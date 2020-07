Reconfinement-Covid-19 : Les services de sécurité de la Daïra de Ain Oulmène haussent le ton

Depuis l’entrée en vigueur le 8 juillet dernier du « reconfinement partiel » à Sétif,Ain Oulmène et dans 16 autres communes de la wilaya de Sétif, les services de sécurité de la Daïra de Ain Oulmène ont intensifié les efforts ces derniers pour faire respecter les mesures de confinement sanitaire et chaque début du confinement, ils interviennent dans tous les quartiers pour disperser des rassemblements surtout de jeunes ignorant les risques de la propagation du Covid-19 .

Par ailleurs,ce matin les services de la Sûreté nationale de la ville de Ain Oulmène , haussent le ton et ont procédé à la fermeture immédiate d’un grand magasin d’alimentation générale sis, à la rue du 8 mai 1945 au centre de la ville pour non-respect de la distanciation physique et non port de masque par un client.

Cette opération devrait être appliquée à toute infraction, de citoyens ne portant pas de masques et également aux citoyens, aux conducteurs de voitures, de motos et de vélos ne respectant pas les règles du confinement.