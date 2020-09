BREAKING NEWS

Dimanche 13 septembre 2020 Plus de 637.000 candidats, scolarisés et libres, sont attendus aujourd’hui aux épreuves du Baccalauréat 2019-2020, qui s'étaleront sur 05 jours.*** Moins d’un mois après la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis (EAU), officialisée le 13 août dernier, une deuxième monarchie du golfe Persique, le Bahreïn reconnait Israël.