Éducation :Un plan d’urgence face à la suspension des cours au profit des élèves relevant des trois cycles du 5 au 19 avril 2020

Un plan d’urgence devant faire face à la suspension des cours au profit des élèves relevant des trois cycles ( primaire, moyen et secondaire), du du 5 au 19 avril 2020 selon un communiqué de ce jeudi du ministère de l’Éducation nationale.

Ces mesures portent sur l’élaboration d’un programme éducatif, en coordination avec le ministère de Communication, intitulé « +clés du succès+ » et contenant des modèles de cours du troisième trimestre (année scolaire 2019/2020), et ce à partir du 5 avril 2020 sur les chaînes de la télévision publique et diffusion de cours de 3e trimestre (année scolaire 2019-2020), à partir du 5 avril en cours au profit des élèves des trois cycles confondus à travers des chaînes éducatives selon des horaires de diffusion via la chaine « Youtube ».

Il sera procédé,l’activation du dispositif de soutien scolaire via internet à partir du 5 avril 2020, et ce à travers les plateformes numériques de l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) au profit des élèves de 4e année moyenne et de 3e année secondaire conformément à des horaires d’accès à ces plateformes.

Il est fort probable que les élèves des trois cycles auront du mal à se connecter à la plate-forme et des difficultés seraient attendues pour visionner une vidéo compte tenu de la mauvaise qualité du débit d’internet et du nombre croissant de connexions en ce confinement , autrement dit les plates-formes de l’Éducation nationale seraient certainement saturées.