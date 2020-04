Le commerce électronique « e-commerce » fait son petit bout de chemin dans la wilaya de Sétif

Profitant du confinement sanitaire imposé par les pouvoirs publics en vue d’endiguer la propagation du coronavirus, le commerce électronique « e-commence » commence à prendre de l’ampleur à Sétif.

Comme ce fut le cas d’une librairie, ayant pour domicile au e au Park Mall de Sétif où des jeunes ont publié sur Facebook une page intitulée « fennec books » dédiée à la vente et la livraison à domicile contre paiement en « cash » de livres dans toute la wilaya.

Ce service numérique qui permet non seulement aux collégiens, lycéens et étudiants de faire des transactions virtuelles et éviter les déplacements,est une « vieille pratique » de vente déjà très développée dans beaucoup pays du monde.

Un nouveau créneau qui s’impose de jour après jour.