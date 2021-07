Tension sur le pain avant,pendant et après l’Aid El Kébir à Ain Oulmène

Malgré les boulangeries de la ville de Ain Oulmène,qui sont soumises au système de permanence par la « direction du commerce » durant les deux jours de l’Aïd apparemment n’ont pas respecté l’instruction émise par cette dernière au grand dam des citoyens.

Même après la fête beaucoup de boulangeries sont encore fermées et pour trouver une baguette de pain, il faut bousculer et faire la chaine comme le montre cette photo prise devant une boulangerie au centre de ville de Ain Oulmène le 22 juillet 2021 à 11H30 Mn,non respect de la distanciation sociale et ni port de masque « sachant » que nombre de personnes admises à l’hôpital Mohammed Boudiaf (Ain Oulmène) a explosé qui serait de 180 et ne cesse d’augmenter.