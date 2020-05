Coronavirus-Algérie: Maintien du confinement partiel jusqu’au 13 juin et levée totale pour 4 wilayas

Les pouvoirs publics ont décidé ce jeudi soir de maintenir le confinement partiel à domicile jusqu’au 13 juin prochain dans la cadre des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus et la levée total confinement dans 4 wilayas (Saida, Tindouf, Illizi et Tamanrasset) et l’allègement des mesures dans la wilaya de Blida.

Il est également annoncé la prolongation du confinement partiel de 15 jours dans 44 wilayas soit l’application d’un confinement partiel, de 17 heures jusqu’à 7 heures du matin du lendemain, dans ces wilayas : Batna, Béjaia, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Belabes, Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou Arreridj, Tipaza et Ain Defla.

Pour ce qui est des autres wilayas, le confinement partiel est applicable de 19h00 jusqu’au lendemain à 7h00 du matin pour une période de quinze (15) jours.

PS.Ces nouvelles mesures seront appliquées à compter du samedi 30 mai 2020.