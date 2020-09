Coronavirus-Algérie :Levée totale du confinement pour 19 wilayas dont Sétif

BREAKING NEWS

Lundi 31 août 2020 Mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de huit (8) walis et six (6) walis délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés, indique ce lundi un communiqué de la présidence de la République ( Kamel Abla, wali de Sétif).*** Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué ce lundi, que la reprise progressive des cours aux universités, aura lieu à partir du 19 septembre prochain.