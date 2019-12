Flash Infos

41e vendredi du Hirak :Les algériennes et les algériens sont sortis massivement à Alger et dans les grandes villes pour dire « NON » à l’élection présidentielle.

Algérie Télécom, le seul provider et détenteur du monopole d’internet en Algerie baisse les prix sur ses offres de 4 et 8 Mbps.

A Alger et dans les autres villes du pays, les manifestants ont participé à une marche sans précédent du 42 e vendredi « avant les élections présidentielles » , ils étaient plus nombreux que le vendredi 41.

Un grand meeting de solidarité avec le mouvement populaire de contestation algérien aura lieu le 9 novembre à Paris.

Mercredi 06 novembre 2019

Vendredi 01 novembre 2019

Des millions de manifestants pacifiques ont marché ce vendredi 1er novembre dans plusieurs villes du pays à Alger, Oran, Constantine, Annaba, Chlef, Mostaganem, Sétif,Ain Beida,Annaba,BatnaBlida, Tipaza, Dellys, Bejaia, BBA,Tizi Ouzou, Bouira, Jijel, Sidi Bel Abbes…

Une mobilisation historique a été enregistrée ce vendredi, est l’une des imposantes marches depuis le début du 22 février 2019.

Jeudi 31 octobre 2019

Mercredi 30 octobre 2019

Les magistrats maintiennent la pression au 3ème jour de la grève.

Mardi 29 octobre 2019

Lundi 28 octobre 2019

Manifestations, débrayages ,grève illimitée des magistrats avant quelques jours du 65ème anniversaire du 1er novembre 1954.

Dimanche 27 octobre 2019

Suite à l’appel du syndicat national de la magistrature et suite au dernier mouvement opéré par le ministère de la justice,les juges entament aujourd’hui, une grève illimitée en réclamant une réelle indépendance de la justice.

Jeudi 24 octobre 2019

Mercredi 23 octobre 2019

La candidate aux primaires démocrates Elizabeth Warren favorite des primaires démocrates veut suspendre l’aide à Israël à l’arrêt de la colonisation.

Lundi 21 octobre 2019

Education-calendrier des vacaces:Les vacances d’automne sont fixés du 29 octobre 2019 au 03 novembre 2019, les vacances d’hiver du jeudi 19 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 et les vacances de printemps ont été fixés du jeudi 19 mars 2020 au dimanche 05 avril 2020.

Quant aux vacances d’été pour l’année scolaire en cours, elles débuteront pour les enseignants à partir du jeudi 2 juillet 2020.

Dimanche 20 octobre 2019

Grippe saisonnière: Plus de 800.000 doses de vaccin anti-grippal réceptionnées.

Jeudi 17 octobre 2019

Lundi 14 octobre 2019

Kais Saied élu président de la Tunisie avec plus de 75% des voix.

Dimanche 13 octobre 2019

Des rassemblements se déroulent également dans d’autres wilayas,à Oran,Annaba,Constantine,El Oued,Ouargla,Bejaia, Batna, Bordj Bou Arreridj, Biskra etc..

Les Tunisiens sans enthousiasme ont le choix entre deux candidats l’homme d’affaires Nabil Karoui, et le juriste Kais Saied huit ans après la chute de Zine el-Abidine Ben Ali.

Samedi 12 octobre 2019

Tunisie:Élection présidentielle:Fin de la campagne électorale de Nabil Karoui et Kais Saied à l’avenue Habib Bourguiba (Tunis).

Vendredi 12 octobre 2019

Début de la journée de mobilisation manifestation du 34ème vendredi à Alger et dans toutes les grandes villes dénonçant la répression,lle projet de a loi deshydrocarbures et de la loi de finance 2020 et en exhibant des slogans hostiles au pouvoir.

Dimanche 06 octobre 2019

Un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été froidement égorgé par un homme, en début de soirée ce samedi suite à une rixe en face du siège du chef-lieu de la wilaya de Sétif.

Vendredi 04 octobre 2019

Le 33ème vendredi de mobilisation populaire contre le système intervient à la veille du 5 octobre, date anniversaire des événements du 5 Octobre 1988.

Lundi 23 septembre 2019

Vendredi 20 septembre 2019

Des manifestations pour exiger le départ du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi ont eu lieu dans la capitale égyptienne et dans d’autres villes d’Égypte ce vendredi .

Jeudi 19 septembre 2019

L’ex- dictateur tunisien Ben Ali est décédé à l’âge de 83 ans.

Mercredi 18 septembre 2019

Le cinéaste Moussa Haddad, producteur et réalisateur de plusieurs films à succès, est décédé mardi à Alger à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie.

Il avait travaillé comme assistant du réalisateur italien Gilo Pontecorvo, sur le film “La bataille d’Alger”, et de Enzo Peri sur le film “Trois pistolet pour César”. Il a réalisé sa première œuvre “L’inspecteur Tahar” en 1967, suivie par “Les vacances de l’inspecteur Tahar” en 1972 et “Sous le peuplier” sortie la même année. Les jeunes générations le connaissent aussi pour son film Les enfants de novembre et Une cigarette pour Ali sorti en 1975 et Made In sorti en 1999.

Jeudi 12 septembre 2019

Projet de la loi de finances 2020 :Fin de la règle 51/49 pour les investisseurs étrangers en Algérie et possiblité pour les algériens d’importer par leurs propres moyens des véhicules moins de 3 ans.

Mardi 10 septembre 2019

Match de préparation : Algérie 1 Benin 0

Lundi 09 septembre 2019

Vendredi 06 septembre 2019

L’ex dictateur zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017, est décédé à l’âge de 95 ans.

Samedi 31 aout 2019

Nouvel an musulman:Le 1er du mois de Moharem est fixé ce dimanche 01 septembre, quant au mardi 10 septembre coïncidera avec le jour de Achoura, a indiqué le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Bonne fete à toutes et à tous !!!

Mercredi 07 aout 2019

La grande romancière Toni Morrison, première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature, est morte ce lundi à l’âge de 88 ans, a annoncé hier sa famille.

Dimanche 04 aout 2019

Soudan:Les militaires putschistes et les meneurs de la contestation ont paraphé dimanche une déclaration constitutionnelle ouvrant la voie au transfert du pouvoir à une nouvelle instance de transition dominée par les civils.

Mercredi 31 juillet 2019

Ligue des champions CAF:Le tribunal arbitral du sport (TAS) va statuer, au plus tard aujourd’hui, sur les appels interjetés par l’Espérance de Tunis et le Widad de Casablanca au sujet du scandale de la finale « retour » de Ligue des champions CAF disputée le 31 mai dernier à Radès.

Jeudi 25 juillet 2019

Le président de la République tunisienne Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi à l’âge de 92 ans, a annoncé la présidence en milieu de matinée. Il est décédé à l’hôpital militaire de Tunis.

Mercredi 24 juillet 2019

Selon un communiqué du procureur du tribunal d’Alger,l’ex et « puissant » ministre de la Justice, Tayeb Louh, est visé par une enquête de justice.

Samedi 20 juillet 2019

Après six mois passés en prison , le militant des droits de l’homme Hadj Ghermoul a été libéré ce samedi 20 juillet 2019.Il est âgé de 37 ans, a été placé en détention le 29 janvier et condamné le 07 février 2019 à 6 mois de prison ferme par le tribunal de la ville de Mascara.

Vendredi 19 juillet 2019

Dimanche 14 juillet 2019

Les Fennecs se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 à la faveur de sa victoire 2-1 face au Nigéria aujourdhui en début de soirée en demi-finale au Stade international du Caire.

Jeudi 11 juillet 2019

CAN2019 : Quarts de finale Algérie- Côte d’Ivoire : Les Fennecs, basés au Caire depuis la compétition, rejoindront la ville de Suez où ils affronteront les éléphants de la Côte d’Ivoire aujourd’hui à 17 Heures 00 (GMT+1).

Mardi 02 juillet 2019

Mouad Bouchareb a « démissionné » de la Présidence de l’Assemblée populaire nationale (APN), a été également vous rappelle-t-on « dirigeant » de l’instance dirigeante du front de libération nationale (FLN) avant que la justice ne reconnaisse Mohamed Djemai comme nouveau secrétaire général suite à la forte pression de la part du groupe parlementaire de ce parti.

Samedi 29 juin 2019

Le peuple algérien célèbre aujourd’hui le 27 ème anniversaire de l’assassinat de Mohammed Boudiaf au lendemain du 19 ème vendredi consécutif des marches manifestations populaires enclenchées le 22 février dernier aspirant à la liberté, à une réelle démocratie et à une justice sociale dont rêvait Feu Mohammed Boudiaf.

Samedi 21 juin 2019

L’Iran a averti ce samedi les USA que la moindre attaque contre son territoire aurait des conséquences graves pour leurs intérêts dans la région, aussitôt le président américain eut annulé à la dernière minute des frappes de représailles .

Vendredi 21 juin 2019

Acte 18 :Depuis le 22 février, les Algériens sortent chaque vendredi massivement dans les rues dans toutes les grandes villes pour réclamer un changement du « système » politique en Algérie.

Aujourd’hui ,ils sont des millions dans les rues de ces grandes villes malgré la chaleur.

Lundi 17 juin 2019

Mohamed Morsi ,premier chef d’État démocratiquement élu, ce Frère musulman avait été renversé au bout d’un an par le « dictateur et maréchal » SISSI,incarcéré depuis 2011, il a succombé ce lundi alors qu’il était entendu par la justice.

Mardi 11 juin 2019

Le 6 février 2019, Hadj Ghermoul le jeune militant des droits de l’homme a été condamné à six mois de prison et à une amende de 30 000 dinars algériens,croupit toujours en prison pour avoir exprimé une opinion.

Vendredi 07 juin 2019

108 morts et près de 500 blessés,une répression sans précédent depuis quelques jours au Soudan, où la junte militaire tente de faire plier le mouvement de contestation qui prend de l’ampleur depuis six mois.

Compte tenu tenu de cette répression ,l’Union africaine suspend le pays.

Mercredi 05 juin 2019

La Presse algérienne francophone ,l’un des premiers responsables de quotidiens francophones ,Fouad Boughanem, Directeur du quotidien Le Soir d’Algérie, est décédé ce mercredi 5 juin

Dimanche 02 juin 2019

Aide’koume Mabrouke à toutes et à tous.

Dimanche 19 mai 2019

Marche des étudiants à Alger et dans les chef-lieux de wilaya à l’occasion de la Journée Nationale de l’étudiant ce dimanche 19 mai 2019 et scandaient des slogans contre les symboles du pouvoir en place.

Vendredi 17 mai 2019

Pour le 13ème vendredi depuis le 22 février dernier,les algériens sont sortis aujourd’hui en masse pour demander un changement radical,ils étaient des centaines de milliers dans les villes et près de 25 millions sur tout le territoire,en ce Ramadan , à braver la faim, la soif et le soleil.

Mercredi 15 mai 2019

Soudan : Le Conseil militaire au pouvoir et des représentants des manifestants ont annoncé ce mercredi, à l’issue de discussions , un accord sur une période de transition politique de trois ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils.

Vendredi 10 mai 2019

12ème vendredi consécutif :Imposantes marches à travers tout le pays pour réclamer le départ du systeme.

Jeudi 09 mai 2019

Première opération “pilote” de délivrance du permis de conduire biométrique dans la wilaya de Ghardaïa a débuté ce jeudi.

Mercredi 08 mai 2019

L’Algérie commémorera ce mercredi le 74ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945, qui ont fait plusieurs milliers de personnes , victimes de crimes contre l’humanité .

Mardi 07 mai 2019

L’ancien sénateur belge Serge Moureaux, défenseur des Algériens durant la Guerre de Libération nationale, est décédé jeudi à l’âge de 85 ans

Lundi 06 mai 2019

Le journaliste Rachid Alik, « Zappa » est décédé ce dimanche suite à une longue maladie. Il avait travaillé dans plusieurs rédactions notamment, Alger-Républicain, la Tribune, Le Matin et Liberté.

Samedi 04 mai 2019

Un hélicoptère de l’Armée s’est écrasé ce jeudi près de l’aéroport de Guemar dans la wilaya d’El-Oued.

Jeudi 02 mai 2019

Le chef d’état-major de l’armée s’est à nouveau exprimé ce mardi , en marge d’une visite à Constantine , »ses principaux messages » de son discours :

1-Lutter contre « corruption et corrupteurs »

2-Respecter la Constitution et organiser des élections dans les « plus brefs délais ».

Mardi 30 avril 2019

Les travaux de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger ont été achevés dont le coût total de la construction de la Grande Mosquée est estimé à deux milliards de dollars équivalent à la construction de 05 hôpitaux universitaires ultra-modernes selon Said Sadi ex chef du parti RCD.

Samedi 27 avril 2019

Issaad Mebrouk élu nouveau président du syndicat national des magistrats,il remplace Djamel Laidouni à l’issue d’une assemblée générale élective tenue ce samedi 27 avril 2019 et il était l’un des premiers juges à soutenir le mouvement populaire contre le pouvoir en place.

Vendredi 26 avril 2019

Mercredi 24 avril 2019

Les USA d’Amérique ont apporté leur soutien à la demande légitime des manifestants soudanais pour la mise en place d’un gouvernement civil.

Mardi 23 avril 2019

Effondrement d’un immeuble à la Basse-Casbah : le bilan s’alourdit à 5 victimes.

Samedi 21 avril 2019

Selon la police locale,au moins 137 personnes ont péri ce dimanche dans une série d’attentats contre trois hôtels de luxe et trois églises du Sri Lanka, où était célébrée la messe de Pâques.

Vendredi 19 avril 2019

Mercredi 17 avril 2019

Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a rappelé ce mercredi aux médias audiovisuels » le principe de la déontologie ».

Samedi 13 avril 2019

L’acteur et animateur algérien Aziz Degga est décédé, ce vendredi 2 avril, à l’âge de 74 ans, suite à une longue maladie.

Il a joué dans de nombreux films, notamment celui de Omar Gatlatou.

Jeudi 11 avril 2019



Selon plusieurs médias , des véhicules militaires sont déployés à différents carrefours stratégiques de la capitale Khartoum et ces mêmes médias affirment que le dictateur Omar El-Béchir aurait « démissionné », apparemment un coup d’état.

Mardi 09 avril 2019

Le président Bouteflika a annoncé vous rappelle-t-on sa démission le 2 avril 2019 , suite à la pression du peuple et de l’armée nationale populaire (ANP) .

Le Parlement réuni ce jour « en congrès » a pris acte de la vacance de la présidence la République et actionné la mise en application de l’article 102 de la Constitution en vertu duquel Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, assumera les fonctions de chef de l’État par intérim pendant 90 jours.

Samedi 06 avril 2019

Dans le dernier numéro de l’organe officiel El Djeich, l’armée nationale a réaffirmé son soutien aux revendications populaires.

Jeudi 04 avril 2019

Le secrétaire général du Conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA), Idir Achour est décédé à l’âge de 51 ans ce mercredi, des suites d’un arrêt cardiaque..

Mercredi 20 mars 2019

Plusieurs appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour le boycott en force du match de l’équipe nationale algérienne face à la Gambie, prévu ce vendredi 22 mars 2019 à Blida.

« L’avenir de Notre pays est plus important qu’un match de football »

Dimanche 10 mars 2019



Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s’est écrasé en Ethiopie avec 157 personnes à son bord.

Samedi 09 mars 2019

Vendredi 01 mars 2019

Hassan Ben Kheda, fils du premier président du gouvernement provisoire (GPRA), Youssef Benkheda, est mort lors des manifestations de ce vendredi à Alger.

Lundi 26 février 2019

L’Australie veut planter un milliard d’arbres pour lutter contre le réchauffement climatique.

Vendredi 22 février 2019

Plusieurs millions de manifestants défilent en ce moment ce vendredi contre le cinquième mandat que brigue le président algérien Abdelaziz Bouteflika et le pour le changement radical du système.

Une manifestation monstre pacifique de tout le peuple algérien ce 22 février 2019 dans plusieurs villes du pays, alors que personne ne sait qui a appelé à cette marche.

La veille, sur les réseaux sociaux, on sentait qu’il allait se passer quelque chose, mais on ne savait pas d’où ça venait.

Lundi 18 février 2019

Le débit de l’internet va sensiblement augmenter et la connexion sera également mieux sécurisée, selon la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imen Houda Feraoun après la mise en service samedi du câble sous-marin en fibre optique « MEDEX », que ce câble va permettre d’augmenter le débit de l’internet jusqu’à 8 térabits. Ce câble sous-marin part des Etats-Unis (en Virginie), passe par l’Europe, notamment l’Espagne, puis Annaba et continue, selon la ministre, vers les pays arabes et l’Asie et Hong Kong.

Mercredi 13 février 2019

Le monde célèbre aujourd’hui le mercredi 13 février la Journée Mondiale de la Radio, qui a pour thème « Dialogue, tolérance et paix ».

Mardi 12 février 2019

Un étudiant a été retrouvé égorgé dans sa chambre à la cité universitaire de Ben Aknoun (Ouest d’Alger) ce dimanche selon plusieurs médias, il été tué par deux individus qui ne résident pas dans cette cité.

Lundi 04 février 2019

Dimanche 03 février 2019

Vendredi 01 février 2019

172 « postulants » à la candidature à l’élection présidentielle du 18 avril prochain, dont 14 chefs de partis politiques, ont procédé déjà au retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles selon le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans un communiqué rendu public ce mercredi.

Jeudi 31 janvier 2019

L’ancien correspondant du journal Le Monde à Alger, Paul Balta, est décédé dimanche dernier à Paris à l’âge de 89 ans, a appris mercredi l’APS auprès de sa famille.

Lundi 29 janvier 2019

Selon le Ministère de l’Intérieur,le nombre des candidats ayant retiré les formulaires de candidatures pour l’élection présidentielle du 18 avril 2019 a atteint samedi 101 candidats.



Jeudi 24 janvier 2019

Mardi 22 janvier 2019

Victime d’une chute d’un rocher à Mers El Kébir (Ouest d’Oran) , Karim Benhalima ,un photographe du Quotidien d’Oran porté disparu.

Dimanche 20 janvier 2019

Le général à la retraite Ali Ghediri a indiqué samedi qu’il comptait se présenter à l’élection présidentielle en Algérie prévue le 18 avril, devenant le premier prétendant à se déclarer depuis l’annonce officielle de la date du scrutin du 18 avril 2019.

Vendredi 18 janvier 2019

Le corps électoral pour l’élection présidentielle qui se déroulera le 18 avril prochain, indique un communiqué de la présidence de la République ce vendredi 18 janvier 2019.

Dimanche 13 janvier 2019

La jeune Saoudienne Rahaf Mohammed al-Qunun commence une nouvelle vie au Canada ,âgée de 18 ans, avait suscité une mobilisation internationale après avoir fui sa famille et son pays. Le gouvernement canadien lui a accordé l’asile.

Mardi 08 janvier 2019

Assegas Amegas !!!

Lundi 31 décembre 2018