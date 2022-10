Ain Oulmène : Récupération de l’emballage en carton, en plastique et autres produits recyclables

Depuis quelques années, la récupération de l’emballage en carton et en plastique, qu’a vu le jour chez nous ,une nouvelle activité qui s’est développée et prend plus en plus de l’ampleur.

Rien ne se jette, rien ne se perd, tout se récupère, tout se transforme et ça rapporte gros.

En fin de journée, des jeunes sillonnent les quartiers de la ville de Ain Oulmène pour collecter « sans protection » du carton,du plastique et autres produits recyclables à l’aide de camionnettes et de chariots à deux roues .

Des fois, ils fouillent à mains nues les sacs à ordures et le tout sera cédé à des « unités de transformation » souvent invisibles,activent à rideaux fermés à la périphérie de la ville « loin des regards » ,certainement non répertoriés par les directions du commerce, de l’industrie et de l’environnement.

Il faut oser et rêver…

Si la commune de Ain Oulmène joue le jeu, mettrait des bacs à ordures dans les quartiers de chaque cité en vue d’un tri sélectif ferait l’affaire de tous et obligerait le « citoyen à être discipliné ».

Un concept fera du bien à tous, à l’environnement et aux partisans du moindre effort.

Les Nouvelles de Ain Oulmène