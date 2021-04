« Rien ne va plus » entre le Président et certains de ses membres de l’APC de Ain Oulmène

Depuis la publication de notre article du 22 mars dernier, les choses semblent stagnes, voire s’empirer et apparemment, rien ne va plus entre le Président et « certains de ses membres » de l’Assemblée populaire communale (APC) de Ain Oulmène

Ce dernier, est en congé de maladie, une APC sans intérimaire

Cet état des lieux risque de perdurer et plonger la commune dans une situation inédite de blocage au grand dam des habitants de la commune Ain Oulmène à la veille du mois de Ramadan et de la période estivale.

Par ailleurs, on apprend que le problème de la décharge des ordures ménagères est réglé suite à l’intervention du wali, autrement dit toutes les ordures ménagères de la commune seront évacuées sur le site initial de Guellal,ville située à 14 kilomètres au Nord de Ain Oulmène en attendant le redémarrage imminent des travaux du projet de la station de traitement des ordures ménagères qui est en bonne voie.

Ce projet a été confié en 2013 vous rappelle-t-on à une entreprise privée pour un montant du marché près de 30 milliards de centimes.

Aussitôt cette entreprise aurait demandé une réévaluation du projet compte tenu de l’assiette très rocailleuse, le maitre de l’ouvrage avait refusé la demande de cette dernière qui avait généré un arrêt de travaux jusqu’à ce jour.

Quant au retard de la délocalisation du Souk hebdomadaire et la location du nouveau Souk restent une énigme pour les habitants.

Pour certains, il y a un désaccord entre le Président et certains de ses membres, c’est la raison pour laquelle le Président l’aurait poussé à prendre un « congé »

Jamais dans l’histoire de la commune de Ain Oulmène, une assemblée élue n’a connu autant de déboires et n’en finit pas de faire parler d’elle.