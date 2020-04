Un premier cas de décès dû au Coronavirus (Covid-19) à Lefrikat (Ain Oulmène) ce dimanche

Selon une source hospitalière,un premier décès est dû au coronavirus (COVID-19) a été enregistré ce dimanche à l’hôpital Mohammed Boudiaf de Ain Oulmène, il s’agit en fait d’une femme âgée de 52 ans, qui habitait Lefrikat, un bourg situé à 4 kilomètres à l’Est de Ain Oulmène qui avait été contaminée par un membre de sa famille installé en France.

La défunte avait eu des complications de respiration, admise au service des maladies infectieuses de l’hôpital de la ville, aussitôt un prélèvement a été effectué, dont les résultats sont tombés le lendemain après son décès, ont confirmé qu’il s’agissait bien d’un cas de coronavirus.

Après cela, tout le personnel de l’hôpital et les « services de sécurité » sont en état d’alerte maximum,tout le personnel médical et paramédical de ce service est placé en quarantaine et toutes les dispositions sont prises pour rechercher les gens, les membres et les proches de la famille de la défunte.