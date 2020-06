Première phase du déconfinement-wilaya de Sétif : Le nombre de contaminés est en hausse et rush vers les commerces dès le premier jour

Le nombre de contaminés au Coronavirus dans la wilaya de Sétif,ne cesse d’augmenter ces dernières semaines et atteint 640 cas dont 12 ces dernières 24 heures.

Se classant malheureusement troisième, après les wilayas de Blida et d’Alger, la wilaya de Sétif risque de devenir le nouveau épicentre du coronavirus avec le plan de reprise progressive et de confinement préconisé par les pouvoirs publics qui semble très difficile à appliquer face à une population, « inhabituelle à ce genre de conditions ».

A Ain Oulmène, déjà dès le premier jour de la première phase de déconfinement,les rues commerciales sont envahies par des femmes,d’hommes et d’ enfants qui ignorent les règles de distanciation sociale et ne portent pratiquement pas de bavettes comme ci l’épidémie du coronavirus est éliminée et éradiquée.

Affaire à suivre…