Covid-19 : Les prémices d’une 3e vague plane,les contaminations en hausse à Ain Oulmène

L’hypothèse d’une troisième vague de l’épidémie du Covid-19 devient de plus en plus probable compte tenu du nombre de contaminations au Covid-19 qui repartent à la hausse.

Selon une « source hospitalière »,prés de 50 cas de contaminations ont été enregistrées rien que la première semaine du mois de Ramadan à l’hôpital de Mohammed Boudiaf de la ville de Ain Oulmène et sont également en augmentation à Sétif et à El-Eulma .

A un mois du mois de Ramadan,dans les cafés,les restaurants,dans les marchés,dans les supérettes et d’autres commerces de la ville de Ain Oulmène « on se rend bien vite compte que le respect des gestes barrières et du port de la bavette sont tombés aux oubliettes ».

Les gens pensaient que la pandémie a reculé mais en réalité il n’en est rien.

Il est probable qu’on est à l’aube d’une 3e vague, une situation préoccupante que devrait pousser les pouvoirs publics à prendre une décision en urgence à reconfiner les habitants de la wilaya de Sétif avec le respect strict des gestes barrières et du port des masques et en prévision de la propagation du variant britannique avant qu’il soit trop tard.

Par ailleurs, la campagne de vaccination lancée en grandes pompes se poursuit à un rythme assez timide et une plateforme en ligne a été dédiée à l’inscription des personnes intéressées à la vaccination semble immergée par les demandes.

Même vaccinés, continuez à respecter les gestes barrière et porter le masque !!!