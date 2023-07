Ain Oulmène:Lancement des travaux d’enfouissement des lignes électriques MT

Après près de quatre décennies, la sécurité des biens et des habitants de certains quartiers notamment Harate El Houfara ,Beira de la ville de Ain Oulmène sont exposés à une menace permanente qui, telle l’épée de Damoclès, pèse sur les habitations construites en dessous des câbles hautement électrifiés moyenne Tension (MT) de 30.000 volts.

Une dizaine de personnes ont été électrocutées malheureusement durant la période de ces décennies par ces lignes électriques de moyenne tension à près de deux mètres des toits ou dalles de leurs habitations.

A cet effet, des centaines de lettres ont été adressées à la Sonelgaz (société nationale du gaz et de l’électricité) de Ain Oulmène de Sétif et même dit-on à la direction de la Sonelgaz d’Alger pour leur signaler ce réel danger qui les guette chaque seconde en vue de déplacer ou enfouir ces lignes électriques de moyenne de tension nonobstant ces menaces toutes leurs requêtes sont restées « lettre morte ».

Rien que ces dernières semaines, les travaux d’enfouissement des lignes électriques surplombant les quartiers,cités bâtiments et autres de la ville de Ain Oulmène ont été lancés timidement après un parcours de combattant de bureaucratie en commun accord avec les services de la Sonelgaz dans le cadre d’un programme sectoriel.

Qui a autorisé ces constructions de ces quartiers au-dessous de ces lignes électriques MT ???

L’APC de Ain Oulmène et de la subdivision de l’urbanisme et de construction de la Daïra de Ain Oulmène ,apparemment « personne n’est responsable et ne peut répondre à cette question ».

Les Nouvelles de Ain Oulmène