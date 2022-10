Ain Oulmène : Les citoyens pénalisés par le manque flagrant de distributeurs de billets (DAB et GAB)

Les deux distributeurs automatiques de billets (DAB) d’Algérie Poste et le distributeur automatique interbancaire GAB et CCP de la CNEP de la ville de Ain Oulmène sont souvent en panne ou ne sont pas approvisionnés de manière régulière les week-end et les jours fériés.

Une situation qui pénalise lourdement les citoyens de la ville et les passagers, un calvaire qui dure depuis leur installation.

A chaque échéance, les détenteurs de comptes postaux et bancaires passent des heures dans les files d’attente pour retirer leur argent devant les DAB,à l’intérieur des bureaux de poste et à l’extérieur des banques CPA et BADR .

A en croire une « certaine source », l’agence locale de la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR) va se doter dans les prochains mois dit-on d’un distributeur automatique GAB interbancaire et CCP.

Ce distributeur ne soulagera pas sans doute la population locale, du fait de l’insuffisance flagrante de distributeurs automatiques.

Affaire à suivre…

Les Nouvelles de Ain Oulmène