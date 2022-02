Ain Oulmène-Explosion : 03 individus placés en détention provisoire

Suite à l’explosion survenue dans deux « entrepôts », l’un au stockage produits en aérosols et le second servant d’atelier de fabrication illicite de vaseline à « rideaux fermés » au lotissement 583 sis, à l’Est de la ville de Ain Oulmène faisant le 1er février 2022 en fin d’après-midi 08 morts,14 blessés et d’importants dégâts matériels.

L’instruction judiciaire est en cours

L’instruction judiciaire et les investigations sont en cours et 03 individus ont été placés en détention provisoire ce lundi 07 février 2022 par le juge d’instruction près du Tribunal de Ain Oulmène poursuivis pour délits d’exploitation d’une structure sans autorisation,d’homicide involontaire et de délit de blessures involontaires.