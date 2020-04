Une secousse tellurique ressentie ce jeudi 26 mars à 08h09 mn à Ain Oulmène .

Selon le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) ,cette secousse est d’une magnitude de 4,2 sur l’échelle de Richter qui a été localisé à 2 km Nord-Ouest de Ouled Sellem (Batna) et son épicentre a été localisé à 14 km au Nord-Est de Ras El Ayoun (Batana) et ressentie également à Sétif,Guellal,Salah Bey et Ain Azel.

D’après les médias en ligne,cette secousse n’a fait aucune victime et aucun blessé.