Les Nouvelles de Ain Oulmène

Décidément, rien ne va plus à la filiale de la menuiserie des hauts plateaux (MHP) issue de la restructuration de l’entreprise ex SNLB (Société nationale du liège et du bois) de Ain-Oulmène sise à 33 kilomètres au Sud de Sétif.

Ce fleuron de la menuiserie générale, qui emploie prés de 150, sombre dans l’inconnu.

Quand le bâtiment va tout va

Les machines sont presque à l’arrêt,pas de carnet de commande et les employés réclament le versement de 4 mois de salaire .

Cette filiale étranglée par les dettes « improvisées » en 1999 par la tutelle qui se retrouve dans l’incapacité de verser les salaires et peine à recouvrer les créances qu’elles détiennent auprès des entreprises ,des Offices de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) et des collectivités locales.