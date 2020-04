Premiers cas « suspectés » de coronavirus à Azel (Sud-Est de Ain Oulmène)

Selon une « source digne de foi », deux cas « suspectés » de coronavirus auraient été confirmés à Ain Azel, ville située à 22 kilomètres au Sud-Est de Ain Oulmène .

Il s’agit en fait de deux hommes, l’un originaire de Ain Azel et l’autre de Guigba ,ville située à 14 kilomètres au Sud de Ain Azel seraient admis ces derniers jours et placés à l’isolement à l’hôpital de Ain Azel et seraient évacués sur l’hôpital de Ain Oulmène après avoir eu la « confirmation » de l’institut Pasteur .

Ces cas viendraient s’ajouter au nombre de cas confirmés dans la wilaya de Sétif soient, 9 cas de contamination ont été confirmés,dont 4 au CHU de Sétif, 2 à l’hôpital d’El Eulma, 1 à l’hôpital de Bougaâ et 2 à Ain Azel.