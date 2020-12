Lancement d’un nouveau service en ligne pour le retrait des documents d’état civil à distance

Le ministère de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire, vient d’annoncer ce jeudi le lancement d’un nouveau service en ligne qui permet aux citoyens de procéder au retrait de leurs fiches d’état civil en ligne à savoir l’acte de mariage, l’acte de naissance et l’acte de décès d’un proche.

Cette nouvelle plateforme numérique est opérationnelle durant toute la semaine 24/24h et 7/7 jours.

Autrement dit,tout citoyen peut télécharger lui-même des documents de l’état civil, les actes de naissance, et de mariage ou bien l’acte de décès d’un proche, en attendant son extension aux actes et attestations de résidence, via le lien ci-après https://etatcivil.interieur.gov.dz/ de ce ministère.