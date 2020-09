BREAKING NEWS

Jeudi 17 septembre 2020 Ouahdi Hacène dit Achour est décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans en début d’après-midi selon sa famille. Né à Sétif,Il était l’un des «historiques» joueurs du grand Chabab Riadhi de Belouizdad ex Belcourt (CRB) et avait évolué avec Feu Lalmas,Selmi,Abrouk,Kalem, Boujenoun ,Messahel,Amar etc...