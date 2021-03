Paiement des quittances de la SONELGAZ: Pas d’imprimés au niveau des bureaux de poste de Ain Oulmène

Depuis près d’un mois que, le paiement des quittances de consommation de l’électricité et du gaz se fait exclusivement au niveau de la SONELGAZ suite dit-on un manque d’imprimés au niveau des deux bureaux d’ ALGERIEPOSTE de Ain Oulmène et ce n’est pas la première fois.

Pourtant une convention a été signée entre , ALGERIEPOSTE et SONELGAZ dans le but de faciliter aux citoyens le paiement des quittances de consommation d’électricité et de gaz au niveau des bureaux de poste en économisant une centaine de dinars voire plus sur chaque quittance.

Affaire à suivre…