dès aujourd’hui dans tous les commerces sur le territoire national.

Samedi 16 mai 2020

17H30 Coronavirus-Algérie: 6821 cas confirmés(+192) et 542 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 16 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Vendredi 15 mai 2020

16H35 Coronavirus-Algérie: 6629 cas confirmés(+187) et 536 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 15 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

16H35 Coronavirus dans le monde

4.549.969 Cas confirmés

304.831 décès

1.726.194 cas de guérisons

4.549.969 Cas confirmés 304.831 décès 1.726.194 cas de guérisons A.Boudissa, Dr en Médecine à l’hôpital de Ras El Oued (à 29 kilomètres à l’Ouest de Ain Oulmène, est décédée du coronavirus ce jeudi 14 mai, à l’âge de 28 ans.

Jeudi 14 mai 2020

16H27 Coronavirus-Algérie: 6442 cas confirmés(+189) et 529 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 13 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.***

17H52 Coronavirus dans le monde

4.482.974 Cas confirmés

300.397 décès

1.684.714 cas de guérisons

Mercredi 13 mai 2020

16H28 Coronavirus-Algérie: 6253 cas confirmés(+186) et 522 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 13 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mardi 12 mai 2020

15H58 Coronavirus-Algérie: 6067 cas confirmés(+176) et 515 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 12 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19,le confinement sanitaire partiel sera reconduit jusqu’au 30 mai 2020 a annoncé ce mardi le Premier ministre.

L’Algérienne Meriem Merad élue membre de l’académie des sciences d’Amérique le 27 avril 2020.

Lundi 11 mai 2020

16H 03 Coronavirus-Algérie: 5891 cas confirmés(+168) et 507 décès (+05) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 11 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Jean-Luc Mélenchon dénonce le «mensonge colonial» à propos de l’Algérie.

Dimanche 10 mai 2020

17H09 Le Conseil des ministres réuni, ce dimanche, a décidé du report des épreuves du Baccalauréat et du BEM et se dérouleront à la troisième semaine de septembre et celles du BEM à la deuxième semaine de septembre.

Quant à l’examen de la 5e année primaire ex 6ème est annulé.

Pour ce qui est de la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020. Pour les étudiants de licence, Master ou doctorat,la soutenance de leurs thèses de fin d’études en mois de juin .

15H58 Coronavirus-Algérie: 5723 cas confirmés(+165) et 502 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 10 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Samedi 09 mai 2020

16H25 Coronavirus-Algérie: 5558 cas confirmés(+189) et 494 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 09 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Selon le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,les pensions de retraites seront revalorisées au titre de l’année 2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai courant.

Cette revalorisation prend effet à partir du 01 mail 2020.

2% pour les pensions de plus de 80000DA

Augmentation de 3% pour les pensions de plus de 50000DA et ne dépassant pas 80000DA

Augmentation de 4% pour les pensions supérieures à 20000DA mais ne dépassant pas 50000DA

7% pour les pensions égales ou inférieures à 20000DA

Little Richard, un des pionniers américains du rock’n’roll, connu pour ses hymnes entraînants comme « Tutti Frutti » ou « Long Tall Sally » et sa présence endiablée sur scène, est mort samedi à l’âge de 87 ans.

Wali de Constantine : Obligation de porter des masques dans les espaces commerciaux.

Vendredi 08 mai 2020

16H09 Coronavirus-Algérie: 5369 cas confirmés(+187) et 488 décès (+05) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 08 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

L’Algérie instaure une «Journée de la Mémoire» pour les massacres de 8 Mai 1945 de Sétif,Kherrata et Guelma.

Jeudi 07 mai 2020

15H58 Coronavirus-Algérie: 5182 cas confirmés(+185) et 483 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 07 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Selon la police américaine citée par CNN,un scientifique d’origine chinoise 37 ans et professeur à l’université de Pittsburgh qui était sur le point d’annoncer «des conclusions très significatives» concernant le Coronavirus, selon son université, a été tué par balles. Aussitôt son agresseur présumé, Hao Gu, 46 ans, a été retrouvé mort dans sa voiture près du lieu du crime.

Mercredi 06 mai 2020

16H25 Coronavirus-Algérie: 4997 cas confirmés(+159) et 476 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 06 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Le comédien et metteur en scène Abdelhamid Habbati est décédé ce mercredi à Constantine à l’âge de 75 ans.

Mardi 05 mai 2020

16H15 Coronavirus-Algérie: 4838 cas confirmés(+190) et 470 décès (+05) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 05 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Lundi 04 mai 2020

Le Moudjahid Lamoudi Abdelkader, l’un des deux derniers survivants du Groupe des « 22 » historique,est décédé aujourd’hui à l’âge de 95 ans.

16H09 Coronavirus-Algérie: 4648 cas confirmés(+174) et 465 décès (+02) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 04 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Dimanche 03 mai 2020

16H06 Coronavirus-Algérie: 4474 cas confirmés(+179) et 463 décès (+04) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 03 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

L’auteur d’un clip critique contre le président égyptien Sissi meurt en prison à l’âge de 24 ans.

Samedi 02 mai 2020

16H08 Coronavirus-Algérie: 4295 cas confirmés(+141) et 459 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 02 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Vendredi 01 mai 2020

10H00 1er mai : une fête du travail marquée par le coronavirus.

16H15 Coronavirus-Algérie: 4154 cas confirmés(+148) et 453 décès (+03) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 01 mai 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien

Jeudi 30 avril 2020

17H00 Coronavirus-Algérie: 4006 cas confirmés(+158) et 450 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce jeudi 30 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

12H00 Selon une décision ministérielle des Finances, la période d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2020 a été prolongée au 30 juin à 16h00 au lieu du 31 mai comme fixée initialement

Mercredi 29 avril 2020

16H00 Coronavirus-Algérie: 3848 cas confirmés(+199),444 décès (+07) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mercredi 29 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Mardi 28 avril 2020

16H49 Coronavirus-Algérie: 3649 cas confirmés(+132),437 décès (+05)et 1651 cas de guérison (+93) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce mardi 28 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

Lundi 27 avril 2020

18H15 Le confinement partiel ainsi que les mesures qui l’accompagnent ont été prolongées du 30 avril au 14 mai soit de 15 jours supplémentaires, a annoncé le gouvernement ce lundi 27 avril dans un communiqué.

17H24 Coronavirus-Algérie: 3517 cas confirmés (+135), 432 décès (+07) et dont 173 cas confirmés dans la wilaya de Sétif ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce lundi 27 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien.

17H24 Coronavirus dans le monde :

3.025.724 cas confirmés

209.001 décès

893.196 cas de guérison

Dimanche 26 avril 2020

16H55 Coronavirus-Algérie: 3382 cas confirmés (+126) et 425 décès (+06) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce dimanche 26 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Samedi 25 avril 2020

21H00 Les pouvoirs publics ont autorisé plusieurs activités commerciales à exercer, à l’effet de réduire l’impact économique et social de la crise du Coronavirus:Taxis urbains, salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d’électroménager, commerce d’articles et ustensiles de cuisines, commerce de tissus, de mercerie et de bonneterie, bijouteries et horlogeries, commerce de produits cosmétiques et parfumeries, commerce de meuble et de mobiliers de bureaux, librairies et vente d’articles scolaires, commerce en gros et détails de matériaux de BTPH (céramiques, appareillage électrique et produits sanitaires, agrégats et liants, articles de peinture, boiseries, canalisation et tuyauterie etc…

Covid-19 : un vaccin déjà testé sur l’humain en Chine

16H38 Coronavirus-Algérie: 3256 cas confirmés (+129) et 419 décès (+04) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce samedi 25 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Vendredi 24 avril 2020,1er jour de Ramadan

17H08 Coronavirus-Algérie: 3127 cas confirmés (+120) et 415 décès (+08) ont été enregistrés lors des dernières 24 heures selon le communiqué de ce vendredi 24 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Jeudi 23 avril 2020

21H00 Les wilayas concernés par l’allègement du Confinement de 17H00 à 07h00 du matin : Alger, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou, Médéa, Setif, Oran, Tlemcen, Ain Defla et Bejaia.Quant à la wilaya de de Blida sera soumise à un confinement partiel de 14h00 à 07h00 du matin.

19H55 La plupart des pays musulmans à travers le monde vont commencer à jeûner ensemble demain, vendredi 24 avril 2020 et l’Algérie devrait l’annoncer ce soir.Bon Ramadan à toutes,à tous et Bon confinement .

17H17 Coronavirus-Algérie: 3007 cas confirmés (+97) et 407 décès (+05) selon le communiqué de ce jeudi 23 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Mercredi 22 avril 2020-17H25

Coronavirus-Algérie: 2910 cas confirmés (+99) et 402 décès (+10) selon le communiqué de ce mercredi 22 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Mardi 21 avril 2020-17H25

Coronavirus-Algérie: 2811 cas confirmés (+93) et 392 décès (+08) selon le communiqué de ce mardi 21 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Lundi 20 avril 2020

En ce temps de pandémie du Coronavirus ,l’Algérie célèbre « virtuellement » le 20 avril, date d’anniversaire du printemps berbère du 20 Avril 1980.

17H25 Coronavirus-Algérie: 2718 cas confirmés (+89) et 384 décès (+09) selon le communiqué de ce lundi 20 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Dimanche 19 avril 2020 17H30

Coronavirus-Algérie: 2629 cas confirmés (+95) et 375 décès (+08) selon le communiqué de ce dimanche 19 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Samedi 18 avril 2020 17H19

Coronavirus-Algérie: 2534 cas confirmés (+116) et 367 décès (+03) selon le communiqué de ce samedi 18 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Le Centre International d’Astronomie, a annoncé ce samedi, que le début du mois sacré de Ramadan débutera le vendredi 24 avril prochain dans la plupart des pays musulmans. Bon Ramadan et bon confinement.

La période des confinements total et partiel devaient arriver à terme demain, dimanche 19 Avril seront finalement prolongés jusqu’au 29 avril 2020.

Confinement total pour la wilaya de Blida.

Confinement partiel à partir de 15h00 jusqu’au lendemain à 07h00 du matin pour 09 wilayas : Alger – Sétif – Béjaïa – Tlemcen – Tizi Ouzou – Médéa – Oran – Tipasa et Ain Defla.

Confinement partiel à partir de 19h00 jusqu’au lendemain à 07h00 du matin pour les 38 wilayas restantes.

Vendredi 17 avril 2020-17H20

Coronavirus-Algérie: 2418 cas confirmés (+150) et 364 décès (+16) selon le communiqué de ce vendredi 17 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Jeudi 16 avril 2020-17H24

Coronavirus-Algérie: 2268 cas confirmés (+108) et 348 décès (+12) selon le communiqué de ce jeudi 16 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Coronavirus dans le monde :2.119.300 cas confirmés et 141.945 décès.

Mercredi 15 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 2160 cas confirmés (+90) et 336 décès (+10) selon le communiqué de ce mercredi 15 avril 2020 par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Mardi 14 avril 2020

L’Algérie a franchi depuis ce mardi 14 avril la barre de 2000 personnes contaminées par le coronavirus .

. Coronavirus-Algérie: 2070 cas confirmés (+87) et 326 décès (+13) selon le communiqué de ce mardi 14 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, du ministère de la santé lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Lundi 13 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1983 cas confirmés (+69) et 313 décès (+20) selon le communiqué de ce lundi 13 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel FOURAR,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Dimanche 12 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1914 cas confirmés (+89) et 293 décès (+18) selon le communiqué de ce dimanche 12 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel FOURAR,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Samedi 11 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1825 cas confirmés (+64) et 275 décès (+19) selon le communiqué de ce samedi 11 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel FOURAR,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Salim Latreche,ex medecin de l’hôpital Kherrata (Nord de Sétif) est décédé ce samedi à l’âge de 42 ans à l’hôpital Frantz Fanon de Bejaia, après être contaminé du Coronavirus.

Vendredi 10 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1761 cas confirmés (+95) et 256 décès (+21) selon le communiqué de ce vendredi 10 avril 2020 à 17 heures par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel FOURAR,lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Jeudi 09 avril 2020

Deux journalistes sont décédés ce mercredi 8 avril de Covid-19. Il s’agit du photographe de presse Firas Zagher et de l’ancien journaliste du quotidien « El Moudjahid », Mohamed Baghdadi.

Coronavirus-Algérie: 1666 cas confirmés (+94) ,235 décès (+30) et 347 (+110) selon le dernier bilan publié ce jeudi 09 avril à 17 heures.

Coronavirus-dans le monde:1.576.077 cas ,93.575 décédés et le nombre de guéris:348.188

Mercredi 08 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1572 cas confirmés (+104) et 205 décès (+12) selon le dernier bilan publié ce mercredi 08 avril à 17 heures.

Mardi 07avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1468 cas confirmés (+45) et 193 décès (+20) selon le dernier bilan publié ce mardi 07 avril à 17 heures.

Lundi 06 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1423 cas confirmés (+103) ,173 décès (+21) et le nombre de cas de guéris est de 90 (inchangé) selon le dernier bilan publié ce lundi 06 avril à 17 heures.

Extension du confinement partiel à toutes les wilayas.

Dimanche 05 avril 2020

Selon le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,les résultats sont encourageants du protocole de traitement à la Chloroquine .

Coronavirus-Algérie: 8,5 millions de masques et 30 000 kits de dépistage seront réceptionnés ce dimanche 05 avril 2020.

Samedi 04 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1251 cas confirmés (+80) et 130 décès (+25) selon le dernier bilan publié ce samedi 04 avril à 17 heures.

Vendredi 03 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 1171 cas confirmés (+185) et 105 décès (+19) selon le dernier bilan publié ce vendredi 3 avril à 17 heures.

Jeudi 02 avril 2020

Coronavirus-Algérie: 986 cas confirmés (+139) et 83 décès (+25).

Coronavirus-Algérie : Confinement partiel étendu à 4 autres wilayas ( Ain Defla, Mostaganem, Bejaia et Bordj Bou Arreridj).

Coronavirus-Algérie:Les mesures de confinement total et partiel prolongées jusqu’au 19 avril 2020.

Mercredi 01 avril 2020

Coronavirus-Algérie:847 cas confirmés et 58 décès.

Prolongation indéterminée de la fermeture des écoles, des Universités et des centres de formation professionnelle , dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus.

Mardi 31 mars 2020

Coronavirus-Algérie:716 cas confirmés et 44 décès.

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le coronavirus, les vacances scolaires seront prolongées jusqu’au 19 avril,a indiqué hier 30 mars un communiqué du ministère de l’Education.

Lundi 30 mars 2020

Le chef de service de chirurgie générale à l’hôpital de Frantz Fanon (Blida) le Pr Si Ahmed El Mahdi, est décédé dans la matinée du 30 mars 2020 du Coronavirus.

Coronavirus-Algérie: 511 cas confirmés et 31 décès.

Dimanche 29 mars 2020

Selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar a révélé ce dimanche,57 nouveaux cas du coronavirus,2 décès,ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 511 et les décès à 31.

Samedi 28 mars 2020

Coronavirus-Algérie: 454 cas confirmés et 29 décès.

Vendredi 27 mars 2020

Coronavirus-Algérie: 409 cas confirmés et 26 décès

Jeudi 26 mars 2020

Le nombre de cas confirmés à 367 et les décès à 25, a révélé, ce jeudi, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

Mercredi 25 mars 2020

Coronavirus-Algérie: 264 cas et 19 décèsL’Algérie expérimentera la Chloroquine afin de traiter les cas atteints du coronavirus Covid-19.

Mardi 24 mars 2020

Il était une légende de l’afro-jazz. Le saxophoniste et chanteur franco-camerounais Manu Dibango est décédé ce mardi des suites du Covid-19 à l’âge de 86 ans.

Dimanche 22 mars 2020

Selon le ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière,l’Algérie est entrée en phase trois de la propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19).

Samedi 21 mars 2020

Dès demain le dimanche 22 mars 2020,les transports suspendus, cafés et restaurants fermés pour endiguer la propagation du coronavirus.

Kenny Rogers,la star de la musique country dont la carrière s’est étalée sur plus de 60 ans, s’est éteinte à l’âge de 81 ans.

Un vendredi civique et responsable,20 mars 2020

Pour la première fois depuis le 22 février2019, il n’y a pas eu manifestants appelant au changement du système à Alger et dans les grandes villes du pays, un vendredi civique et responsable face à la propagation du coronavirus.

Mercredi 18 mars 2020

Le coronavirus commence à se propager.A ce jour, Le nombre total de contamination atteint donc le chiffre de 67 dont 05 morts.

La coupe d’Europe des nations de football 2020 est annulée à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement.

Mardi 17 mars 2020

Plusieurs organisations estudiantines activant au sein du Hirak (mouvement de contestation populaire) auraint annoncé ce lundi la suspension des marches des mardis ainsi que leur participation à celles des vendredis jusqu’à nouvel ordre.

Coronavirus-Algérie : Suspension des prières dans toutes les mosquées et salles de prières dans tout le pays.

56e vendredi,13 mars 2020

Des millions d’algériens ont bravé les menaces du coronavirus pour manifester dans les rues d’Alger et dans les grandes villes du pays contre le système et ce pour le 56e vendredi consécutif du mouvement de protestation populaire depuis le 22 février 2019.

Dimanche 8 mars 2020

Journée internationale de la femme du 8 mars : Des milliers de femmes algériennes ont marché ce dimanche, journée internationale de la femme, une journée de lutte !!!

55e Vendredi,06 mars 2020

Ils sont des millions d’algériens, toujours au rendez-vous pour le 55e vendredi de mobilisation consécutif contre le système.

A Alger et dans les autres villes du pays, les manifestants continuent à marcher et leur principale revendication à savoir le changement radical.

Lundi 02 mars 2020

Selon un communiqué du ministère de la santé d’hier soir,deux cas de coronavirus ont été confirmés dans la wilaya de Blida, la même source précise qu’il s’agit d’une femme et sa fille respectivement âgées de 54 ans et 24 ans.

Samedi 29 février 2020

Papicha ( jeunes filles coquettes ), le film de Mounia Meddour, interdit en Algérie a réussi à arracher deux prestigieux récompenses lors de la 45e cérémonie des Césars qui s’est tenue ce vendredi 28 février à Paris, en France.

Jeudi 27 février 2020

Suite aux recommandations des autorités saoudiennes face au Coronavirus ,la compagnie Air Algérie annonce l’annulation de tous ses vols vers l’arabie saoudite.

Dimanche 24 février 2020

Hervé Bourges est décédé ce dimanche à l’âge de 86 ans,grande figure des médias et de la francophonie et était un militant anti-colonialiste du temps de la guerre de libération d’Algérie.

Samedi 22 février 2020

Des millions d’algériennes et algériens ont marché le 53e vendredi à travers tout le pays, encore des millions de manifestants sont sortis également ce jour samedi à Alger et dans toutes les villes du pays pour célébrer le premier anniversaire du mouvement populaire contre le système, pour le changement et pour un état de droit.

Vendredi 21 février 2020

Ils étaient des millions à commémorer ce vendredi 21 février, avec un pacifisme inouï sous un soleil printanier l’anniversaire du début de mouvement populaire à Alger et à travers toutes les villes d’Algérie du pays.

Leur volonté d’aller jusqu’au bout dans les principales revendications de la révolution populaire pour un changement radical du système.

Un slogan inédit : « Nous nous ne sommes pas venus pour fêter, mais pour que vous dégagiez ».

Dimanche 16 février 2020

Kherrata,ville du 8 mai 1945 est le berceau du Hirak, célèbre sa première année de révolution pacifique ce jour le 16 février 2020.

Vendredi 07 février 2020

Des millions de manifestants ont marché à Alger et dans les grandes villes du pays ce 51è vendredi consécutif de mobilisation populaire en scandant les slogans habituels contre le pouvoir en place : « un État civil et non militaire ». et appelant à un changement politique.

Mercredi 05 février 2020

L’acteur américain Kirk Douglas, célèbre notamment pour ses rôles dans les films « 20.000 Lieues sous les mer », « Les Sentiers de la gloire » et « Spartacus », est décédé ce mercredi à l’âge de 103 ans.

Mardi 04 février 2020

50e Marche des étudiants,04-02-2020:Ils sont des milliers à Alger et dans les grandes villes,déterminés plus que jamais, à la veille des célébrations de l’an I du Hirak, à faire aboutir les revendications nées un 22 février.

Dimanche 02 février 2020

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.L’Algérie s’est dit “surprise de la déclaration faite par le Président turc, Recep Tayyip Erdogan dans laquelle il attribue à Abdelmadjid Tebboune des propos sortis de leur contexte sur une question liée à l’histoire de l’Algérie”.

Vendredi 31 janvier 2020

50e vendredi du 31 janvier 2020:

Des millions d’algériens ont manifesté ce 50e vendredi du Hirak à Alger et dans les grandes villes du pays pour réaffirmer leur refus du système en place.

Mardi 28 janvier 2020

Mardi 28-01-2020: 49e Marche des étudiants à Alger et dans les grandes villes:Clamant « Non à l’exploitation du gaz de schiste et changement radical du système ».

Vendredi 24 janvier 2020

49e Marche du vendredi,24-01-2020 :Les algériens et algériennes ont marché ce vendredi 24-01-2020 à Alger et dans plusieurs villes de pays.

Mardi 21 janvier 2020

Des milliers d’étudiants soutenus par la population, sont mobilisés ce mardi à Alger et dans les grandes villes du pays pour le 48e acte de leur mouvement,même volonté et détermination.

Vendredi 17 janvier 2020

Le 48e vendredi de contestation a été marqué par des pancartes et slogans en hommage au Chahid Didouche Mourad, tué les armes à la main le 18 janvier 1955 à Constantine.

Mardi 14 janvier 2020

Libye : Haftar a quitté Moscou sans signer l’accord de cessez-le-feu.

Lundi 13 janvier 2019

Libye:Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen (GNA), et le maréchal Khalifa Haftar, sont attendus à Moscou aujourd’hui lundi, ayant pour pour objectif la signature d’un accord formel de cessez-le-feu en Libye.

Samedi 11 janvier 2020

An Amazigh 2970 :Asseguas Amegaz & Meilleurs vœux à toutes et à tous !!!

Vendredi 10 janvier 2020

47e Marche ,10-01-2020:Des milliers de manifestants clament «Asseguas Amegaz, wel Hirak Rahou labass » .

Mardi 07 janvier 2020

Des milliers d’étudiants et citoyens ont marché ce mardi à Alger et dans les grandes villes du pays clamant « un état civil et non militaire ».

Vendredi 03 janvier 2020

Marée humaine à Alger et dans les grandes villes du pays en ce 46e vendredi du 03-01-2020.

Un raid américain à Bagdad a causé ce vendredi la mort du puissant général iranien Soleimani et d’un autre leader pro-Téhéran en Irak.

La situation en Libye étant montée d’un cran après la déclaration d’intention de l aTurquie d’intervenir dans le pays, l’Algérie a affirmé que ce conflit ne pouvait avoir qu’une solution «exclusivement inter-libyenne» et qu’elle n’acceptait «la présence d’aucune force étrangère».

Jeudi 02 janvier 2020

Arrêté le 29 juin dernier à Alger, placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs ( Alger),l’ancien commandant de la wilaya 4 Lakhdar Bouragâa est poursuivi pour « atteinte au moral » de l’armée et «outrage à corps constitué». vient d’être libéré de prison.

76 détenus ont été libérés ce jeudi 2 janvier, dont le général à la retraite Hocine Benhadid. Les autres détenus libérés sont au nombre de 51 à Alger, 2 à Tlemcen, 4 à Oued Souf, 2 à Tipasa, 1 à Boumerdès, 6 à Chlef, 2 à el Tarf, 1 à Tissemsilt, 2 à Oran et 3 à Constantine.