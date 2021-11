Les Nouvelles de Ain Oulmène

La Direction générale de la banque nationale d’Algérie (BNA) vient de lancer les travaux d’un siège d’une nouvelle agence sur une assiette de terrain qui appartenait à l’ Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) située sur la rue Rechidi Bekhouche ex rue des jardins à l’angle de l’école de filles et du siège de l’association des trisomiques « Les oiseaux du paradis » ex école préfabriquée de la ville de Ain Oulmène.

Les travaux de construction du nouveau siège de cette agence ont été confiés à une entreprise privée spécialisée dans la construction des banques selon le chef de chantier.

Le projet est composé d’un sous-sol,d’un Rez-de-chaussée et de 02 étages dont un logement de fonction qui sera exécuté dans un délai ne dépassant pas les 18 mois et ayant une superficie de prés 600 mètres carrés.

En réalité, ce projet ne devrait pas être construit sur cette assiette donnant sur une rue commerciale étroite et très encombrante.

Ce projet vient vous rappelle-t-on après le lancement des travaux du siège du crédit populaire d’Algérie (CPA) à Ain Oulmène en début de l’année en cours et pour une fois « il faut le dire » les travaux ont très bien avancé.

Quant au projet de la Caisse Régionale de Mutualité Agricole (CRMA) dont le choix de terrain a été réservé à la sortie Nord de la ville de Ain Oulmène depuis près d’une décennie « est toujours en veille ».