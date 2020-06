Un déconfinement total serait un gros risque dans la wilaya de Sétif

A la veille de la fin de la prolongation de la période de confinement aujourd’hui le 13 juin,les cafés ,les mosquées, les transports en commun,les salles de sport,les taxis,les hammams,les salles de fête et les restaurants ont fait le « nettoyage » ,se préparent et s’attendent à un « déconfinement total » qui serait un gros risque pour beaucoup de wilayas, notamment la wilaya de Sétif qui ne cesse d’enregistrer quotidiennement de nouveaux cas de contaminés et de décès.

Par ailleurs,à l’hôpital de Ain Oulmène ,les services sont saturés et les responsables de cet établissement envisagent de dresser des tentes au cas où la situation s’aggraverait.

Attention, le coronavirus circule toujours, sans traitement ni vaccin disponible,alors Soyons disciplinés & Respectons les gestes barrière !!!