Coronavirus-wilaya de Sétif : Le wali ordonne la fermeture des commerces

Compte tenu de la situation épidémiologique de la wilaya de Sétif , marquée, ces derniers jours par une hausse inquiétante dans les cas de contamination au coronavirus ,du non-respect des mesures de la distanciation sociale et des mesures préventives sanitaires, le wali de Sétif a décidé de la fermeture des magasins de vente de vêtements, chaussures et de pâtisserie comme mesure préventive pour endiguer la propagation du Coronavirus et prend effet à partir du 03 mai 2020 dans toute la wilaya.

En effet,ce matin à Ain Oulmène , les éléments de la sureté nationale ont sommé à fermer les commerces de zlabia, ainsi que ceux d’habillement et chaussures.

Cette décision est attendue et restera valide jusqu’à nouvel ordre dit-on, est à saluer, les commerçants en fait n’ont pas du respecté les mesures de distanciation sociale imposées dans le cadre de l’instruction des pouvoirs publics relative à l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces, une décision concerne l’ensemble des commerces ciblés à travers les communes de la wilaya de Sétif.