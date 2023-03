Ain Oulmène:Opération de démantèlement des plaques publicitaires et signalétiques anarchiques de cabinets de médecins,de bureaux comptables,d’avocats et autres envahissant les rues et carrefours

Six années après la publication d’un article en date du 19 octobre 2017 sur le blog et sur le site de Ain Oulmène ,dédié à l’anarchie des plaques publicitaires et signalétiques anarchiques de cabinets de médecins,de bureaux comptables,d’avocats et autres envahissant les rues et carrefours de la ville de Ain Oulmène.

Rien qu’aujourd’hui, que les sévices techniques de l’APC de Ain Oulmène ont pris le « taureau par les cornes » et ont procédé ce matin au démantèlement de ces plaques anarchiques autrement dit à l’application de la « réglementation et l’uniformisation des plaques professionnelles » et mettre un terme à l’anarchie qui règne dans le domaine des enseignes professionnelles.

Ainsi la réglementation de ces plaques mettra de l’ordre dans bien des esprits des professionnels afin de se conformer aux normes en vigueur en tout en s’inscrivant dans la durée.

Une décision à saluer et espérant qu’elle sera élargie à toutes les villes du pays !!!

Les Nouvelles de Ain Oulmène