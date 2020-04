Internet : Le câble optique sous-marin Alger-Marseille subira une opération de maintenance du 2 avril au 8 avril

Le ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, a annoncé dans une déclaration à l’APS que le consortium international qui regroupe 16 pays, qui gère le câble sous-marin SMWE4 reliant Alger à Marseille via Annaba, subira une opération de maintenance « sans incidence sur la bande passante internet internationale de l’Algérie » du 02 avril au 08 avril

Pour pallier à ce problème, le réseau national sera donc raccordé via le câble Tunisie-Italie, mettrait sans doute les algériens dans un « blackout », en ce temps de confinement.

Autrement dit, la connexion Internet sera perturbé davantage et c’est la galère en puissance pour les algériens !!!