Triste sort pour le jardin public et des espaces verts de la ville de Ain Oulmène

Depuis l’abattage sauvage des pins centenaires en Aout 2015 par l’APC sortante , le jardin public de la ville de Ain Oulmène sombre dans l’oubli et devenu avec le temps un dépotoir à quelques mètres seulement du siège de l’APC de Ain Oulmène.

Deux autres jardins aussi sont dans un état lamentable depuis plusieurs années, celui du 1e Novembre 1954 en plein centre de la ville et celui de la cité de 400 logements à la sortie Nord de la ville , pire ils sont déviés de leurs missions puisqu’ils sont actuellement envahis également par les ordures ménagères et par les mauvaises herbes.

Les habitants de la ville de Ain Oulmène et des quartiers limitrophes de ces jardins ne comprennent pas, ne savent plus à quel Saint se vouer et ne cessent de se plaindre de ces lieux abandonnés sans précèdent sans pour autant que les élus locaux ne bougent le petit doigt.

Le comble, le jardin public et celui d’à côté portent respectivement les noms d’Él Émir Abdelkader et du 1e novembre 1954.

Affaire à suivre….