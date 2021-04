Ordures ménagères de la ville de Ain Oulmène : Le feuilleton continue

BREAKING NEWS

Jeudi 22 avril 2021 Selon Me Fetta Sadat,l’islamologue et chercheur en soufisme, Saïd Djabelkhir, fondateur a été condamné, ce jeudi, à trois ans de prison ferme sans mandat de dépôt, et à une amende de 50 000 DA, par le tribunal de Sidi M'hamed, pour “atteinte à la religion, aux préceptes de l’islam et à des versets coraniques.”