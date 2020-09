Du pain sur la planche pour la nouvelle Cheffe de Daira de Ain Oulmène

Madame Charfi Hadda, a pris ce mardi ses fonctions de nouvelle Cheffe de Daïra de Ain Oulmène,la plus peuplée de la Wilaya en remplacement d’El Hadj Farsi promu au poste de secrétaire général de la wilaya de Khenchela dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment par la Présidence.

La cérémonie d’installation, a été tenue au siège de la Daira et s’est déroulée en présence des autorités civiles, militaires, des élus et des « représentants de la société civile ».

En effet,du pain sur la planche pour la nouvelle Cheffe de Daira, le programme logements, problème de décharge des ordures ménagères, routes, gaz naturel, maticots , réhabilitation du jardin public et espaces verts, chômage,création de nouveaux services de spécialités et dotation de l’hôpital de scanner et IRM ,réseaux d’assainissement, désenclavement des cités (Lefrikat,Ech Chott ,Cherchoura,du 5 juillet ,Berbes…) et tous les Douars,seraient les attentes et les préoccupations des habitants de la Daira de Ain Oulmène.