Maintenance du câble optique sous-marin :La connexion internet a été sensiblement améliorée aujourd’hui

Aucune information n’est filtrée sur l’opération de maintenance qui s’est déroulée entre le 02 et le 08 avril 2020 du câble optique sous-marin SMWE4 reliant Alger à Marseille via Annaba mais apparemment la connexion internet a été sensiblement améliorée aujourd’hui et que le flux d’internet a repris de «manière normale» ce qui laisse à dire que cette opération s’est déroulée avec succès mais reste beaucoup à faire…

