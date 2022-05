19 mai 1956-19 mai 2022 : Inauguration d’une stèle au lycée Mohamed KEROUANI (Sétif) en hommage aux lycéens tombés au Champ d’Honneur (Actualisé)

L’association des anciens élèves des lycéens Malika GAID & Mohamed KEROUANI ex-Eugène Albertini, construit à Sétif en 1872 va organiser demain le jeudi 19 mai 2022 , à l’occasion de la « Journée nationale de l’Étudiant » , une série d’activités notamment l’inauguration d’une stèle en hommage aux lycéens tombés au Champ d’Honneur 1954-1962 à:

Mohamed KEROUANI ,Abdelhamid DOUHIL, Malika KHARCHI , Malika GAID, Meriem BOUATTOURA , Ziza MESSIKA, Messaoud AKOUBACHE, Lakhdar ALOUANI , Abbas AMARDJIA, Abdelkrim AMARDJIA , Mohamed Tahar BALLOUT, Abdelaziz BEKKOUCHE , Mohamed BELAID , Abdelkader BELAREF, Rachid BELHOCINE, Salah BENALIOUI , Habib BENDIAF, Laalaoui BENMABROUK , Ahmed BENMAIZA ,Mohamd Séghir BENMAIZA , Mehdi BENMENNI , Abdelhalim BENSALEM , Abdelaziz BERCHI, Abid BERCHI , Noureddine BOUBALOUTA, Mokhtar BOUSDIRA, Kamel CHERBAL ,Lamnaouar CHEURFI , Hacène GHADJATI, Hocine HACHEMI, Abdelmadji HAFFAD, Miloud HARBOUCHE , Abdelouahab KHABABA,Lakhdar Mustapha LAFI, Abderahmane MAIZA, Khatir , Mohamed MAIZA, ABDELHAMID MESLEM, Abdelghani MOKHTARI, Abdelouahab Bouzid REBBOUH, Moussa ROUABAH, Mohamed Abdenour SAADNA, Abdelhamid SAKHRI , Abdelhamid Mustapha SELMANE ,Tayeb TAKLIT, Fodhil TERGOU et à Abdelaziz ZIAD .

Une opportunité aux anciens élèves de ce lycée mythique, venus des quatre coins du pays, de se retrouver, de remémorer et de partager les souvenirs.

Pour que personne n’oublie…

Le 19 mai 1956, deux ans et demi après le déclenchement de la Guerre de libération nationale, l’Union générale des Étudiants Musulmans Algériens (UGEMA) avait lancé un appel à une grève illimitée des étudiants et lycéens , aussitôt décidèrent de quitter les bancs des universités et lycées pour rejoindre les rangs de la Révolution de Novembre 1954 apportant ainsi un soutien décisif à la lutte du peuple algérien pour s’émanciper du joug de la colonisation française.

Gloire à nos Valeureux Martyrs et vive l’Algérie !!!

Article actualisé le 19 mai 2022 à 12h 19 mn