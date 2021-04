Tchad : Décès du président Idriss Déby Itno, tué au combat selon l’armée

BREAKING NEWS

Mardi 20 avril 2021 113e mardi du Hirak :Des milliers d’étudiants son sortis ce mardi à Alger,Tzi Ouzou,Bejaia,et Bouira,en réitérant leur soutien aux revendications de Hirak et en rendant un double et vibrant hommage aux martyrs du printemps noir berbère d' avril 2001 et du 20 avril 1980.