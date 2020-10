Coronavirus:Reconfinement de 3 wilayas dont Sétif et levée de confinement dans 10 wilayas

Les pouvoirs publics viennent de décider ce mercredi le reconfinement partiel à domicile de trois wilayas, Sétif,Batna et Constantine selon l’évolution de la situation sanitaire de l’épidémie de Covid-19 pour une durée de 30 jours à partir de demain , de 23H00 au lendemain 06H00 de matin.

il a été également décidé de « lever la mesure portant interdiction de le circulation de transport urbain collectif public et privé pendant les week-ends,l’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de « rassemblement de personnes et de regroupement familial », y compris les mariages et autres fêtes et levée de confinement partiel des 10 wilayas ci-après :Bouira, Tebessa, Médéa, Illizi, Boumerles, El tarf, Tindouf, Tipaza, Ain Defla et Relizane.