Coronavirus-wilaya de Sétif : Refermeture de plusieurs commerces pour non-respect des mesures barrières (actualisé)

Comme on l’a « prédit » dans notre dernier article du 13 juin dernier relatif au déconfinement, la wilaya de Sétif, est aujourd’hui l’épicentre du coronavirus et la pandémie s’amplifie de jour en jour notamment à Sétif,El Eulma,Ain Oulmène et à Ain Azel .

La situation s’est aggravée depuis la décision d’alléger le confinement

Face à cette situation,les médecins des hôpitaux de Sétif ,d’El Eulma, de Ain Oulmène et de Ain Azel auraient tiré la sonnette compte tenu des conditions de prise en charge médicale et des structures d’accueil sont submergées et les services réservés aux patients contaminés au coronavirus sont saturés.

Selon, un proche témoin, qui m’a révélé ces derniers jours, le manque de lits d’hospitalisation et de kits de dépistage que se fait rare au centre hospitalier universitaire (CHU) de Sétif,qu’il a été « renvoyé et traité » chez lui faute d’admission.

Aussitôt, le wali de Sétif ordonne la refermeture de plusieurs commerces de du chef-lieu de Sétif et que la réouverture de ces commerces est tributaire de l’engagement des commerçants à respecter les mesures barrières.

Reconfinement n’est pas à écarter

Cette décision a été prise suite au non -respect des mesures sanitaires obligatoires par les citoyens et les commerçants afin de lutter contre la propagation du Coronavirus et le reconfinement n’est pas à écarter si la situation s’aggraverait davantage.

A noter que cette mesure ne se limite pas seulement aux commerces du chef-lieu de la wilaya et pourrait être élargie à Ain Oulmène ,Eulma,Ain Azel et éventuellement à d’autres communes.

Par ailleurs à Ain Oulmène, les autorités locales envisagent « l’aménagement » des salles de soins au centre de formation professionnelle ou à l’auberge de jeunesse.